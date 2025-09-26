הייטינחה: זה אוסקר גלוך שאנחנו רוצים לראות

התקשורת ההולנדית מפרגנת לאוסקר גלוך. קשר נבחרת ישראל, שהצטרף לאייאקס הקיץ, צפוי לפתוח בהרכב לראשונה במשחק מול נאק ברדה בליגה ההולנדית. אחרי יכולת מרשימה כשעלה מהספסל מול פ.ס.וו איינדהובן, כולל שער כששיחק כחלוץ מדומה, כעת מקבל גלוך את הקרדיט מהמאמן ג'ון הייטינחה.

באתרי הספורט בהולנד נכתב כי: "הייטינחה מתגמל את גלוך עם מקום בהרכב הפותח מול ברדה. אחרי יכולת מצוינת נגד פ.ס.וו, הוא צפוי לקבל את חולצת ההרכב ולשחק כחלוץ מדומה. זהו אוסקר שיכול להביא את היצירתיות שאייאקס זקוקה לה".

המאמן ג'ון הייטינחה עצמו דיבר על כך לקראת המשחק: "באותו רגע מול פ.ס.וו היינו זקוקים ליצירתיות, והוא באמת עשה את ההבדל במחצית השנייה. זה האוסקר שאנחנו רוצים לראות, ולכן יש סיכוי גדול שהוא יפתח". המאמן הוסיף כי גלוך הוא "האוסקר שאנחנו גם רואים על מגרש האימונים, שם הוא בא לידי ביטוי".

אוסקר גלוך מקבל הוראות מג'ון הייטינחה (IMAGO)

לצד המחמאות, הייטינחה הסביר כי החיסורים בסגל, קספר דולברג הפצוע באופן קבוע, ג'יימס מקונל שלא כשיר, ואוט ווחהורסט שעדיין בספק, הובילו אותו להעניק אמון בגלוך. "הוא יכול לשחק גם כחלוץ. מול פ.ס.וו הוא ירד לאחור לקישור, וזה נתן לנו בדיוק מה שהיינו צריכים", אמר המאמן.

גם על התמודדות מול נאק ברדה, המאמן ההולנדי לא לקח סיכונים: "מדובר בקבוצה מאורגנת מאוד, שיודעת ללחוץ בכמה דרכים. אנחנו צריכים לשבור את החסימה הנמוכה שלהם על ידי משחק חכם בין הקווים". בתוך כך ציין כי גלוך, ביחד עם שחקנים צעירים נוספים, מהווה חלק מתהליך למידה, אך כבר מראה בגרות: "הם רוצים לעשות את ההבדל, הם רעבים ללמוד, וזה מה שחשוב".