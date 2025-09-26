יום שישי, 26.09.2025 שעה 12:03
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

רשמית: מתן חוזז חתם לעונה נוספת בהפועל י-ם

הקשר, שכבש 20 שערים במדי הקבוצה, חתם לעונה נוספת, שתהיה השלישית שלו במועדון מהבירה: "היו לנו רגעים יפים ביחד, חוזר כדי לייצר עוד רגעים כאלה"

|
מתן חוזז (עמרי שטיין)
מתן חוזז (עמרי שטיין)

עכשיו זה רשמי: מתן חוזז ימשיך לעונה שלישית בהפועל ירושלים. שחקן ההתקפה בן ה-29 סיכם לפני זמן קצר במשרדי המועדון על המשך ההתקשרות עם הקבוצה לעונה נוספת.

חוזז הצטרף להפועל ירושלים בעונת 2023-24, והפך לאחד השחקנים המשמעותיים שלה בשנתיים האחרונות. הוא כבש 20 שערים במדי הקבוצה ב-67 הופעות.

חוזז משתתף כרגע באימון הבכורה המחודשת שלו בעמק הארזים, ומטעמי פרוצדורה לא יעמוד לרשות הצוות כבר במשחק מחר.

חוזז: "אני נרגש לחתום בהפועל, שמח להיות שוב במקום שמעריך אותי ואני אותו בחזרה. היו לנו הרבה רגעים יפים ביחד, אני חוזר כדי ליצור עוד כאלו פה. אנחנו מכוונים הכי גבוה שאפשר. עכשיו הזמן להתניע".

