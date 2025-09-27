יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:37

חוליאן אלברס החזיר את החיוך לאוהדי אתלטיקו מדריד (IMAGO)

בעלת הבית: אתלטיקו הביסה 2:5 את ריאל בדרבי

הקולצ'ונרוס הביסו במטרופוליטנו וניצחו בזכות צמד של אלברס. לה נורמאן, סורלות' וגריזמן הצטרפו לחגיגה. אמבפה וגולר דאגו למהפך זמני. צפו בתקציר

מערכת ONE | 27/09/2025 17:15
יום שבת, 27/09/2025, 17:15אצטדיון מטרופוליטנוליגה ספרדית - מחזור 7
ריאל מדריד
הסתיים
5 2
שופט: אלברולה רוחאס
אתלטיקו מדריד
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
107-76אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20
רגע לפני שחלק מסוגי העכבישים אוכלים את הטרף שלהם, הם מצליחים לתפוס אותו בקורים שלהם. כך קרה גם הערב, בדרבי הגדול של העיר מדריד, עם תצוגת כדורגל אדירה של אתלטיקו מדריד, בראשות הכוכב הגדול שלה, חוליאן אלברס. ‘ספיידרמן’ כבש צמד בדרך לתבוסה 2:5 מול היריבה הגדולה ריאל מדריד, באצטדיון המטרופוליטנו.

למעשה, ‘הקולצ’ונרוס’ הראו עליונות כבר מהפתיחה, שלטו וניסו להגיע למצבים אך ללא הצלחה, עד שעלו ליתרון מוצדק מנגיחה חזקה של רובין לה נורמאן בעוד ’הבלאנקוס’ לא עברו את החצי. אך לעיתים, מצב אחד מספיק. בטח אם קוראים לך קיליאן אמבפה, שבבעיטה הראשונה של קבוצתו לשער דאג לשוויון.

ארדה גולר הצליח לגרום למהפך, אחרי שבישל את הראשון לצרפתי, אבל אלכסנדר סורלות’, שסבל מחוסר מזל והצלחה משריקת הפתיחה, דאג לשמחה גדולה עם גול בתוספת הזמן של המחצית אחרי בישול אדיר של קוקה, ושלח את הקבוצות להפסקה בשוויון.

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

שני הצדדים שבו למחצית השנייה, אבל רק קבוצה אחת נראתה על המגרש כשחמש דקות מהשריקה, גולר ביצע עבירה על ניקו גונסאלס, והרים את המתג לתחילת ‘המופע של חוליאן אלברס’. החלוץ הארגנטינאי דייק בפנדל ו-12 דקות אחר כך הוסיף בעיטה חופשית מושלמת לרשת של טיבו קורטואה. אלונסו ניסה להגיב ושלח כלים התקפיים מהספסל, אבל אנתואן גריזמן, שעלה כמחליף בצד השני, חתם את התוצאה ההיסטורית בתוספת הזמן של המשחק.

