3 חיסורים בכל צד: ההרכבים לדרבי של מדריד

הדרבי של מדריד חוזר, אבל לא כל השחקנים יהיו זמינים לקרב הלוהט במטרופוליטנו. אמנם אין מושעים לקראת המחזור השביעי, אך שתי הקבוצות מתמודדות עם לא מעט חוסרים. באתלטיקו מדריד ייעדרו אלמאדה, קרדוסו וחימנס, הראשון נפצע עם נבחרת ארגנטינה, השני סובל מנקע בקרסול, והשלישי אמנם כבר חזר לאימונים, אך עדיין לא כשיר לדרבי.

גם בריאל מדריד שלושה נעדרים חשובים, כולם בהגנה: טרנט אלכסנדר ארנולד שנפצע מול מארסיי וצפוי להיעדר כעשרה שבועות, פרלאן מנדי שטרם חזר מאז פציעתו בגמר גביע המלך בעונה שעברה, ואנטוניו רודיגר שספג קרע שרירי באמצע ספטמבר וצפוי להיעדר כחודשיים נוספים. החיסורים אולי לא רבים, אך נוגעים ישירות לחוליה האחורית של הקבוצה, וחשוב שלא תשימו מישהו מהפצועים הללו בהרכב שלכם בלה ליגה פנטזי למחזור השביעי.

ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

עדיין לא זמין עבור ריאל. טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

מעבר לצד הבריאותי, יש גם סיפור מעניין על הקווים: דייגו סימאונה מול צ'אבי אלונסו. המפגש הזה כבר התרחש פעמיים בעבר, כשאלונסו עמד על הקווים של באייר לברקוזן. המאזן: ניצחון אחד לאתלטיקו ותיקו נוסף.

המפגש הראשון, באוקטובר 2022, הסתיים ב-2:2 מאכזב מבחינת אתלטיקו. תיקו שהדיח אותה מליגת האלופות, לאחר שהחמיצה פנדל דרמטי בדקה האחרונה. יאניק קראסקו החטיא, סאול בעט לקורה, ורק התערבות לא מוצלחת של קראסקו על קו השער מנעה כיבוש נוסף.

הפעם השנייה, בינואר 2025, כבר הסתיימה אחרת לגמרי. למרות הרחקה מוקדמת של באריוס, הצליחה אתלטיקו להפוך פיגור מול לברקוזן לניצחון 1:2 בזכות צמד של חוליאן אלברס, ניצחון שהיה קריטי בדרך לשמינית הגמר. עד כה, סימאונה שומר על מאזן חיובי מול אלונסו, שטרם הצליח לגבור עליו.

צ'אבי אלונסו ודייגו סימאונה (IMAGO)

ג'ירונה - אספניול (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון, ויטור רייס (אלחנדרו פראנסס), דיילי בלינד, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, עזאדין אונהי, כריסטיאן פורטו (יאסר אספרייה), בריאן חיל ו-ולדיסלב ואנאט.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, פרננדו קאלרו, לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, אדו אקספוסיטו (פרה מייה), אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, רמון טראטס (טייריס דולאן), חאבי פואדו ורוברטו פרננדס.

שחקני אספניול חוגגים (La Liga)

חטאפה - לבאנטה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה (חואן איגלסיאס), עבד אל-אבקאר, דז'נה דקונם, דומיניגוש דוארטה (דאבינצ’י), דייגו ריקו, לואיס מייה, חאבי מוניוס (מריו מרטין), מאורו ארמבארי, אלכס סנקריס (או קמארה) ובורחה מיוראל.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ויקטור גארסיה (ג'רמי טוליאן), מתיאס מורנו, אונאי אלגסאבל, מאנו סאנצ’ס, אוריול ריי, קווין אריאגה, רוג’ר ברוגה (ג’ון אנדר אולסגאסטי), קרלוס אלברס, איבן רומרו ואטה איונג.

