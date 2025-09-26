יום שישי, 26.09.2025 שעה 12:03
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

מ.ס אשדוד מתכוננת: חייב לעצור את הרצף הזה

בקבוצה מעיר הנמל יודעים שצריך לשים סוף למומנטום השלילי מחר ב-19:45 מול ק"ש: "צריכים להילחם על כל כדור". עזו ייכלל בסגל, אדיר לוי צפוי לפתוח

|
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)

אחרי שלושה הפסדים רצופים, במ.ס. אשדוד יודעים שצריך לשים סוף למומנטום השלילי. הקבוצה של חיים סילבס תפגוש מחר (שבת, 19:45) את עירוני קריית שמונה, במטרה לצאת לפחות עם נקודה ולהחזיר מעט שקט למערכת. המאמן בחן באימונים האחרונים כמה וריאציות טקטיות, ועדיין מתלבט כיצד לפתוח את המשחק. 

מי שצפוי לחזור להרכב הוא אדיר לוי, שלא נכלל ב-11 בתבוסה להפועל תל אביב ועשוי לקבל תפקיד חדש על כל אגף ימין. גם הרכש הטרי אורי עזו יופיע לראשונה בסגל האשדודי, אך יפתח על הספסל לאחר שלא היה חלק מסגל המשחקים של מכבי תל אביב מתחילת העונה. 

באשדוד מודים כי שני ההפסדים האחרונים, בהם ספגו 11 שערים מול מכבי חיפה והפועל תל אביב, הותירו חותם כבד שגרם לאסיפה קשה של הבעלים ג'קי בן זקן. "הראנו יכולת מזעזעת בשני המשחקים האחרונים, אנחנו צריכים לחזור לבסיס ולהילחם על כל כדור. חייב לעצור את הרצף הזה", אמרו בקבוצה. 

אורי עזו (רדאד גאורי עזו (רדאד ג'בארה)

מי שמגיע למשחק במומנטום לא טוב הוא השוער קרול נימצ’יצקי, שהתקשה מאוד מול הפועל תל אביב והציג יכולת חלשה מאוד. בצוות המקצועי עבדו איתו כל השבוע במטרה לשקם את הביטחון, בתקווה שיחזור להציג את היכולת שהייתה לו בעונה שעברה, אז היה מהשחקנים המרכזיים במאבקי ההישרדות של המועדון בליגה.

