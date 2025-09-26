מכון השלום נגד ד"ר עשור וההתאחדות לכדורגל

פרשת הבדיקות הרפואיות (שנחשפה לראשונה ב”שיחת היום” של ONE), שנעשו כביכול לשחקניות עירוני רמת השרון, שפרשו מכדורגל וטוענות שלא ביצעו שום בדיקות רפואיות, ממשיכה להעסיק את ההתאחדות לכדורגל.

עו"ד אוהד כהן, המייצג את המרכז הרפואי "מכון השלום לרפואת ספורט", שהרופא שביצע את הבדיקות, ד"ר ג'אמל עשור, רשום תחת המכון, פנה בימים האחרונים להתאחדות לכדורגל במכתב חריף, ובו דרישה להסיר מיידית את החסימה שהוטלה על גישת המכון לפורטל ההתאחדות. חסימה זו מונעת לדבריו את שיגורן ואישורן של כ-240 בדיקות רפואיות שכבר בוצעו לספורטאים ונמצאות בהמתנה.

במכתב נטען כי מקור הפרשה בטעות של ד"ר עשור ג'אמל, רופא לשעבר במכון, אשר ביצע בדיקות במסגרת עבודתו במכון אחר, תוך שימוש שגוי בשם המשתמש של מכון השלום. לדברי עו"ד כהן, מרשיו פעלו במהירות לדווח על האירוע להתאחדות ולמשרד הבריאות, ואף העבירו את כל הרשומות המלאות שביקשה ההתאחדות. ד"ר עשור עצמו חתם על תצהיר בו לקח אחריות מלאה על המעשה.

למרות זאת, טוענים בעלי המכון טהא ראנה ונהאד טהא כי ההתאחדות בחרה לנקוט בצעד קיצוני ולחסום את גישתם, צעד שלדבריהם פוגע אנושות הן במוניטין של המכון, הפועל כבר 18 שנה, והן בהכנסותיו, שעלולות להיפגע בכ-100 אלף ש"ח. בנוסף, הם מזהירים כי הספורטאים עצמם נפגעים, שכן אישור בדיקותיהם מתעכב בתקופת הרישום הקריטית.

לדברי עו"ד כהן, "מדובר בהחלטה תמוהה, בלתי סבירה ובלתי מידתית, החורגת מכללי מנהל תקין". במכתב נמסר עוד כי אם החסימה לא תוסר באופן מיידי, בכוונת המכון לנקוט בהליכים משפטיים נגד ההתאחדות ואף נגד ד"ר עשור עצמו. המכון שב ומדגיש כי כל רופאיו מוסמכים ופועלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ודוחה מכל וכל טענות או רמיזות בדבר "בדיקות פיקטיביות".