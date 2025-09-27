לוהט: גלוך שוב כבש, 1:2 לאייאקס על נאק ברדה

דעת המבקר

השחקן המצטיין אוסקר גלוך, ציון: 7

השחקן המאכזב מקסימיליאן בלרד, ציון: 4

ספג שני כרטיסים צהובים שטותיים תוך שבע דקות



הרכבים וציונים

אוסקר גלוך לוהט. אחרי פתיחת עונה מגמגמת, בה לא קיבל יותר מדי קרדיט, הכוכב הישראלי החל לפרוע שטרות במדי קבוצתו החדשה, אייאקס, ונראה כמו השחקן שהאוהדים ההולנדים ציפו לקבל.

זה התחיל בשבוע שעבר, כשעלה במחצית מהספסל של קבוצתו במשחק הגדול ביותר בהולנד, משחק חוץ מול פ.ס.וו איינדהובן, וכבש שער נהדר בדקות הסיום, שקבע 2:2 מול האלופה המכהנת, והמשיך הערב (שבת) כשכבש ב-1:2 של אייאקס על נאק ברדה.

הפעם, גלוך עלה בהרכב של הייטינחה וכבר לאחר ארבע דקות של כדורגל הצדיק את המקום שלו ב-11 כשהתחיל מהלך וגם סיים אותו עם כדור ברשת, כשניצל כדור רוחב שקיבל ממיקה חודטס באגף שמאל ושלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית של הרשת.

אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)

למרות שער הבכורה של גלוך ביוהאן קרויף ארנה, במחצית הראשונה דווקא היריבה, נאק ברדה, הייתה עדיפה על הקבוצה מאמסטרדם, וגם באה על שכרה עם שער שוויון בדקה ה-16. שחקן של אייאקס נגע בידו ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה, ממנה סידני ואן הויידונק שלח בעיטה מדויקת אל הפינה הימנית של הרשת.

הייטינחה ביצע שני חילופים עם פתיחתה של המחצית השנייה, ודקה בלבד לאחר מכן, הם השפיעו על המשחק. ראול מורו, שרק עלה מהספסל, קיבל כדור טוב מגלוך, דהר קדימה באגף ימין והשאיר לדייבי קלאסן, שניסה בעיטה, אך לאחר שהיא נבלמה הגיע קנת טיילור, שבעט טוב אל הרשת וקבע למעשה את תוצאת המשחק. אייאקס לא נראתה טוב וגם הרחקה של מקסימיליאן בלרד בדקה ה-70 לא עזרה לה לשפר את היכולת, ולמרות הניצחון, אוהדיה שרקו בוז עם שריקת הסיום.

אוסקר גלוך חוגג. שער בכורה ביוהאן קרויף ארנה (IMAGO)