בעלת הבית: אתלטיקו הביסה 2:5 את ריאל בדרבי

רגע לפני שחלק מסוגי העכבישים אוכלים את הטרף שלהם, הם מצליחים לתפוס אותו בקורים שלהם. כך קרה גם הערב, בדרבי הגדול של העיר מדריד, עם תצוגת כדורגל אדירה של אתלטיקו מדריד, בראשות הכוכב הגדול שלה, חוליאן אלברס. ‘ספיידרמן’ כבש צמד בדרך לתבוסה 2:5 מול היריבה הגדולה ריאל מדריד, באצטדיון המטרופוליטנו.
למעשה, ‘הקולצ’ונרוס’ הראו עליונות כבר מהפתיחה, שלטו וניסו להגיע למצבים אך ללא הצלחה, עד שעלו ליתרון מוצדק מנגיחה חזקה של רובין לה נורמאן בעוד ’הבלאנקוס’ לא עברו את החצי. אך לעיתים, מצב אחד מספיק. בטח אם קוראים לך קיליאן אמבפה, שבבעיטה הראשונה של קבוצתו לשער דאג לשוויון.
ארדה גולר הצליח לגרום למהפך, אחרי שבישל את הראשון לצרפתי, אבל אלכסנדר סורלות’, שסבל מחוסר מזל והצלחה משריקת הפתיחה, דאג לשמחה גדולה עם גול בתוספת הזמן של המחצית אחרי בישול אדיר של קוקה, ושלח את הקבוצות להפסקה בשוויון.
מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי
שני הצדדים שבו למחצית השנייה, אבל רק קבוצה אחת נראתה על המגרש כשחמש דקות מהשריקה, גולר ביצע עבירה על ניקו גונסאלס, והרים את המתג לתחילת ‘המופע של חוליאן אלברס’. החלוץ הארגנטינאי דייק בפנדל ו-12 דקות אחר כך הוסיף בעיטה חופשית מושלמת לרשת של טיבו קורטואה. אלונסו ניסה להגיב ושלח כלים התקפיים מהספסל, אבל אנתואן גריזמן, שעלה כמחליף בצד השני, חתם את התוצאה ההיסטורית בתוספת הזמן של המשחק.
למעשה, ההפסד הזה חתם שלוש שנים בהן ריאל מדריד לא מנצחת את אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, ורשמה הפסד ראשון העונה בליגה הספרדית בפרט ובכל המסגרות בכלל. לשחקנים יהיה מספיק זמן לחשוב על התבוסה בטיסה לקזחסטן, כשהבלאנקוס יפגשו את קייראט בחוץ במסגרת ליגת האלופות. ‘הקולצ’ונרוס’ ישחקו נגד איינטרכט פרנקפורט בביתם באותו המפעל.
מחצית שניה
'90+8
- זהו זה! השופט שרק לסיום המשחק ההיסטורי! אתלטיקו מדריד הביסה 2:5 את ריאל מדריד
'90+6
- פרנקו מסטנטואונו הצטרף לרשימה הארוכה של הצהובים עם כרטיס שנשלף לעברו
'90+5
- קונור גלאגר קיבל כרטיס צהוב אחרי עבירה
'90+3
- שער! אנטואן גריזמן הצטרף לחגיגה! החלוץ הצרפתי חתם תבוסה היסטורית כשגלגל מתחת לגופו של טיבו קורטואה את החמישי
'90+2
- גם גיבור הערב, חוליאן אלברס, הוחלף. נהואל מולינה עלה לדקות הסיום
'90+2
- ג'וליאנו סימאונה יצא כחלק מחילוף כפול אחרון בשורות אתלטיקו מדריד, כשאלכס באנה החליף אותו
'89
- אלונסו שלח עוד כלי התקפי למשחק, כשדין האוסן יצא וגונסאלו גארסיה נכנס
'88
- פרנקו מסטנטואונו שלח בעיטה חופשית גבוה אל מעל השער של אובלק
'83
- גם אנטואן גריזמן נכנס במקום ניקו גונסאלס
'83
- חילוף כפול באתלטיקו מדריד כשחאבי גלאן החליף את דויד האנצקו
'81
- גם ג'וליאנו סימאונה קיבל צהוב אחרי שביצע עבירה
'70
- אלונסו שלח עוד כלי התקפי למגרש כשהכניס את רודריגו על חשבון ג'וד בלינגהאם
'67
- חילוף ראשון אצל דייגו סימאונה, שהוציא את כובש השער השני אלכסנדר סורלות' והכניס את קונור גלאגר
'64
- שער! אלברס עם צמד אדיר! אחרי ראיו, גם ריאל נקלעה לקורי העכביש של ספיידרמן, שבבעיטה חופשית אדירה שלח כדור מושלם לרשת
'62
- קורטואה הותיר את ריאל במשחק! גונסאלס הצליח להתנער מאסנסיו, והותיר את סורלות' לבדו מול השוער הבלגי, אך הפעם השוער יצא עם הכפפה על העליונה