מאורו ארמבארי (La Liga)

אתלטיקו מדריד - ריאל מדריד (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, קלמן לנגלה (חאבי גלאן), דויד האנצ'קו, קוקה (קונור גלאגר), פבלו באריוס, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, אנטואן גריזמן (ג'אקומו רספאדורי) וחוליאן אלברס.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

ארדה גולר מברך את ויניסיוס (IMAGO)

מיורקה - אלאבס (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, מתאו מוריי, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, סאמו קוסטה, פבלו טורה, מתאו ג’וספ ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, ג’ון פאצ’קו (ג’וני אוטו), מוסא דיארה, אנטוניו בלאנקו, דניס סוארס, קרלס אלנייה, קרלוס ויסנט, יון גורידי (פאבלו איבנייס) ולוקאס בויה.

קרלס אלנייה (IMAGO)

ויאריאל - אתלטיק בילבאו (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג'וניור, סנטיאגו מוריניו, רנאטו וייגה, רפא מארין, סרג'י קרדונה, טייג'ון ביוקנן, תואס פארטיי, דני פארחו (פאפה גיי), מנור סולומון (אלברטו מוליירו), ניקולה פפה וז'ורז' מיקאוטאדזה.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אייטור פארדס (אמריק לאפורט), דני ויויאן, יורי ברצ'יצ'ה, איניגו רואיס דה גלארטה, מיקל חאורגיסאר, אויאן סאנסט, איניאקי וויליאמס, רוברט נבארו (מרואן סנאדי) ואלכס ברנגר.

יפתח? מנור סולומון (IMAGO)

ראיו וייקאנו - סביליה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו (איבן באליו), פלוריאן לז'ן, פתה סיס, פפ צ'באריה, ג’רארד גומבאו, סרחיו קאמייו, פדרו דיאס, חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה ואלמאו.

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חוסה אנחל קארמונה, סזאר אספיליקווטה (אנדראס קסטרין), מרקאו, קיקה סאלאס (נמניה גודל), גבריאל סואסו, לוסיאן אגומה, בטיסטה מנדי, אלכסיס סאנצ’ס (עדנאן ינוזאי), רובן ורגאס ואיסאק רומרו.

איסאק רומרו (IMAGO)

אלצ'ה - סלטה ויגו (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, חוסאן, ג’ון דונלד (ויקטור צ’וסט), דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, אדריה פדרוסה (אלייש פבאס), עלי חוארי, פדריקו רדונדו (מארק אגואדו), חרמן ואלרה, אלברו רודריגס (אנדרה סילבה) ורפא מיר.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה, מאנו פרננדס (חאבי רודריגס), יואל לאגו, מרקוס אלונסו (קרלוס דומינגס), אוסקר מינגסה, הוגו סוטלו (פראן בלטראן), איליאש מוריבה, פבלו דוראן (יאגו אספאס), בריאן סראגוסה (הוגו אלברס) ובורחה איגלסיאס.

בורחה איגלסיאס (La Liga)

ברצלונה - ריאל סוסיאדד (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, ז'ול קונדה, פאו קוברסי, אנדראס כריסטנסן, ג’רארד מרטין (אריק גארסיה), פרנקי דה יונג, פדרי, פראן טורס, ראפיניה (דני אולמו), מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, דולייה צ'לטה-צאר, איגור סובלדייה, איין מוניוז (סרג’י גומז), יון גורוצ'אטגי, ברייס מנדס (קרלוס סולר), פבלו מרין, גונסאלו גדש (טאקה קובו), אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

בדרך להרכב? לבנדובסקי חוגג (IMAGO)

בטיס - אוססונה (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של בטיס: פאו לופס, הקטור ביירין, נתן, ולנטין גומס, ריקרדו רודריגס, מארק רוקה (סרג’י אלטימירה), פבלו פורנאלס, אנתוני, ג’ובאני לו סלסו (סופיאן אמרבאט), עבדה אזלזולי (רודריגו ריקלמה) וקוצ’ו פרננדס.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, אבל ברטונס, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, מוי גומס (רובן גארסיה), ויקטור מוניוס וראול גארסיה (אנטה בודימיר).

אנתוני חוגג (רויטרס)

ולנסיה - אוביידו (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, מוחטאר דיאקבי, חוסה גאיה, לואיס ריוחה, בטיסט סנטמריה, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דאנג’ומה והוגו דורו.

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, לוקאס גודסון, אריק ביילי, דויד קרמו, רחים אלחסן (חאבי לופס), אלברטו ריינה, לאנדר דנדונקר, הייסם חסן, איליאס שיירה, לוקה איליץ’ וסולומון רונדון.