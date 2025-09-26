רבע 4, 04:46: מכבי ת"א - הפועל י-ם 66:61

חמישה ימים בלבד אחרי שנאבקו על התואר הראשון של העונה, הסופר קאפ, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב נפגשות בשעה זו פעם נוספת, הפעם בחצי גמר גביע ווינר סל. הן משחקות בהיכל טוטו שבחולון, על שמירת הסיכוי להניף את התואר השני שיחולק בעונת 2025/26. שתי קבוצות הפאר זכו יחדיו ב-17 מ-19 המהדורות הקודמות של טורניר קדם העונה, כאשר הצהובים הניפו את התואר 11 פעמים, כולל בעונה שעברה, ואילו האדומים מחזיקים בשישה גביעים, האחרון שבהם לפני שנתיים על חשבון יריבתם הנוכחית.

הקבוצה של עודד קטש נכנסה למעגל המשחקים של גביע ווינר סל רק בשלב רבע הגמר, ועברה אותו אחרי ניצחון קשה על עירוני קריית אתא 91:93 בהיכל קבוצת שלמה. לוני ווקר, שנעדר ממשחק הסופר קאפ וערך מול הצפוניים את הבכורה הרשמית שלו בצהוב, סיים בתור הקלע הבולט של קבוצתו עם 24 נקודות וכעת רוצה להוביל את מכבי תל אביב במטרה לנקום על ההפסד ביום ראשון האחרון לאותה הפועל ירושלים.

החבורה של יונתן אלון, שבתחילת השבוע זכתה בסופר קאפ עם ניצחון 79:84 במשחק הגדול הראשון של העונה, העפילה לחצי הגמר לאחר שגברה על בני הרצליה 98:105 בחדרה, אך גם הדרך שלה לא הייתה חלקה: האדומים מהבירה כבר איבדו יתרון דו ספרתי ונקלעו לפיגור של שבע נקודות בתחילת הרבע האחרון, אך הצליחו להפוך את התוצאה ולשמור על מאזן מושלם בחמישה משחקים רשמיים מפתיחת העונה. ג'ארד הארפר, איך לא, הוביל את חבריו עם 24 נקודות, כשהוא רחוק אסיסט אחד מדאבל דאבל.

המפגש היום יהיה ה-11 אי פעם בין היריבות הגדולות בגביע ווינר סל, השלישי בלבד לפני מעמד הגמר. בשני המקרים הצהובים ניצחו. המשחק האחרון בין השתיים בטורניר היה בגמר של עונת 2023/24 והוא הסתיים בניצחון אדום, כשזו הייתה הפעם הרביעית ברציפות שבה ניצחה הפועל ירושלים את מכבי בגמר המפעל.

רבע ראשון: 19:23 להפועל ירושלים

חמישיית מכבי תל אביב: לוני ווקר, ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אנתוני לאמבי, יובל זוסמן וג’סטין סמית’.

אחרי דקה של איבודים בכל צד, הארפר צלף שתי שלשות גדולות באדום, קלארק חדר בתווך מנגד, 2:6 ירושלים. ווקר נכנס פנימה לסל וקלע, הארפר ענה עם שלשה נוספת, אך ווקר החזיר מחוץ לקשת וסורקין עשה 9:9 אחרי ארבע דקות. לוי, קרינגטון ו-ווילי קלעו חמש נקודות, דאוטין ג’וניור וסנטוס עשו 14:14, אך אז האדומים הובילו ריצת 2:9 עם שלוש שלשות רצופות וברחו ליתרון ראשון, 16:23. בלאט צלף מחוץ לקשת וחתם את הרבע.

רועי הובר (רדאד ג'בארה)

ג'סטין סמית' ורומן סורקין (רדאד ג'בארה)

קאדין קרינגטון וג'ף דאוטין ג'וניור (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 31:41 להפועל ירושלים

הצהובים פספסו מכל טווח במשך דקה וחצי, האדומים ניצלו זאת בצד השני ולוי קלע את הנקודות הראשונות ברבע עם שלשה מהפינה, כשאז סורקין חסם בענק את סמית’ וריימן הלך לקו בשביל לקלוע את הנקודות הראשונות בצהוב עם שתיים מהעונשין, 21:26 להפועל ירושלים.

ג'ימי קלארק מנסה לחטוף לג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

ג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)

ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

סמית’ קלע ארבע נקודות, דיברתולומאו הלך לקו ודייק פעם אחת, אך זוסמן קלע מהפינה, נתן יתרון דו ספרתי ראשון במשחק באדום וקטש הזעיק פסק זמן. השחקנים חזרו אל הפרקט, סורקין שם נקודות מתחת לסל, הצהובים ספגו טכנית, הארפר קלע נקודה מהעונשין וג’יימס אסף ריבאונד והטביע, סורקין חדר נפלא מנגד, 26:36 ואלון הזעיק פסק זמן. השחקנים חזרו ו-ווקר הלוהט קלע מחצי מרחק, הוסיף שלשה והוריד לחמש הפרש בלבד. הארפר דייק פעמיים מהעונשין, ג’יימס צלף מהפינה על הבאזר וזה שוב דו ספרתי לאדומים.

אנתוני לאמב ורומן סורקין (רדאד ג'בארה)

אנתוני לאמב ורומן סורקין (רדאד ג'בארה)

ג'ארד הארפר עם לוני ווקר ורומן סורקין (רדאד ג'בארה)

רבע שלישי: 48:59 להפועל ירושלים

ווקר פתח את הרבע עם שתי נקודות, אך אז הוא ספג עבירה בלתי ספורטיבית וזוסמן דייק פעמיים מהעונשין, 33:43 לירושלים. קרינגטון וריימן החליפו סלים, סמית’ קלע ארבע נקודות, כשביניהן גם הליאופ גדול שקרינגטון מסר לו, לאמב הוסיף שלשה גדולה, השלים 0:7 ונתן יתרון שיא, 35:52. סורקים עם אחת מהקו וקלארק צימקו, אבל הארפר מיד הגיב עם 2 מדויקות מהקו בעצמו. גור לביא נשלח גם הוא לעונשין והוסיף 2, איך לא הארפר שוב הרגיע את האדומים ושלשה של דיברתלומאו ועוד 2 של קלארק צימקו למינוס 11, ואלון הזעיק טיים אאוט דקה לסיום הרבע השלישי. ירושלים חזרה כמו שצריך עם תרגיל גדול ושלשה של לאמב, קלארק ענה עם אנד-וואן והחזיר ל-11 וכך נחתם הרבע השלישי גם.

רבע רביעי

דקה ו-13 שניות עברו וקלארק ולביא ביצעו ריצת 0:4 מהירה והורידה לשבע בלבד, מה שגרם לאלון שוב לקחת פסק זמן מהיר. קלארק לא עצר ודהר לעוד 2 כדי לעלות את הריצה ל-0:9 בסך הכל, וזה לא נגמר שבלאט תפר שלשה ענקית וזה רק מינוס 2, עם 57:59 לירושלים. הארפר סוף סוף שם סוף לאירוע כהרגלו עם סחיטת עבירה ושתיים מהקו, אבל ריימן תפר שלשה ענקית ויתרון דו ספרתי כמעט לחלוטין נמחק לו ונעמד רק על נקודה. קרינגטון הרגיע עם שלשה לא פחות ענקית משלו, ואז וויילי ביצע תוקף ואלון קיבל טכנית, בלאט העניש מהקו, אבל קרינגטון בג’אמפ שוט אופייני נתן 61:66 לקבוצתו.