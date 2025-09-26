יום שישי, 26.09.2025 שעה 09:08
תום מועד חלון העברות בליגות נערים א'-ג' הוזז

הסיבה? המועד המקורי עד לתאריך 01/10, ערב יום כיפור. המועד החדש: 5/10 בשעה 19:00. בנוסף, טפסי רישום שחקנים ומשחקים יאושרו עד ה-30/09 ב-17:00

דרבי תל אביבי נערים ג' (ראובן שוורץ)

ההתאחדות לכדורגל העבירה לכל יושבי ראש מחלקות הנוער בארץ מכתב עם עדכון על מועדי רישום, העברות ושעות פעילות המשרדים לצורך שליחת טפסים וכדומה, כדי שיוכלו לטפל בכך. השינויים מגיעים בעקבות העובדה שערב יום כיפור ויום כיפור חלים ביום רביעי וחמישי (01-02/10) בשבוע הקרוב.

"בעקבות ערב יום כיפור, שחל בשבוע הבא, ביום רביעי, טפסי רישום שחקנים ומשחקים יאושרו עד יום שלישי, 30/09, בשעה 17:00", נכתב בראשית המכתב שהועבר על ידי קרן סלם, מנהלת מחלקת הנוער בהתאחדות לכדורגל. "כמו כן, מועד ההעברות בנערים א'-ג', שפורסם כי הוא עד לתאריך 01/10 (ערב יום כיפור), יוזז לתאריך 05/10 וחלון ההעברות ייסגר באותו היום בשעה 19:00", נכתב.

עוד הוסיפה בדבריה קרן סלם: "במהלך חול המועד סוכות, אנו עובדים עד לשעה 13:00, לאחר שעה זו לא יינתן מענה טלפוני. טפסים והזמנות משחקים שהתקבלו בימים אלו עד לשעה 13:00 יטופלו, ויתר הטפסים/ההזמנות שיתקבלו לאחר מכן, יטופלו ביום שלמחרת. זאת ועוד, בימי רביעי, רישום שחקנים למטרת שבת יתבצע עד אותה השעה (13:00) ולא כפי שהיה נהוג (17:00)".

מבחינת הליגות, בסוף השבוע שלאחר יום הכיפורים (03-04/10): ליגת העל לנוער וליגת נערים א' – על, יימצאו במנוחה עד ל-18/10. הליגה הלאומית לנוער צפון/דרום צפויה להתקיים כסדרה, כך גם הליגה הארצית לנוער צפון/דרום וכן ששת הליגות המחוזיות בנוער. ליגת נערים ב' – על תתקיים כסדרה וכך גם ליגת נערים ג' – על. גם משחקי הליגות הארציות יתקיימו כסדרן בטווח גילאים זה.

