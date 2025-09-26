יום שישי, 26.09.2025 שעה 12:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

אבוקסיס: נצטרך המשכיות, זה הדבר החשוב ביותר

נתניה רוצה לחבר רצף ניצחונות מול הפועל י-ם מחר ב-19:30, האריס שכבש צמד צפוי לעלות מהספסל. פלקושצ'נקו התאמן ועשוי להיות בסגל, בכורה לדיומנדה

|
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

כשהיא מעודדת מהניצחון הראשון העונה שהושג בשבת מול עירוני טבריה (2:5), מכבי נתניה תצא מחר (שבת, 19:30) לאצטדיון טדי להתארח אצל הפועל ירושלים וזיו אריה, במטרה לחבר לראשונה העונה שני ניצחונות רצופים בליגה.

יוסי אבוקסיס ינסה לרשום שבוע מושלם עבורו, שהחל עם הניצחון 2:5 על טבריה, המשיך עם הבשורה על האירוסין של בתו אגם למגנה של הפועל ב"ש גיא מזרחי ולסיים בדמות שלוש נקודות מחר, שיוציאו סופית את היהלומים לדרך חדשה.

על פי המסתמן מהאימונים האחרונים, המאמן צפוי לשמור ככל הנראה על אותם 11 שניצחו את הקבוצה של אלירן חודדה. ווילסון האריס, שנכנס מצוין כמחליף במשחק מול טבריה וכבש צמד שערים, צפוי להתחיל גם מחר על הספסל, כשבשלב הנוכחי, מתיאוס דאבו הוא החלוץ המוביל.

שחקני מכבי נתניה מאושרים בסיום (חגי מיכאלי)שחקני מכבי נתניה מאושרים בסיום (חגי מיכאלי)

איתי בן שבת ורותם קלר הפצועים ייעדרו, כאשר מקסים פלקושצ'נקו, שאתמול התאמן בצד עקב הכאבים במפשעה, ערך הבוקר אימון עם חבריו וההערכה היא שבסופו של דבר כן ייכלל בסגל, אך צפוי להתחיל את המשחק מהספסל. ג'וניור דיומנדה יערוך הופעת בכורה בסגל.

יוסי אבוקסיס לקראת המשחק מחר: “נגד טבריה לאורך כל המשחק היינו טובים וגם במחצית הראשונה כשלא כבשנו, הגענו למצבים טובים. אני שמח שבמחצית השנייה הצלחנו לתרגם את זה לשערים במחצית אדירה עם חמישה שערים. אני מקווה מאוד שהניצחון הזה ייתן ביטחון לשחקנים שאיבדו אותו במשחקים האחרונים.

“נצטרך המשכיות וזה הדבר החשוב ביותר. אנחנו מבינים שבליגה הזאת כל משחק הוא קשה ומצב הקבוצה היריבה הוא לא משנה. אנחנו צריכים להגיע עם ביטחון ועם יכולת גבוהה כדי להביא ניצחון במשחק הזה”, הוסיף מאמן היהלומים.

יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

הרכב משוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג'אבר, סאבא חוודג'יאני, דניס קוליקוב, עמית כהן, עזיז אואטרה, עומרי שמיר, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו

