שנוי במחלוקת: רוחאס ינהל את הדרבי של מדריד

הדרבי הגדול של מדריד בין אתלטיקו לריאל ייערך מחר (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), והפעם בחרו את השופט הכי בכיר שאפשר על הנייר. לא מדובר בריקרדו דה בורגוס וגם לא במתיאו לאוס, אלא באלברולה רוחאס, שנחשב לאחד השופטים הבולטים בספרד, אבל גם לאחד השנויים ביותר במחלוקת.

רוחאס הוכתר רק ביוני האחרון כ-MVP של שופטי הליגה הספרדית על ידי הוועדה הטכנית של השופטים. מדובר בהכרה רשמית במקצועיותו, אך במקביל, גם ריאל מדריד וגם אתלטיקו מדריד כבר ביקרו אותו בעבר על לא מעט החלטות. המינוי למשחק כזה טעון מעיד עד כמה ההתאחדות סומכת עליו, אך גם עד כמה סביר שהסערה סביבו תתחדש.

כבר יש לו היסטוריה עם הדרבי: בספטמבר 2023 הוא שפט את ההתמודדות במטרופוליטנו, אז ניצחה אתלטיקו 1:3. באותו ערב ריאל יצאה זועמת לאחר שהשער של מוראטה אושר למרות עבירה שנויה במחלוקת על בלינגהאם, וכשכדור נוסף של קמאבינגה נפסל בשל נגיעת נבדל של רודיגר. גם עבירה של חימנס על רודריגו, שלדעת רבים דרשה כרטיס אדום, הסתיימה בצהוב בלבד.

אלברולה רוחאס (IMAGO)

כמה חודשים אחר כך, בינואר 2024, הוא שוב ניצב במרכז: חצי גמר הסופר קאפ בריאד, בו ריאל ניצחה 3:5 בהארכה. הפעם היו אלה אנשי אתלטיקו שהתרעמו, בין היתר על מחווה מיותרת של השופט כשנתן למוראטה טפיחה על הלחי – רגע שהפך ויראלי ויצר דיון סוער.

אלברולה ידוע בסגנון ייחודי: הוא נחשב לשופט "חברתי", מרבה לדבר עם שחקנים, להיות קרוב אליהם ולתקשר בגובה העיניים. לא מעט כדורגלנים מעריכים את הגישה הזאת, אך לעיתים היא מובילה לפרשנויות שגויות ולביקורת על עודף קרבה. עם זאת, גם מתנגדיו מודים שבמגרש הוא שולט היטב בקצב, מקרין קור רוח ומצליח לנהל משחקים טעונים מבלי לאבד שליטה.

המאזן היבש איתו דווקא מחמיא לשני הצדדים: ריאל מדריד רשמה תחתיו 11 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, ואתלטיקו נהנתה מ-10 ניצחונות לצד 4 פעמים תיקו וארבעה הפסדים. כך או כך, הדרבי הזה יעמוד לא רק על המגרש אלא גם על שריקותיו של השופט שנמצא בדיוק בין הערכה לביקורת.