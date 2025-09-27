הרכבים וציונים



מנור סולומון (IMAGO) מנור סולומון (IMAGO)

מה עוד נותר לומר על מנור סולומון? אחרי שלא התאמן בצורה סדירה כל הקיץ, עבר פציעה וגם עבר טלטלה ביום האחרון של חלון ההעברות, עדיין הישראלי מככב בענק בנבחרת וגם בכל קבוצה אליה מגיע, וכך הוא עושה גם בוויאריאל. בשעה זו הצהובים מארחים את אתלטיק בילבאו לקרב ענק, והקיצוני ינסה להמשיך לתרום.

מנור לא שיחק בשני המשחקים הראשונים שלו בקבוצתו החדשה בספרד, אבל בשניים האחרונים לא רק שעלה מהספסל, אלא עלה בענק ועשה את ההבדל. בישול אחר שתי דקות בבכורה שלו החל במהפך ב-1:2 על אוססונה, ובמחזור הקודם גם כן שתי דקות אחרי שעלה כבש שער בכורה וסידר 1:2 דרמטי על סביליה בחוץ.

כעת, הוא רוצה לא לעצור ולהמשיך לתרום את חלקו, כאשר ויאריאל נמצאת בצמרת הגבוהה בספרד עם פתיחת עונה מרהיבה. חניכיו של מרסלינו צברו 13 נקודות מתוך 18 אפשריות, והם לא רוצים לעצור במטרה להמשיך להיאבק על המקום שלהם בטופ 4, כדי להגיע לליגת האלופות גם בעונה הבאה.

מנגד, הבאסקים גם פתחו את העונה בצורה טובה, אך מכת פציעות לא פשוטה עצרה אותם לאחרונה, כאשר יש להם שני הפסדים ותיקו בשלושת המשחקים האחרונים. בילבאו עם 10 נקודות ועדיין רוצה גם היא להגיע למקום שמוביל לצ’מפיונס ליג, וארנסטו ואלוורדה וחניכיו ינסו לשלוח הצהרת כוונות בלה סרמיקה במסגרת המחזור השביעי בלה ליגה.