לוהט: גלוך שוב כבש, 1:2 לאייאקס על נאק ברדה

השחקן המצטיין
אוסקר גלוך, ציון: 7
שער נהדר, הראשון שלו ביוהאן קרויף ארנה
השחקן המאכזב
מקסימיליאן בלרד, ציון: 4
ספג שני כרטיסים צהובים שטותיים תוך שבע דקות
אוסקר גלוך לוהט. אחרי פתיחת עונה מגמגמת, בה לא קיבל יותר מדי קרדיט, הכוכב הישראלי החל לפרוע שטרות במדי קבוצתו החדשה, אייאקס, ונראה כמו השחקן שהאוהדים ההולנדים ציפו לקבל.
זה התחיל בשבוע שעבר, כשעלה במחצית מהספסל של קבוצתו במשחק הגדול ביותר בהולנד, משחק חוץ מול פ.ס.וו איינדהובן, וכבש שער נהדר בדקות הסיום, שקבע 2:2 מול האלופה המכהנת, והמשיך הערב (שבת) כשכבש ב-1:2 של אייאקס על נאק ברדה.
הפעם, גלוך עלה בהרכב של הייטינחה וכבר לאחר ארבע דקות של כדורגל הצדיק את המקום שלו ב-11 כשהתחיל מהלך וגם סיים אותו עם כדור ברשת, כשניצל כדור רוחב שקיבל ממיקה חודטס באגף שמאל ושלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית של הרשת.
למרות שער הבכורה של גלוך ביוהאן קרויף ארנה, במחצית הראשונה דווקא היריבה, נאק ברדה, הייתה עדיפה על הקבוצה מאמסטרדם, וגם באה על שכרה עם שער שוויון בדקה ה-16. שחקן של אייאקס נגע בידו ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה, ממנה סידני ואן הויידונק שלח בעיטה מדויקת אל הפינה הימנית של הרשת.
הייטינחה ביצע שני חילופים עם פתיחתה של המחצית השנייה, ודקה בלבד לאחר מכן, הם השפיעו על המשחק. ראול מורו, שרק עלה מהספסל, קיבל כדור טוב מגלוך, דהר קדימה באגף ימין והשאיר לדייבי קלאסן, שניסה בעיטה, אך לאחר שהיא נבלמה הגיע קנת טיילור, שבעט טוב אל הרשת וקבע למעשה את תוצאת המשחק. אייאקס לא נראתה טוב וגם הרחקה של מקסימיליאן בלרד בדקה ה-70 לא עזרה לה לשפר את היכולת, ולמרות הניצחון, אוהדיה שרקו בוז עם שריקת הסיום.
מחצית שניה
-
'90+7
- השופט מארק נאגטחאל שרק לסיום ההתמודדות!
-
'84
- דייבי קלאסן פינה את מקומו לקיאן פיצ' ג'ים
-
'84
- חילוף כפול באייאקס: אוסקר גלוך פינה את מקומו לוואוט וחהורסט
-
'81
- מוחמד נאסח פינה את מקומו לראול פאולה
-
'81
- בויד לוקאסן פינה את מקומו לדיון ורסלויס
-
'81
- חילוף משולש בנאק ברדה: לואיס הולטבי פינה את מקומו לקלינט לימנס
-
'74
- חילוף גם באייאקס. מיקה חודטס פינה את מקומו לסטיבן ברחאוס
-
'74
- חילוף בנאק ברדה: יוהו טלביטי פינה את מקומו לצ'ארלס אנדריאס ברים
-
'70
- נאק ברדה נותרה בעשרה שחקנים לאחר שמקסימיליאן בלרד ראה את הצהוב השני
-
'64
- מקסימיליאן בלרד ראה את הכרטיס הצהוב
-
'53
- שוב גלוך היה כל כך קרוב לצמד. ראול מורו הוציא כדור רוחב לישראלי, שבעט טוב, אך הכדור שלו שוב 'נישק' את הקורה הימנית
-
'52
- כמה גלוך היה קרוב לשני שלו. הוא קיבל את הכדור בקצה הרחבה, ביצע הטעיה, העביר לרגל שמאל ושלח בעיטה שטוחה וחדה, שחלפה מעט ליד הקורה הימנית
-
'46
- שער! אייאקס עלתה ל-1:2: ראול מורו, שרק עלה מהספסל, קיבל כדור טוב מגלוך, דהר קדימה באגף ימין והשאיר לדייבי קלאסן, שניסה בעיטה, אך לאחר שהיא נבלמה הגיע קנת טיילור, שבעט טוב אל הרשת
-
'46
- אנג'לו קונאדו פינה את מקומו לראול מורו
-
'46
- חילוף כפול באייאקס: אוליבר אדווארדסן פינה את מקומו לג'ורתי מוקיו
מחצית ראשונה
-
'45+2
- אוליבר אדווארדסן ראה את הכרטיס הצהוב
-
'41
- גם מוחמד נאסח ראה את הכרטיס הצהוב
-
'40
- קו איטקורה ראה את הכרטיס הצהוב
-
'38
- ריו הילן ראה את הכרטיס הצהוב
-
'33
- בוי קמפר הגביה מצוין ומצא את ראשו של ואן הויידוק, שנגח בעוצמה אל הרשת, אך השער נפסל בשל נבדל
-
'16
- שער! נאק ברדה השוותה ל-1:1: שחקן של אייאקס נגע בידו ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה, ממנה סידני ואן הויידונק שלח בעיטה מדויקת אל הפינה הימנית של הרשת
-
'4
- שער! בדקה הרביעית, אייאקס עלתה ל-0:1: אוסקר גלוך לוהט! הכוכב הישראלי התחיל את המהלך וגם סיים אותו, כשקיבל כדור רוחב ממיקה חודטס באגף שמאל ושלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית של הרשת
-
'1
- השופט מארק נאגטחאל שרק לפתיחת ההתמודדות!