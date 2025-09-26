יום שישי, 26.09.2025 שעה 15:04
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

מרקוס סנה: מנור סולומון הראה הרבה אופי

אגדת נבחרת ספרד ואחד הסמלים הגדולים של ויאריאל: "זה כבר המשחק השני ברציפות שהוא עוזר לנו, הוא ממוקד ולא נכנס לעניינים אחרים מלבד כדורגל"

מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מרקוס סנה האגדי, זוכה יורו 2008 עם נבחרת ספרד ואחד הסמלים הגדולים של ויאריאל, התראיין בתוכנית "דירקטו מארקה" כדי לנתח את הניצחון של קבוצתו באצטדיון סאנצ'ס פיחואן. במשחק שנגמר ב־1:2 מול סביליה, מנור סולומון היה במרכז העניינים, כשכבש את שער הניצחון רק שלוש דקות לאחר שנכנס למגרש, על אף קבלת פנים עוינת מצד חלק מהקהל ביציעים.

קשר העבר הדגיש את חשיבותו של השחקן הישראלי, המושאל מטוטנהאם, בניצחון. "הוא הראה שהוא ילד עם הרבה אופי, שהוא ממוקד במשחק שלו ולא נכנס לעניינים אחרים מלבד כדורגל", אמר סנה. עוד הוסיף כי לא מדובר במקרה חד פעמי: "זה כבר המשחק השני ברציפות שהוא עוזר לנו, בפעם הקודמת עם בישול ועכשיו עם שער. אני בטוח שהוא ייתן לנו הרבה יותר".

סנה החמיא גם לפרויקט של ויאריאל העונה: "המועדון עבד בצורה מצוינת, יש לנו סגל מאוזן מאוד, אנחנו מכוסים בכל העמדות", ציין. למרות החיסורים, לדבריו, הרכש עובד היטב והשאיפות של הקבוצה בשיאן, בעונה שבה היא שוב מתמודדת בליגת האלופות. לגבי ההפסד בלונדון מול טוטנהאם, טען: "חבל על השער העצמי, אבל אנחנו מתרגשים. העונה עוד ארוכה ונצטרך את כולם".

אחרי שער הבכורה: המסר של סולומון לאוהדים

כשנשאל על פתיחת הליגה, לא היסס לשבח את ריאל מדריד: "אפשר לצפות לזה מריאל מדריד, הם תמיד שם נלחמים על תארים. אני שמח בשביל אלונסו, הוא אדם מצוין, וכבר אז ראינו שיש לו את הכישרון להיות מאמן". שחקן העבר, ששיתף פעולה עם צ'אבי אלונסו בנבחרת, הוסיף כי גם ריאל וגם ברצלונה יהיו היריבות הגדולות על כל התארים, בעוד הפריצה של לאמין ימאל היא בשורה אדירה לכדורגל הספרדי: "זו המציאות, נזכה ליהנות ממנו עוד שנים רבות, והדבר הכי טבעי הוא שבעתיד הוא יזכה בכדור הזהב".

סנה הביע גם אופטימיות ביחס ללה רוחה לקראת המונדיאל הקרוב: "עם הסגל שיש לנו, רודרי, פדרי, לאמין וחבריהם, אנחנו חייבים להיות מלאי ציפייה. יכול להיות שנזכה בפעם השנייה במונדיאל".

כריסטיאנו רונאלדו בורח ממרקוס סנה (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו בורח ממרקוס סנה (רויטרס)
