גביע ווינר סל ובאיירן מינכן: היחסים ב-Winner

עוד יום של כדורגל וגם של הכדורסל, כאשר חצי גמר גביע ווינר סל ייערך כבר היום (שישי) ב-14:45, כשמכבי תל אביב והפועל ירושלים תפגשנה לשחזור הסופר קאפ. בנוסף, מעבר לים באיירן מינכן תמשיך את דרכה בליגה הגרמנית, כאשר תשחק מול ורדר ברמן ובספרד, ג’ירונה מול אספניול.

המשחק המרכזי להיום יתחיל בצהריים, כאשר למרות שהפסידה בסופר קאפ רק לפני חמישה ימים, ב-Winner קבעו שמכבי ת”א פייבוריטית למפגש, כשהיא קיבלה יחס של פי 1.80 לניצחון של מעל ארבע נקודות, אם הצהובים ינצחו עד ארבע נקודות או יפסידו לאדומים מהבירה, המהמרים יזכו ליחס דומה של פי 1.80. במקרה והחבורה של עודד קטש תנצח בדיוק בארבע נקודות, תזכו ליחס של פי 9.00.

בכדורגל, באיירן מינכן פייבוריטית מול ורדר ברמן וקיבלה יחס נמוך כמובן של 1.05, כשהפסד מפתיע שלה זכה ליחס של פי 16.00, תיקו 8.80. במקרה שתרצו “להתפרע”, ניצחון של הבווארים מעל שלושה שערים זכה ליחס של פי 2.15, כשאם הם יפסידו או ינצחו עד שלושה שערים, תזכו ליחס של פי 1.90. במקרה שבאיירן תנצח בדיוק בשלושה שערים – המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 3.95.

בנוסף, בליגה הספרדית יתקיים ב-22:00 משחק מעט צמוד יותר מהמפגש שלמעלה, כאשר ג’ירונה תארח את אספניול. המארחת קיבלה יחס של פי 2.30 במקרה שהיא תנצח, כאשר האורחת מנגד קיבלה יחס של פי 2.80. במקרה שהמשחק ייגמר ללא הכרעה, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 3.15.