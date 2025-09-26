יום ראשון, 28.09.2025 שעה 10:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

גביע ווינר סל ובאיירן מינכן: היחסים ב-Winner

מכבי ת"א והפועל י-ם תפגשנה בחצי גמר גביע ווינר (14:45), כשהצהובים קיבלו עדיפות של ארבע נקודות. וגם: הבווארים בבונדסליגה וג'ירונה מול אספניול

|
תמיר בלאט ורועי הובר (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט ורועי הובר (רדאד ג'בארה)

עוד יום של כדורגל וגם של הכדורסל, כאשר חצי גמר גביע ווינר סל ייערך כבר היום (שישי) ב-14:45, כשמכבי תל אביב והפועל ירושלים תפגשנה לשחזור הסופר קאפ. בנוסף, מעבר לים באיירן מינכן תמשיך את דרכה בליגה הגרמנית, כאשר תשחק מול ורדר ברמן ובספרד, ג’ירונה מול אספניול.

לשליחת טופס 'Winner' לחצו כאן

המשחק המרכזי להיום יתחיל בצהריים, כאשר למרות שהפסידה בסופר קאפ רק לפני חמישה ימים, ב-Winner קבעו שמכבי ת”א פייבוריטית למפגש, כשהיא קיבלה יחס של פי 1.80 לניצחון של מעל ארבע נקודות, אם הצהובים ינצחו עד ארבע נקודות או יפסידו לאדומים מהבירה, המהמרים יזכו ליחס דומה של פי 1.80. במקרה והחבורה של עודד קטש תנצח בדיוק בארבע נקודות, תזכו ליחס של פי 9.00.

בכדורגל, באיירן מינכן פייבוריטית מול ורדר ברמן וקיבלה יחס נמוך כמובן של 1.05, כשהפסד מפתיע שלה זכה ליחס של פי 16.00, תיקו 8.80. במקרה שתרצו “להתפרע”, ניצחון של הבווארים מעל שלושה שערים זכה ליחס של פי 2.15, כשאם הם יפסידו או ינצחו עד שלושה שערים, תזכו ליחס של פי 1.90. במקרה שבאיירן תנצח בדיוק בשלושה שערים – המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 3.95.

בנוסף, בליגה הספרדית יתקיים ב-22:00 משחק מעט צמוד יותר מהמפגש שלמעלה, כאשר ג’ירונה תארח את אספניול. המארחת קיבלה יחס של פי 2.30 במקרה שהיא תנצח, כאשר האורחת מנגד קיבלה יחס של פי 2.80. במקרה שהמשחק ייגמר ללא הכרעה, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 3.15.