למעשה, ההפסד הזה חתם שלוש שנים בהן ריאל מדריד לא מנצחת את אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, ורשמה הפסד ראשון העונה בליגה הספרדית בפרט ובכל המסגרות בכלל. לשחקנים יהיה מספיק זמן לחשוב על התבוסה בטיסה לקזחסטן, כשהבלאנקוס יפגשו את קייראט בחוץ במסגרת ליגת האלופות. ‘הקולצ’ונרוס’ ישחקו נגד איינטרכט פרנקפורט בביתם באותו המפעל.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום המשחק ההיסטורי! אתלטיקו מדריד הביסה 2:5 את ריאל מדריד
  • '90+6
  • כרטיס צהוב
  • פרנקו מסטנטואונו הצטרף לרשימה הארוכה של הצהובים עם כרטיס שנשלף לעברו
  • '90+5
  • כרטיס צהוב
  • קונור גלאגר קיבל כרטיס צהוב אחרי עבירה
אנתואן גריזמן ברגע של קסם מול המצלמה (IMAGO)אנטואן גריזמן ברגע של קסם מול המצלמה (IMAGO)
אנתואן גריזמן מנשק את הסמל של אתלטיקו מדריד (IMAGO)אנטואן גריזמן מנשק את הסמל של אתלטיקו (IMAGO)
אנתואן גריזמן בטירוף (IMAGO)אנטואן גריזמן בטירוף (IMAGO)
  • '90+3
  • שער
  • שער! אנטואן גריזמן הצטרף לחגיגה! החלוץ הצרפתי חתם תבוסה היסטורית כשגלגל מתחת לגופו של טיבו קורטואה את החמישי
  • '90+2
  • חילוף
  • גם גיבור הערב, חוליאן אלברס, הוחלף. נהואל מולינה עלה לדקות הסיום
  • '90+2
  • חילוף
  • ג'וליאנו סימאונה יצא כחלק מחילוף כפול אחרון בשורות אתלטיקו מדריד, כשאלכס באנה החליף אותו
פרנקו מסטנטואונו מנסה לעבור את חאבי גלאן (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו מנסה לעבור את חאבי גלאן (IMAGO)
  • '89
  • חילוף
  • אלונסו שלח עוד כלי התקפי למשחק, כשדין האוסן יצא וגונסאלו גארסיה נכנס
  • '88
  • החמצה
  • פרנקו מסטנטואונו שלח בעיטה חופשית גבוה אל מעל השער של אובלק
  • '83
  • חילוף
  • גם אנטואן גריזמן נכנס במקום ניקו גונסאלס
  • '83
  • חילוף
  • חילוף כפול באתלטיקו מדריד כשחאבי גלאן החליף את דויד האנצקו
מרקוס יורנטה מחפש חבר פנוי (IMAGO)מרקוס יורנטה מחפש חבר פנוי (IMAGO)
  • '81
  • כרטיס צהוב
  • גם ג'וליאנו סימאונה קיבל צהוב אחרי שביצע עבירה
  • '70
  • חילוף
  • אלונסו שלח עוד כלי התקפי למגרש כשהכניס את רודריגו על חשבון ג'וד בלינגהאם
  • '67
  • חילוף
  • חילוף ראשון אצל דייגו סימאונה, שהוציא את כובש השער השני אלכסנדר סורלות' והכניס את קונור גלאגר
שמחה גדולה במטרופוליטנו (IMAGO)שמחה גדולה במטרופוליטנו (IMAGO)
ניקו גונסאלס מחבק את חוליאן אלברס אחרי השער השני שלו (IMAGO)ניקו גונסאלס מחבק את חוליאן אלברס אחרי השער השני שלו (IMAGO)
חוליאן אלברס חוגג בטירוף (IMAGO)חוליאן אלברס חוגג בטירוף (IMAGO)
  • '64
  • שער
  • שער! אלברס עם צמד אדיר! אחרי ראיו, גם ריאל נקלעה לקורי העכביש של ספיידרמן, שבבעיטה חופשית אדירה שלח כדור מושלם לרשת
  • '62
  • החמצה
  • קורטואה הותיר את ריאל במשחק! גונסאלס הצליח להתנער מאסנסיו, והותיר את סורלות' לבדו מול השוער הבלגי, אך הפעם השוער יצא עם הכפפה על העליונה
  • '62
  • כרטיס צהוב
  • אלברו קאררס נכנס גם כן לפנקס אחרי שנכנס בגופו של ג'וליאנו סימאונה
