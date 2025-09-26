יום שישי, 26.09.2025 שעה 07:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

"בארסה נמנעה מצרה גדולה", "גברה על אהרון"

בתקשורת הספרדית התייחסו ל-1:3 של הבלאוגרנה על אוביידו: "שמרה על הדופק עם מדריד". פליק: "אמרתי לשחקנים שימשיכו להניע את הכדור". צפו בתקציר

|
פרנקי דה יונג ורונאלד אראוחו חוגגים (La Liga)
פרנקי דה יונג ורונאלד אראוחו חוגגים (La Liga)

ברצלונה כבר נקלעה אמש (חמישי) לפיגור מול העולה החדשה, ריאל אוביידו, אך גילתה המון אופי, הפכה ל-1:3 והותירה את ההפרש מריאל מדריד שבפסגה על שתי נקודות בלבד.

בכותרת ה’מונדו דפורטיבו’ הקטלוני נכתב: “ברצלונה שומרת על הדופק עם מדריד כמחווה לגאבי”. ב’ספורט’ הקטלוני נכתב: “קאמבק נוסף להמשך רצף הניצחונות”. ב’מארקה’ המדרידאי נכתב: “ברצלונה נמנעה מצרה גדולה”, בעוד ב’אס’ המדרידאי נכתב: “בארסה גברה על אהרון. שוער אוביידו התנגד כל עוד היה יכול, אבל בסופו של דבר הכוח ההתקפי של בארסה החזיר אותה ממשחק מסובך”.

חגגו בראש: בארסה במהפך 1:3 על אוביידו

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, התייחס מיד בסיום למצבו של ראפיניה, שהוחלף בדקה ה-65: “אני חושב שהוא בסדר, אנחנו צריכים לחכות למחר אבל אני חושב שהוא בסדר". לאחר מכן, נשאל על השינויים שזעזעו את הקבוצה והובילו לקאמבק, אמר על דה יונג ולבנדובסקי: "זו הסיבה שהם כאן בקבוצה”, וסיכם את המשחק: “במחצית הראשונה שיחקנו טוב למרות שהם הבקיעו, אבל היו לנו הרבה הזדמנויות. במחצית השנייה אמרתי לשחקנים שאנחנו צריכים להמשיך לשחק ברוגע, להניע את הכדור ולהיות משוכנעים שזה יגיע, ועשינו עבודה טובה. כמובן שעשינו את השינויים בזמן הנכון, עם פרנקי ורוברט, והצלחנו להשיג שלוש נקודות".

אחד הפרטים הטקטיים שעליהם הגיב היה היעילות של המצבים הנייחים. "זה תמיד חשוב. הם התגוננו טוב מאוד, הם ניסו לחסום כל בעיטה וכשאתה משחק נגד קבוצה כזו זה לא קל, אז במקרים כאלה אתה צריך את הכדור הנייח", אמר. פליק ציין כי "דה יונג ופדרי הם שני שחקנים חשובים מאוד ואפשר לראות איתם שאנחנו שולטים יותר בכדור". 

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

פליק רצה להמעיט בחשיבות הטעות של ז'ואן גרסיה שיצרה את ה-0:1 לקבוצה הביתית והבהיר ש"זה הסגנון שאנחנו רוצים שהוא ישחק וזה יכול לקרות, זה מה שיש לי לומר. הוא שוער פנטסטי, זה שמגן על השער שלנו, והוא תמיד עושה את זה טוב מאוד. זו הייתה טעות והם ניצלו את זה, אבל זה הכדורגל והדבר החשוב הוא שניצחנו". לגבי הפצועים, המאמן אמר: "ברור שיש לנו כמה שחקנים פצועים אבל בקיץ עשינו עבודה טובה כי יש לנו שחקנים שיחליפו אותם”.

