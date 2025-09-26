יום שישי, 26.09.2025 שעה 12:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"היכולת פחות תואמת את מספר הנקודות שלנו"

מאמן ק"ש לקראת אשדוד מחר ב-19:45: "פחות רוצה להתייחס למחמאות". למרות ההפסד לבית"ר, המאמן צפוי לשמור על אותו הרכב. לימבומבה ושאהין שוב ייעדרו

|
שחקני עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)
שחקני עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)

עירוני קריית שמונה קיבלה לא מעט מחמאות על משחקיה הראשונים בליגה, אך במבחן התוצאה, היא עם ארבע נקודות, כשמחר (שבת, 19:45) היא תארח את מ.ס אשדוד, בידיעה שרק שלוש נקודות יאפשרו לה לברוח מעט למעלה יותר בטבלה.

אנתוני לימבומבה הפצוע לא התאמן ולא יהיה בסגל, כאשר בילאל שאהין, לא התאמן גם הוא וייעדר. למרות ההפסד לבית"ר ירושלים מחזור הקודם, המאמן שי ברדה החליט שלא לשנות את ההרכב הפותח.

"אני חושב שהיו לנו דקות טובות מאוד נגד בית"ר ירושלים. בשמונה דקות של חוסר ערנות הפסדנו את המשחק. אני פחות רוצה להתייחס למחמאות, אנחנו צריכים לצבור נקודות. זה משחק מאוד מאוד חשוב ובסוף נצטרך לדעת לתרגם את שיטת המשחק שלנו לגולים ולהיות הרבה יותר עירניים. ק"ש מסוגלת לעשות את זה", אמר המאמן שי ברדה לקראת המשחק מחר.

"אנחנו צריכים להגיע לסיטואציה שכשחקנים אחרים מקבלים את ההזדמנות שלהם להיות יותר מרוכזים וכן להמשיך לשחק אותו הדבר. אנחנו צריכים לדעת לייצר יותר נקודות כי היכולת פחות תואמת את מספר הנקודות שלנו ואנחנו חייבים להגיע למשחק עם אשדוד ולקחת את שלוש הנקודות", הוסיף.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, סאקו באנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */