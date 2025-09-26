עם כזו התקפה גם ז'ואן גרסיה יכול לטעות לפעמים

ברצלונה סימנה וי על הקאמבק לאצטדיון קרלוס טארטיירה של ריאל אוביידו עם מהפך בדרך לניצחון 1:3. אורי רייך, גל קרפל ונדב זילברשטיין מסכמים בפוד בארסה את המשחק, מנתחים את הפציעה של גאבי וטקס כדור הזהב ומתכוננים למחזור הבא.

מה בתפריט: מספר השערים והכובשים החריג של ברצלונה, התדמית ההגנתית המטעה שדבקה בקטלונים, האם יהיו השלכות לטעות הנדירה של ז’ואן גרסיה, קבלת ההחלטות והשינויים של פליק במהלך המשחק, השליטה שהביא איתו פרנקי דה יונג, פראן טורס עם המהלך של המשחק, אומנות הנגיחה של לבנדובסקי.

חגגו בראש: בארסה במהפך 1:3 על אוביידו

וגם: אריק הכלבויניק חוזר לכבוש, אראוחו כובש ומעורב בשער נוסף אבל משחק הרגל שלו ממשיך להקשות על הקבוצה, בעיית המגנים ההגנתיים מול יריבות צפופות, המשמעויות הקרובות והרחוקות של הניתוח שעבר גאבי, מה אומרת הזכייה של דמבלה בכדור הזהב על צ’אבי ולאמין ימאל ואיך יסתיים הדרבי של מדריד ומשחק החזרה של בארסה למונז’ואיק מול סוסיאדד.