"זה בשביל גאבי, אנחנו אוהבים אותו כל כך"

ברצלונה כבר נקלעה אמש (חמישי) לפיגור מול העולה החדשה, ריאל אוביידו, אך גילתה המון אופי, הפכה ל-1:3 והותירה את ההפרש מריאל מדריד שבפסגה על שתי נקודות בלבד, כשהיא כמובן לא נותנת לבלאנקוס לברוח.

“בסך הכל, אני חושב שזה מגרש קשה נגד קבוצה וקהל שלוחצים חזק”, פתח אריק גרסיה שסיכם את ההתמודדות לאחר המשחק והמשיך: “זה לא היה קל, התקשינו בהתחלה, אבל ככל שחלפו הדקות, התחלנו להרגיש טוב יותר. השער שלי? הגיע הזמן.

“לא הבקעתי בכמה משחקים, זה היה מאוד חשוב, במיוחד אחרי ראיו, כי ריאל לא עושה טעויות והיא שם למעלה, אז הדבר החשוב הוא שאנחנו משתפרים וצומחים. הניצחון הזה הוא עבור גאבי, גם על המגרש וגם מחוצה לו. מה שהוא מביא לחדר ההלבשה, התשוקה שלו, הגישה שלו, הכוח שלו.. אני מקווה שהוא יחלים כמו שצריך ויחזור בהקדם האפשרי”.

אריק גארסיה מאוכזב (La Liga)

גם בלם הקבוצה, רונאלד אראוחו, הזכיר את הקשר שעבר ניתוח וייעדר זמן רב: “זה ניצחון עבור גאבי, אנחנו מקדישים לו את זה. אנחנו אוהבים אותו מאוד, מקווים שהוא יתאושש מהר ובטוב”. על הטעות של ז’ואן גרסיה, אמר: “הוא מאוד חשוב לנו, אנחנו יודעים איזה שוער נהדר הוא ושאנחנו היינו אמורים להפוך את המשחק אם היינו עושים מה שהיינו צריכים”.

חגגו בראש: בארסה במהפך 1:3 על אוביידו

האורוגוואי המשיך: “לקבוצה תמיד היה את הרוגע והשלווה. התחושה בדקות הראשונות לא הייתה טובה לגמרי, אבל אנחנו יודעים איך להתמודד עם הלחצים האלה והרגעים, במחצית השנייה היינו יותר רגועים. החזרנו את האינטנסיביות הדרושה. ריאל מדריד? קבוצה נהדרת עם שחקנים נהדרים ומאמן חדש, זו תהיה ליגה קשה, לא יודע נגד מי נילחם, אבל נילחם עד הסוף”.