'62
- אלברו קאררס נכנס גם כן לפנקס אחרי שנכנס בגופו של ג'וליאנו סימאונה
'59
- גם פרנקו מסטנטואו החליף את דני קרבחאל כחלק מחילוף כפול
'59
- צ'אבי אלונסו ריענן את קבוצתו כששלח את אדוארדו קמאבינגה לדשא במקום ארדה גולר
'59
- אלברס ניסה לסובב את הכדור החופשי מזווית לא פשוטה, אבל הכדור עלה מעל השער של קורטואה
'58
- ראול אסנסיו גלש בצורה מסוכנת וקיבל כרטיס צהוב
'56
- קלמן לנגלה ביצע עבירה על חברו לנבחרת צרפת, קיליאן אמבפה, וספג כרטיס צהוב
'52
- שער! חוליאן אלברס הצליח להוביל למהפך נוסף במשחק עם בעיטה מדויקת מהנקודה הלבנה. היתרון חזר לאתלטיקו
'50
- ארדה גולר גם קיבל כרטיס צהוב אחרי ההכשלה ברחבה
'50
- פנדל לאתלטיקו מדריד! ארדה גולר הרים רגל אחרי הגבהה לרחבה של אלברס, פגע בראשו של ניקו גונסאלס והשופט לא התבלבל כששלח את הקולצ'ונרוס לנקודה הלבנה
'46
- אדר מיליטאו לא חזר עם חבריו למגרש אחרי ההפסקה, זכר לפציעה בתחילת המשחק, כשראול אסנסיו החליף אותו
מחצית ראשונה
'45+3
- שער! המטרופליטנו התעורר עם השוויון של אלכסנדר סורלות'! כדור אמן של קוקה מצא את ראשו של הענק הנורבגי, שבאמנות נגח לפינה הרחוקה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה
'45+2
- ארדה גולר קיבל כדור רוחב טוב וניסה לכבוש את השני שלו, אבל הבעיטה הלכה מעל השער של אובלק
'43
- אתלטיקו מדריד כבר חגגה את שער השוויון המהיר אבל אחרי בדיקה זריזה ב-VAR, הגול של קלמן לנגלה נפסל אחרי ששלח את הכבוד עם ידיו לרשת ולא עם הראש
'41
- ניקו גונסאלס הצטרף לרשימת המוצהבים אחרי שדרך על שחקן ריאל מדריד
'39
- החמצה גדולה של חוליאן אלברס! החלוץ ניסה את מזלו בפעם הראשונה במשחק עם בעיטה מרחוק שלרוע מזלו הלכה לקורה ויצאה החוצה
'37
- שער! ריאל מדריד הפכה! ויניסיוס ביצע דריבל ענק ובהטעיה גדולה הצליח להשתחרר משמירה כפולה, מצא את ארדה גולר ללא שמירה ברחבה והכישרון הטורקי שלח בנגיעה כדור לרשת כדי לבצע מהפך אדיר של הבלאנקוס
'26
- שער! מצב אחד, זה כל מה שריאל מדריד הייתה צריכה! זה כל מה שקיליאן אמבפה היה צריך אחרי שקיבל כדור עומק אדיר מארדה גולר ושלח בעיטה חדה לפינה הרחוקה של יאן אובלק, לו לא היה איך להגיב
'23
- ניקו גונסאלס המשיך להלחיץ את הבלאנקוס עם עוד מצב לזכות המארחת, כשהצליח להיכנס למרכז ולבעוט כדור שבסופו של דבר נבלם על ידי הגנת ריאל ויצא לקרן
'22
- סורלות' נכנס לפנקסו של השופט אחרי שקיבל כרטיס צהוב כשביצע עבירה על טיבו קורטואה
'14
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ליתרון מוצדק! הפתיחה של הקולצ'ונרוס היסטרית והיא הראשונה לעלות על לוח התוצאות אחרי הגבהה של ג'וליאנו סימאונה, שמצא את ראשו של רובין לה נורמאן. הבלם נגח בעוצמה למרכז השער והצליח להכניע את טיבו קורטואה
'11
- המארחת פתחה את המשחק טוב יותר והגיעה למצב ראשון בהתמודדות כשכדור של פבלו באריוס מצא את אלכסנדר סורלות' שנגח מעל הרשת אבל טיבו קורטואה לא לקח סיכון והדף לקרן
'4
- אדר מיליטאו חילץ ברגע האחרון בעיטה מרגלי אלכסנדר סורלות', כשהאחרון בעט בו בעקב והבלם נזקק לקבל טיפול על מנת לראות אם הוא יכול לחזור
'1
- השופט אלברולה רוחאס הוציא את הדרבי לדרך! ריאל מדריד תישאר מושלמת או שאתלטיקו מדריד תחבר ניצחון שני ברצף על קבוצה מהעיר אחרי ה-1:3 על ראיו?