  • '59
  • חילוף
  • גם פרנקו מסטנטואו החליף את דני קרבחאל כחלק מחילוף כפול
  • '59
  • חילוף
  • צ'אבי אלונסו ריענן את קבוצתו כששלח את אדוארדו קמאבינגה לדשא במקום ארדה גולר
  • '59
  • החמצה
  • אלברס ניסה לסובב את הכדור החופשי מזווית לא פשוטה, אבל הכדור עלה מעל השער של קורטואה
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • ראול אסנסיו גלש בצורה מסוכנת וקיבל כרטיס צהוב
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • קלמן לנגלה ביצע עבירה על חברו לנבחרת צרפת, קיליאן אמבפה, וספג כרטיס צהוב
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים מהפך (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים מהפך (IMAGO)
חוליאן אלברס. הכוכב הגדול של אתלטיקו דאג למהפך (IMAGO)חוליאן אלברס. הכוכב הגדול של אתלטיקו דאג למהפך (IMAGO)
חוליאן אלברס החזיר את החיוך לאוהדי אתלטיקו מדריד (IMAGO)חוליאן אלברס החזיר את החיוך לאוהדי אתלטיקו מדריד (IMAGO)
  • '52
  • שער
  • שער! חוליאן אלברס הצליח להוביל למהפך נוסף במשחק עם בעיטה מדויקת מהנקודה הלבנה. היתרון חזר לאתלטיקו
השופט אלברולה רוחאס מצביע על הנקודה הלבנה (IMAGO)השופט אלברולה רוחאס מצביע על הנקודה הלבנה (IMAGO)
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • ארדה גולר גם קיבל כרטיס צהוב אחרי ההכשלה ברחבה
  • '50
  • החלטת שופט
  • פנדל לאתלטיקו מדריד! ארדה גולר הרים רגל אחרי הגבהה לרחבה של אלברס, פגע בראשו של ניקו גונסאלס והשופט לא התבלבל כששלח את הקולצ'ונרוס לנקודה הלבנה
  • '46
  • חילוף
  • אדר מיליטאו לא חזר עם חבריו למגרש אחרי ההפסקה, זכר לפציעה בתחילת המשחק, כשראול אסנסיו החליף אותו
מחצית ראשונה
אלכסנדר סורלות' מודה לקוקה על הבישול (IMAGO)אלכסנדר סורלות' מודה לקוקה על הבישול (IMAGO)
אלכסנדר סורלות'. הציל את אתלטיקו לפני הירידה למחצית (IMAGO)אלכסנדר סורלות'. הציל את אתלטיקו לפני הירידה למחצית (IMAGO)
אלכנסדר סורלות' חוגג עם הקהל (IMAGO)אלכנסדר סורלות' חוגג עם הקהל (IMAGO)
  • '45+3
  • שער
  • שער! המטרופליטנו התעורר עם השוויון של אלכסנדר סורלות'! כדור אמן של קוקה מצא את ראשו של הענק הנורבגי, שבאמנות נגח לפינה הרחוקה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • ארדה גולר קיבל כדור רוחב טוב וניסה לכבוש את השני שלו, אבל הבעיטה הלכה מעל השער של אובלק
  • '43
  • החלטת שופט
  • אתלטיקו מדריד כבר חגגה את שער השוויון המהיר אבל אחרי בדיקה זריזה ב-VAR, הגול של קלמן לנגלה נפסל אחרי ששלח את הכבוד עם ידיו לרשת ולא עם הראש
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • ניקו גונסאלס הצטרף לרשימת המוצהבים אחרי שדרך על שחקן ריאל מדריד
ארדה גולר מנשק את הסמל של ריאל מדריד (IMAGO)ארדה גולר מנשק את הסמל של ריאל מדריד (IMAGO)
ארדה גולר מצביע על הסמל של ריאל מדריד (IMAGO)ארדה גולר מצביע על הסמל של ריאל מדריד (IMAGO)
  • '39
  • החמצה
