דקה 39: מכבי ת"א - הפועל ת"א 2:1

ליגת העל לנוער ממשיכה לצבור תאוצה, ובשעה זו משוחקים משחקים במסגרת המחזור ה-5 בליגה הבכירה לשנתון זה. במוקד, מכבי תל אביב מארחת את הפועל תל אביב לדרבי ענק, ובמקביל מכבי פתח תקווה פוגשת את מכבי חיפה לעוד קרב גדול, וגם מכבי נתניה משחקת נגד הפועל פתח תקווה.

מכבי תל אביב – הפועל תל אביב 2:1

מי תצבע את העיר בצבע שלה? זו שתנצח גם תסיים את המחזור מעל היריבה שלה, כאשר לצהובים יש 7 נקודות מתוך 12 אפשריות עם שני ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד, ולאדומים יש 6 נקודות אחרי שני ניצחונות ושני הפסדים. בכל מקרה, ואמנם עדיין מוקדם, אך זו שתפסיד תתרחק מעט מהצמרת הגבוהה, שם נמצאות מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה.

לחיצות הידיים לפני הדרבי (חגי מיכאלי)

שחקני הנוער של מכבי ת"א מוכנים (חגי מיכאלי)

גם הנוער של הפועל ת"א מוכן (חגי מיכאלי)

דקה 1, שער! מכבי ת”א עלתה ל-0:1: סיפתח מטורף בנס ציונה. מספר שניות בלבד עברו והכדור בשער, כאשר האדומים החלו במשחק, החזירו לינאל בזאדוג בשער, איתי זפרני לחץ והשוער פשוט בעט על החלוץ, והכדור עשה את דרכו לרשת. טעות קשה בין הקורות של האורחת.

איתי זפרני חוגג (חגי מיכאלי)

טעות גדולה של ינאל בזאדוג (חגי מיכאלי)

איתי זפרני בטירוף (חגי מיכאלי)

לירן שפיגל בפעולה (חגי מיכאלי)

שחר ויזינגר (חגי מיכאלי)

דן רומן (חגי מיכאלי)

דקה 17, שער! הפועל ת”א השוותה ל-1:1: יש משחק בדרבי. פריצה אדירה של רביד אוליצקי בצד שמאל הסתיימה בכך שהוא לא רק עבר את איתי ברהום, אלא גם גרם למגן להכשיל אותו והשופט הצביע על הנקודה הלבנה. אותו אוליצקי ניגש לבעוט, והוא שיגר פנדל מושלם לחיבור של עידן טראו.

דקה 26, שער! הפועל ת”א עלתה ל-1:2: מהפך בדרבי. בזאדוג טעה מוקדם, אז עידן טראו טעה גם בשער השני. הכדור הורחק על ידי האדומים, השוער חיכה לכדור, לא שם לב לאוליצקי, הכישרון הקדים אותו, עבר אותו וגלגל לשער כדי להשלים צמד ולכבוש את שערו השישי העונה.

מכבי פתח תקווה – מכבי חיפה 0:0

ואם כבר על המלאבסים דובר, אז הם רוצים לנצח בקרב בין שתי האלופות האחרונות. הירוקים רוצים לשחזר את התואר מאשתקד, אבל הם אי שם בתחתית עם 4 נקודות בלבד מתוך 12, אחרי ניצחון אחד, תיקו אחד ושני הפסדים. הכחולים במקום השני, כשרק נתניה המושלמת מעליהם, עם שלושה ניצחונות ותיקו, מה שנותן להם 10 נקודות.

מכבי נתניה – הפועל פתח תקווה 4:0

היהלומים זכו באליפות הראשונה בליגה הזו, אז הם זו העונה בה הם ישחזרו את זה? פתיחה אדירה עם ארבעה ניצחונות בארבע משחקים ומאזן מושלם מסדר להם את המקום הראשון, והם רוצים ניצחון על המלאבסים כדי להבטיח שבוע נוסף בפסגה. האורחת אי שם באמצע הטבלה עם 6 נקודות עד כה העונה, עם שני ניצחונות ושני הפסדים.

דקה 2, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-0:1: איזו פתיחה. בן גרמה מסר ליואב סולל שהיה עם הגב, האחרון פתח רגליים כדי לשלוח את עצמו, העביר רוחב גדול ויעקב אסל חיכה בצד השני כדי לדחוק יתרון בזק.

דקה 21, אדום! מכבי נתניה נותרה ב-10 שחקנים: איזו טעות של יאיר בניטה. קפטן היהלומים נתן לעמרי כהן לחטוף לו, תיקל אותו, השופט לא היסס והוציא כרטיס צהוב לבלם, שסיים את חלקו במשחק בשלב מוקדם מאוד.

דקה 22, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-0:2: והנה העונש. מאותה חופשית במיקום שבו בניטה טעה, עידו טסה הרים, יעקבל אסל הסתנן לאותה בלטה בדיוק ממנה כבש את השער הראשון, השלים צמד וקירב את המלאבסים לניצחון חשוב.

דקה 30, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-0:3: היהלומים מתפרקים. עמית בן יוסף פרץ קדימה, העביר ימינה, רוחב נהדר נשלח לרחבה ושם חיכה נעם כהן, שהשתלט, בעט בימין והכניע את רז צפריר.

דקה 43, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-0:4: לא נעים, רביעייה עוד לפני המחצית. התקפה נפלאה התחילה אצל אביעד חקיקי, שהעביר ליעקב אסל, כובש הצמד שלח בצד שמאל את בן גרמה, הרוחב של האחרון מצא את עמרי כהן זה סיים את ההתקפה עם הרביעי ברשת של צפריר.

תוצאות נוספות

מכבי הרצליה – בית”ר ירושלים 2:0 (כבש: אלכסנדר סוטסקוב, משה שמואל)

ב”ש – ק”ש 1:2 (כבשו לב”ש: ניב וקנין, דוד פילניק, כבשו לק”ש: אלייה אוחנה)