בעלת הבית: אתלטיקו הביסה 2:5 את ריאל בדרבי

הרכבים וציונים

רגע לפני שחלק מסוגי העכבישים אוכלים את הטרף שלהם, הם מצליחים לתפוס אותו בקורים שלהם. כך קרה גם הערב, בדרבי הגדול של העיר מדריד, עם תצוגת כדורגל אדירה של אתלטיקו מדריד, בראשות הכוכב הגדול שלה, חוליאן אלברס. ‘ספיידרמן’ כבש צמד בדרך לתבוסה 2:5 מול היריבה הגדולה ריאל מדריד, באצטדיון המטרופוליטנו.

למעשה, ‘הקולצ’ונרוס’ הראו עליונות כבר מהפתיחה, שלטו וניסו להגיע למצבים אך ללא הצלחה, עד שעלו ליתרון מוצדק מנגיחה חזקה של רובין לה נורמאן בעוד ’הבלאנקוס’ לא עברו את החצי. אך לעיתים, מצב אחד מספיק. בטח אם קוראים לך קיליאן אמבפה, שבבעיטה הראשונה של קבוצתו לשער דאג לשוויון.

ארדה גולר הצליח לגרום למהפך, אחרי שבישל את הראשון לצרפתי, אבל אלכסנדר סורלות’, שסבל מחוסר מזל והצלחה משריקת הפתיחה, דאג לשמחה גדולה עם גול בתוספת הזמן של המחצית אחרי בישול אדיר של קוקה, ושלח את הקבוצות להפסקה בשוויון.

שני הצדדים שבו למחצית השנייה, אבל רק קבוצה אחת נראתה על המגרש כשחמש דקות מהשריקה, גולר ביצע עבירה על ניקו גונסאלס, והרים את המתג לתחילת ‘המופע של חוליאן אלברס’. החלוץ הארגנטינאי דייק בפנדל ו-12 דקות אחר כך הוסיף בעיטה חופשית מושלמת לרשת של טיבו קורטואה. אלונסו ניסה להגיב ושלח כלים התקפיים מהספסל, אבל אנתואן גריזמן, שעלה כמחליף בצד השני, חתם את התוצאה ההיסטורית בתוספת הזמן של המשחק.

למעשה, ההפסד הזה חתם שלוש שנים בהן ריאל מדריד לא מנצחת את אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, ורשמה הפסד ראשון העונה בליגה הספרדית בפרט ובכל המסגרות בכלל. לשחקנים יהיה מספיק זמן לחשוב על התבוסה בטיסה לקזחסטן, כשהבלאנקוס יפגשו את קייראט בחוץ במסגרת ליגת האלופות. ‘הקולצ’ונרוס’ ישחקו נגד איינטרכט פרנקפורט בביתם באותו המפעל.