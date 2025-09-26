ייזכר לדורות: סרחיו בוסקטס הודיע על פרישה

ייזכר לדורות וסופו של עידן. אחד מהקשרים הגדולים ביותר בהיסטוריה של המשחק, שהיה חלק משמעותי מברצלונה הגדולה שהייתה בין הקבוצות הדומיננטיות ביותר אי פעם, יתלה את הנעליים בקרוב מאוד, כאשר היום (שישי) סרחיו בוסקטס, קשר אינטר מיאמי הודיע ברשתות החברתיות על החלטתו לפרוש מכדורגל מקצועני בתום העונה הנוכחית.

כאמור, אגדת ברצלונה ונבחרת ספרד, פרסם פוסט באינסטגרם בו הודיע על כך שיפרוש בסוף העונה הנוכחית מהכדורגל, כאשר הוא כתב: “תודה לכולם, ולכדורגל, על הכל. תמיד תהיו חלק מהסיפור הכל כך יפה הזה”. כזכור, רק אתמול הוא בישל שער גדול לליאו מסי ב-0:4 על ניו יורק סיטי.

סרחיו בוסקטס ייזכר תמיד והקריירה שלו הייתה מפוארת מאוד שנמשכה קרוב לשני עשורים ברמות הכי גבוהות, כאשר הוא העביר כמעט את כל חייו בברצלונה, רגע לפני שעבר ב-2023 לאינטר מיאמי שבארצות הברית, שם הצטרף לחבריו הוותיקים מהבלאוגרנה – ליאו מסי, לואיס סוארס וג’ורדי אלבה. הפרק שלו בארצות הברית הביא לו זכייה היסטורית בגביע הליגות, התואר הראשון אי פעם של המועדון הוורוד.

בוסקטס, מסי, סוארס ואלבה (אינטר מיאמי)

בוסקטס פרץ אל התודעה בעונת 2008/09, כשאז פפ גווארדיולה קיבל את המושכות בברצלונה ונתן לקשר הצעיר מקבוצת המילואים את המקום. הוא הוקפץ להרכב הראשון על חשבונו של יאיא טורה ומי דהפך לעוגן במרכז המגרש. הוא היה אחד השחקנים החשובים והמרכזיים במהפכה של סגנון הטיקי טאקה של הקטלונים, כשהוא זכור בעיקר בשקט שלו, ידע איפה לעמוד ולהניע את ההתקפה.

בתקופת ההצלחה של ברצלונה הוא שיתף פעלה עם שני הקשרים האגדיים, כשהם שלושתם ייצרו קישור מדהים בלתי נשכח, יחד עם צ’אבי ואנדרס אינייסטה כמובן, כשליאו מסי עזר ויחד הם הובילו את ברצלונה לשלוש זכיות בליגת האלופות (2009, 2011 ו-2015).

סרחיו בוסקטס (רויטרס)

גם בנבחרת ספרד בוסקטס כמובן היה אחד העוגנים של הלה רוחה, כשהוא כמובן חלק בלתי נפרד מדור הזהב מהנבחרת שזכתה במונדיאל 2010 בדרום אפריקה, כששנתיים לאחר מכן השלימה זכייה שנייה ברציפות באליפות אירופה, יורו 2012.

לאחר ההודעה על הפרישה, לא מעט שחקנים ומועדונים בירכו את בוסקטס, כשאחד מהם זה סרחיו ראמוס, שכמובן שיתף פעולה עם הקשר בנבחרת ספרד ושיחק שנים רבות נגדו: “בוסי, אתה ההגדרה של איך להיות יוצא דופן בלי להפסיק להיות בחור רגיל. יריב רוב הזמן, חבר לנבחרת, תמיד בלטת בזכות הקלאסיקה שלך, החזון ואיכות הכדורגל שלך, ובזכות דרך ההתנהגות הצנועה והאותנטית שלך.

“הכדורגל מאבד את אחד הקשרים המבריקים ביותר ששיחקתי איתם אי פעם, אבל אתה עוזב עם ההכרה והכרת התודה של כל מי שחי איתך וכל מי שאוהב את הספורט הזה. תודה שאתה שחקן נהדר, חבר קבוצה נהדר וחבר נהדר, אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם בשלב החדש שלך, נשיקות גדולות אחי”.

סרחיו בוסקטס וסרחיו ראמוס (IMAGO)

גם ג’רארד דאולופאו, ששיתף עמו פעולה, בירך: “בוסי, איזה תענוג היה לחלוק איתך רגעים. אתה גאון, אגדה. תודה על כל מה שנתת לספורט הזה”. קבוצתו העכשווית של הקשר, אינטר מיאמי, הוסיפה: “הזמן עובר, אבל האיכות שלך היא נצחית. בוא נמשיך ליהנות מהשיעור שלך עד סוף העונה, בוסי”..