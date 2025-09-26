אלברס מעל ויניסיוס ואמבפה: מי מגיע חם לדרבי?

חמישה משחקים שהסתיימו בתיקו וחמישה משחקים שהוכרעו קיבלנו במחזור השישי בליגה הספרדית, אבל בעיקר ראינו לא מעט שערים והצגה של חוליאן אלברס עם שלושער באתלטיקו מדריד רגע לפני הדרבי. ברצלונה וריאל שמרו על הסטטוס קוו בצמרת ומנור סולומון התכבד בשער בכורה שהמשיך להעשיר את מאזנו גם בלה ליגה פנטזי.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

נתחיל מהגאווה הישראלית שלנו סולומון ששוב סיים עם 6 נקודות והפעם בזכות השער החשוב שלו בניצחון 1:2 של ויאריאל על סביליה. רק טאני אלואשי (7), דני פארחו וסרג’י קארדונה (8 כל אחד) סיימו עם יותר נקודות מהישראלי בצוללת הצהובה.

מנור סולומון (IMAGO)

אתלטיקו מדריד נהנתה מלא פחות מ-20 נקודות של כוכב הערב אלברס, שהוסיף גם 3 מסירות מפתח ו-2 דריבלים ומגיע לוהט לדרבי. הבא אחריו היה מרקוס יורנטה עם 9 נקודות בזכות בישול, 4 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-3 הרחקות, וזאת למרות שירדו לו שתי נקודות עם 2 ספיגות וצהוב.

בריאל מדריד ארדה גולר הרשים עם בישול, 4 מסירות מפתח, 3 תיקולים ו-10 נקודות, פרנקו מסטנטואונו שכבש גול בכורה תרם גם סירת מפתח ו-2 תיקולים בדרך ל-9 נקודות, ויניסיוס עם שער, בישול, 3 מסירות מפתח ו-4 דריבלים רשם את הופעתו הטובה ביותר העונה בפנטזי עם 14 נקודות, כשגם לא הוחלף, וקיליאן אמבפה ממשיך בשלו עם צמד, 3 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-15 נקודות.

אמבפה ואלונסו (IMAGO)

בברצלונה, אריק גארסיה שכבש והוסיף מסירת מפתח ושלוש הרחקות תרם 10 נקודות, רונאלד אראוחו עם שער משלו ו-2 תיקולים סיים עם 9 נקודות, מרקוס רשפורד עם בישול, 2 מסירות מפתח ו-2 דריבלים עם 8 נקודות, ראפיניה סיים עם שש נקודות בזכות 4 מסירות מפתח והופעה מלאה ואילו רוברט לבנדובסקי שעלה מהספסל וכבש תרם חמש נקודות.

בפינת המציאות שווה לציין את עזדין אונאהי מג’ירונה עם 13 נקודות (שער, 2 מסירות מפתח, 8 דריבלים, 3 חטיפות וכרטיס צהוב), מיקל חאורגיסאר מבילבאו עם 11 נקודות (שער, מסירת מפתח, 4 חטיפות ו-3 תיקולים), אדו אקספוסיטו מאספניול עם בישול, 5 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-10 נקודות ואנדר גווארה מאלאבס עם שער, מסירת מפתח, 3 חטיפות ו-4 הרחקות בדרך ל-10 נקודות.

אדוארדו אקספוסיטו (La Liga)

עוד בלטו עם כמות דו ספרתית של נקודות מאורו ארמבארי עם 2 דריבלים, שער, 3 תיקולים ו-3 הרחקות (10 נקודות), פפ צ’באריה מראיו וייקאנו שכבש, הוסיף 2 חטיפות, 6 תיקולים ו-3 הרחקות וקיבל 10 נקודות למרות שלוש ספיגות וצהוב, אנדר ברנצ’אה מסוסיאדד עם בישול, שער נקי, 3 מסירות מפתח ו-4 דריבלים (12) וגם יון מיקל ארמבורו מהבאסקים עם שער נקי, מסירת מפתח, 3 תיקולים ו-7 הרחקות (10).

ומה עם המנצחים השבועיים? אז את הטבלה הכללית עדיין מוליך Huijsen FC עם 584 נקודות, ואת המחזור ניצח ירין המלך עם 124 נקודות, 14 יותר מהמקום השני. הנבחרת המנצחת שלו: דויד סוריה, אלחנדרו קטאנה, לאנדרו קאבררה, סרג’י קארדונה, אנדר ברנצ’אה, פדרי, מיקל חאורגיסאר, לואיס מייה, ארדה גולר, חוליאן אלברס וקיליאן אמבפה (קפטן).