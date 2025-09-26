יום ראשון, 28.09.2025 שעה 10:46
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
108-77אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

"זה בשביל גאבי, אנחנו אוהבים אותו כל כך"

אחרי הניצחון 1:3 של בארסה על אוביידו, שחקני הקטלונים הקדישו זאת לחברם שעבר ניתוח. אראוחו: "מקווה שיתאושש". אריק גרסיה: "שיחזור בהקדם האפשרי"

|
פרנקי דה יונג ורונאלד אראוחו חוגגים (La Liga)
פרנקי דה יונג ורונאלד אראוחו חוגגים (La Liga)

ברצלונה כבר נקלעה אמש (חמישי) לפיגור מול העולה החדשה, ריאל אוביידו, אך גילתה המון אופי, הפכה ל-1:3 והותירה את ההפרש מריאל מדריד שבפסגה על שתי נקודות בלבד, כשהיא כמובן לא נותנת לבלאנקוס לברוח.

“בסך הכל, אני חושב שזה מגרש קשה נגד קבוצה וקהל שלוחצים חזק”, פתח אריק גרסיה שסיכם את ההתמודדות לאחר המשחק והמשיך: “זה לא היה קל, התקשינו בהתחלה, אבל ככל שחלפו הדקות, התחלנו להרגיש טוב יותר. השער שלי? הגיע הזמן.

“לא הבקעתי בכמה משחקים, זה היה מאוד חשוב, במיוחד אחרי ראיו, כי ריאל לא עושה טעויות והיא שם למעלה, אז הדבר החשוב הוא שאנחנו משתפרים וצומחים. הניצחון הזה הוא עבור גאבי, גם על המגרש וגם מחוצה לו. מה שהוא מביא לחדר ההלבשה, התשוקה שלו, הגישה שלו, הכוח שלו.. אני מקווה שהוא יחלים כמו שצריך ויחזור בהקדם האפשרי”.

אריק גארסיה מאוכזב (La Liga)אריק גארסיה מאוכזב (La Liga)

גם בלם הקבוצה, רונאלד אראוחו, הזכיר את הקשר שעבר ניתוח וייעדר זמן רב: “זה ניצחון עבור גאבי, אנחנו מקדישים לו את זה. אנחנו אוהבים אותו מאוד, מקווים שהוא יתאושש מהר ובטוב”. על הטעות של ז’ואן גרסיה, אמר: “הוא מאוד חשוב לנו, אנחנו יודעים איזה שוער נהדר הוא ושאנחנו היינו אמורים להפוך את המשחק אם היינו עושים מה שהיינו צריכים”.

חגגו בראש: בארסה במהפך 1:3 על אוביידו

האורוגוואי המשיך: “לקבוצה תמיד היה את הרוגע והשלווה. התחושה בדקות הראשונות לא הייתה טובה לגמרי, אבל אנחנו יודעים איך להתמודד עם הלחצים האלה והרגעים, במחצית השנייה היינו יותר רגועים. החזרנו את האינטנסיביות הדרושה. ריאל מדריד? קבוצה נהדרת עם שחקנים נהדרים ומאמן חדש, זו תהיה ליגה קשה, לא יודע נגד מי נילחם, אבל נילחם עד הסוף”.

