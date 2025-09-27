יום שבת, 27.09.2025 שעה 17:13
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
102-105ארסנל2
103-105טוטנהאם3
105-65בורנמות'4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-95מנצ'סטר סיטי9
75-65אברטון10
711-96ברנטפורד11
77-45לידס12
711-76מנצ'סטר יונייטד13
63-35ניוקאסל14
58-65ברייטון15
59-55נוטינגהאם פורסט16
48-55ברנלי17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

חי: פאלאס - ליברפול 0:1, סיטי - ברנלי 0:0

ליגה אנגלית, מחזור 6: הרדס רוצים להישאר מושלמים בליגה, אך סאר כבש ראשון למארחת, פפ ינסה לא לתת למוליכה לברוח. במקביל: צ'לסי - ברייטון 0:0

מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

הליגה האנגלית ממשיכה לצבור תאוצה, כאשר בשעה זו ממשיך לו המחזור השישי בפרמייר ליג. במוקד, קריסטל פאלאס מארחת את ליברפול לשחזור מגן הקהילה, מנצ’סטר סיטי מארחת את ברנלי וצ’לסי פוגשת את ברייטון. בנוסף, לידס משחקת נגד בורנמות’.

קריסטל פאלאס – ליברפול 0:0

יש קבוצה אחת שהיא מושלמת בחמשת המחזורים הראשונים באנגליה וזו האלופה של ארנה סלוט. האדומים כן הפסידו פעם אחת העונה, וזה היה במגן הקהילה, למי? לאותה פאלאס שמארחת אותה כעת, והיא תנסה לעשות זאת שוב ולקלקל את המאזן של המוליכה. לא רק כדי לקלקל, כי לפאלאס יש מטרות משלה והיא בעונה נהדרת את כה, עם 9 נקודות בצמרת.

מנצ’סטר סיטי – ברנלי 0:0

התכולים פספסו הזדמנות גדולה לניצחון ענק במחזור הקודם, כשגבריאל מרטינלי נתן לארסנל נקודה יקרה בתוספת הזמן. כעת, פפ גווארדיולה יודע שאת היריבה שיש לו כיום בבית הוא חייב לנצח אם הוא באמת רוצה לקרוא תיגר על האליפות, כאשר האורחת הקטנה בתחתית עם 4 נקודות בלבד. אגב, לסיטי יש 7, והיא כבר די רחוקה מליברפול ולא יכולה להרשות לעצמה להתרחק עוד.

צ’לסי – ברייטון 0:0

חניכיו של אנזו מארסקה רוצים לשוב לנצח, אחרי שרשמו תיקו לפני שני מחזורים והפסד 2:1 כואב למנצ’סטר יונייטד במחזור הקודם. לפני כן הבלוז דווקא היו ברצף של שני ניצחונות, ולכן מצבם לא כזה עד והם עם שמונה נקודות מתוך 15 אפשריות, אך יש לציין שהלו”ז שלהם עד כה לא היה קשה מידי. השחפים גם כן לא ניצחו בשני המחזורים האחרונים, והם ישמח לעשות זאת כשהם עם 5 נקודות עד כה העונה.

תוצאות נוספות

לידס יונייטד – בורנמות’ 0:0

