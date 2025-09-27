יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:37
יום שבת, 27/09/2025, 22:00אצטדיון לה סרמיקהליגה ספרדית - מחזור 7
אתלטיק בילבאו
דקה 36
0 0
שופט: מיגל אספינוסה
ויאריאל
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
107-76אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20
מערכת ONE | 27/09/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מה עוד נותר לומר על מנור סולומון? אחרי שלא התאמן בצורה סדירה כל הקיץ, עבר פציעה וגם עבר טלטלה ביום האחרון של חלון ההעברות, עדיין הישראלי מככב בענק בנבחרת וגם בכל קבוצה אליה מגיע, וכך הוא עושה גם בוויאריאל. בשעה זו הצהובים מארחים את אתלטיק בילבאו לקרב ענק, והקיצוני ינסה להמשיך לתרום.

מנור לא שיחק בשני המשחקים הראשונים שלו בקבוצתו החדשה בספרד, אבל בשניים האחרונים לא רק שעלה מהספסל, אלא עלה בענק ועשה את ההבדל. בישול אחר שתי דקות בבכורה שלו החל במהפך ב-1:2 על אוססונה, ובמחזור הקודם גם כן שתי דקות אחרי שעלה כבש שער בכורה וסידר 1:2 דרמטי על סביליה בחוץ.

כעת, הוא רוצה לא לעצור ולהמשיך לתרום את חלקו, כאשר ויאריאל נמצאת בצמרת הגבוהה בספרד עם פתיחת עונה מרהיבה. חניכיו של מרסלינו צברו 13 נקודות מתוך 18 אפשריות, והם לא רוצים לעצור במטרה להמשיך להיאבק על המקום שלהם בטופ 4, כדי להגיע לליגת האלופות גם בעונה הבאה.

מנגד, הבאסקים גם פתחו את העונה בצורה טובה, אך מכת פציעות לא פשוטה עצרה אותם לאחרונה, כאשר יש להם שני הפסדים ותיקו בשלושת המשחקים האחרונים. בילבאו עם 10 נקודות ועדיין רוצה גם היא להגיע למקום שמוביל לצ’מפיונס ליג, וארנסטו ואלוורדה וחניכיו ינסו לשלוח הצהרת כוונות בלה סרמיקה במסגרת המחזור השביעי בלה ליגה.

מחצית ראשונה
  • '18
  • החמצה
  • שוב מצב טוב לניקולה פפה, שבעט טוב למסגרת, אך סימון הגיב טוב והדף
  • '16
  • החמצה
  • בליץ של בילבאו על השער של ויאריאל, בסיומו בעיטה של גלארטה נעצרה על ידי לואיז ג׳וניור
  • '12
  • החמצה
  • מצב טוב לבילבאו שנכנסה לקצב, גומס בעט מחוץ לרחבה, אך נבלם
אויאן סאנסט בפעולה (La Liga)אויאן סאנסט בפעולה (La Liga)
  • '5
  • החמצה
  • עוד התקפה טובה של ויאריאל הסתיימה אצל פפה, שמתוך הרחבה בעט חזק לקורה והחוצה
  • '3
  • החמצה
  • סולומון הוביל התקפה טובה של הצהובים, בסיומה מוריניו בעט מרחוק, אך הכדור חלף ליד העמוד
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מיגל אספינוסה הוציא את המשחק לדרך!
ההרכב של ויאריאל (La Liga)ההרכב של ויאריאל (La Liga)
שחקני ויאריאל ואתלטיק בילבאו (La Liga)שחקני ויאריאל ואתלטיק בילבאו (La Liga)
הוספת תגובה
