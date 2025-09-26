טרגי: השחקן שגדל בארסנל מת בגיל 21 בלבד

טרגדיה באנגליה. בילי ויגאר, שחקן בן 21 שגדל בארסנל, הלך לעולמו אמש (חמישי) לאחר שספג פגיעת מוח קשה במהלך משחק כדורגל. האסון אירע כבר ביום שבת, כאשר הוא הוכנס לתרדמת ולמרות שעבר ניתוח, זה לא עזר וכאמור הוא לא שרד.

ויגאר, חלוץ צ’יצ’סטר סיטי, התנגש בקיר בטון בעת שניסה לשמור על הכדור במגרש מול וינגייט אנד פינצ’לי בליגת החובבנים השנייה, מה שגרם לו לפציעה קשה מדי כי למרות הניתוח שנועד לסייע להחלמתו, הוא מת והותיר את עולם הכדורגל באבל. משפחתו הודיעה: “הרוסים מכך שזה קרה בזמן שהוא שיחק בספורט שאהב”.

בנוסף, גם המועדון האנגלי שלו ליווה את מותו וכתב בפוסט: “לאחר שסבל מפגיעה מוחית בשבת, הוכנס לתרדמת מלאכותית. ביום שלישי נזקק לניתוח כדי להגדיל את סיכויי ההחלמה שלו, ולמרות שזה עזר, הפציעה התבררה כחמורה מדי והוא נפטר בבוקר. התגובות לידיעה המקורית מראות עד כמה הוא היה אהוב ומוערך בעולם הספורט”.

מגרש כדורגל (יונתן גינזבורג)

מותו הטרגי כמובן עורר גל של סולידריות בקהילת הכדורגל כשלא מעט מועדונים שלחו מסר תמיכה, ההתאחדות לכדורגל (ה-FA) פרסמו: “אנחנו הרוסים לשמוע שבילי ויגאר נפטר. אנחנו שולחים את תנחומינו הכנים למשפחתו, לחבריו, יקיריו ולכל קבוצת הכדורגל צ’יצ’סטר סיטי בתקופה קשה זו”.

האירוע שגבה את חייו של הכדורגל הצעיר התרחש במהלך ה-15 הדקות הראשונות, כשאמור, הפציעה לא נגרמה כתוצאה מהתנגשות בין שחקנים, אלא כאשר הוא ניסה למנוע מהכדור לצאת מתחום המגרש, החליק על הדשא, איבד שליטה ופגע בקיר עם ראשו. שופט המשחק הפסיק את המשחק באופן מיידי, הצוות הרפואי התערב והזעיק אמבולנס ולאחר שקיבל טיפול דחוף, הוא פונה במסוק לבית חולים בלונדון.