  • החמצה גדולה של חוליאן אלברס! החלוץ ניסה את מזלו בפעם הראשונה במשחק עם בעיטה מרחוק שלרוע מזלו הלכה לקורה ויצאה החוצה
ארדה גולר רץ לחגוג את המהפך (IMAGO)ארדה גולר רץ לחגוג את המהפך (IMAGO)
  • '37
  • שער
  • שער! ריאל מדריד הפכה! ויניסיוס ביצע דריבל ענק ובהטעיה גדולה הצליח להשתחרר משמירה כפולה, מצא את ארדה גולר ללא שמירה ברחבה והכישרון הטורקי שלח בנגיעה כדור לרשת כדי לבצע מהפך אדיר של הבלאנקוס
ויניסיוס מברך את קיליאן אמבפה אחריהשוויון (IMAGO)ויניסיוס מברך את קיליאן אמבפה אחריהשוויון (IMAGO)
קיליאן אמבפה רץ לחגוג את השוויון (IMAGO)קיליאן אמבפה רץ לחגוג את השוויון (IMAGO)
קיליאן אמבפה מכניע את יאן אובלק (IMAGO)קיליאן אמבפה מכניע את יאן אובלק (IMAGO)
  • '26
  • שער
  • שער! מצב אחד, זה כל מה שריאל מדריד הייתה צריכה! זה כל מה שקיליאן אמבפה היה צריך אחרי שקיבל כדור עומק אדיר מארדה גולר ושלח בעיטה חדה לפינה הרחוקה של יאן אובלק, לו לא היה איך להגיב
  • '23
  • החמצה
  • ניקו גונסאלס המשיך להלחיץ את הבלאנקוס עם עוד מצב לזכות המארחת, כשהצליח להיכנס למרכז ולבעוט כדור שבסופו של דבר נבלם על ידי הגנת ריאל ויצא לקרן
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • סורלות' נכנס לפנקסו של השופט אחרי שקיבל כרטיס צהוב כשביצע עבירה על טיבו קורטואה
רובין לה נורמאן קופץ מאושר אחרי הגול שלו ואיתו כל המטרופוליטנו (IMAGO)רובין לה נורמאן קופץ מאושר אחרי הגול שלו ואיתו כל המטרופוליטנו (IMAGO)
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגיטם יתרון מוצדק (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגיטם יתרון מוצדק (IMAGO)
רובין לה נורמאן רץ לחגוג את השער שכבש (IMAGO)רובין לה נורמאן רץ לחגוג את השער שכבש (IMAGO)
  • '14
  • שער בפנדל
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ליתרון מוצדק! הפתיחה של הקולצ'ונרוס היסטרית והיא הראשונה לעלות על לוח התוצאות אחרי הגבהה של ג'וליאנו סימאונה, שמצא את ראשו של רובין לה נורמאן. הבלם נגח בעוצמה למרכז השער והצליח להכניע את טיבו קורטואה
  • '11
  • החמצה
  • המארחת פתחה את המשחק טוב יותר והגיעה למצב ראשון בהתמודדות כשכדור של פבלו באריוס מצא את אלכסנדר סורלות' שנגח מעל הרשת אבל טיבו קורטואה לא לקח סיכון והדף לקרן
אדר מיליטאו עוצר את אלכסנדר סורלות' ברגע האחרון (IMAGO)אדר מיליטאו עוצר את אלכסנדר סורלות' ברגע האחרון (IMAGO)
  • '4
  • פציעה
  • אדר מיליטאו חילץ ברגע האחרון בעיטה מרגלי אלכסנדר סורלות', כשהאחרון בעט בו בעקב והבלם נזקק לקבל טיפול על מנת לראות אם הוא יכול לחזור
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלברולה רוחאס הוציא את הדרבי לדרך! ריאל מדריד תישאר מושלמת או שאתלטיקו מדריד תחבר ניצחון שני ברצף על קבוצה מהעיר אחרי ה-1:3 על ראיו?
ג'וד בלינגהאם. פותח לראשונה העונה (IMAGO)ג'וד בלינגהאם. פותח לראשונה העונה (IMAGO)
שחקני אתלטיקו מדריד בהכנות אחרונות (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד בהכנות אחרונות (IMAGO)
