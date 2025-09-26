איטודיס: הרחקת ישראל? מקווה שתהיה בגרות

עוד משחק אחד, זה מה שנותר להפועל תל אביב לפני שהיא תעלה אולי למשחק הכי היסטורי של המועדון אי פעם. האדומים רשמו 86:98 על הפועל באר שבע/דימונה אתמול (חמישי) ברבע גמר גביע ווינר, עלו לחצי הגמר שם הם יפגשו את הפועל העמק בהיכל הטוטו בחולון מחר (20:10), ולאחר המפגש הזה הם יעלו על הפרקט בסופיה לרגע גדול, כש”יארחו” את ברצלונה במסגרת המחזור הראשון של היורוליג, והמשחק הראשון שלהם אי פעם במפעל היוקרתי.

בכל משחקי ההכנה ובכל המשחקים בגביע ווינר, מחזיקת היורוקאפ חגגה בקלות רבה מאוד, והדרומיים הם ללא ספק הקבוצה שעשתה הכי הרבה צרות לדימיטריס איטודיס וחניכיו. משחק שהיה צמוד ברובו ובו הפועל תל אביב לא ממש הצליחה לברוח עד הסוף, נגמר אמנם בדו ספרתי, אך גם בצד האדום החמיאו לב”ש על ההתמודדות ועל כך שהם נתנו להם הכנה אמיתית כמעט ראשונה הקיץ לקראת הדבר האמיתי, ואתגרה את השחקנים שלהם.

במועדון כעת יערכו אימון קליל היום לקראת המשחק נגד הפועל העמק מחר, וממש לאחר המשחק עוד בשבת הם ימריאו בחזרה לבולגריה כדי לערוך את שני אימונים לפני המפגש נגד ברצלונה. נזכיר שהגמר ישוחק ב-5.10 אם מכבי ת”א תעפיל אליו, ואם הפועל תהיה שם אז אנחנו נקבל שני דרבים בהפרש של שלושה ימים, אחד כאמור בגמר גביע ווינר ואחד ביורוליג. אם ירושלים תעלה, הגמר יידחה בגלל משחק האימון של הקבוצה מהבירה עם ברוקלין נטס.

אנטוניו בלייקני ואלייז׳ה בריינט (רדאד ג'בארה)

בהפועל תל אביב מרוצים מהיכולת, אבל יודעים שכל המשחקים שערכו הם לא ממש מדד למה שמחכה להם נגד הקטלונים ביום שלישי. בכל מקרה, בשלב זה כל הסגל כשיר למעט ים מדר, שעבר את הניתוח להסרת התוספתן בהצלחה. הרכז צפוי להחמיץ את ברצלונה ובספק גדול מאוד לאנדולו, שבהפועל תל אביב מקווים שהוא יהיה כשיר לגמר גביע ווינר אם המועדון אכן יעפיל למעמד, ולמחזור השלישי ביורוליג, ב-8.10, נגד מכבי תל אביב בסופיה.

אחרי המשחק נגד ב”ש דימונה, איטודיס סיכם: “ברכות על הניצחון לקבוצה שלי. אם אנתח את המשחק, אז היה ברור שהיו לנו קשיים הגנתיים, אבל שיחקנו מול קבוצה רצינית, תמיד ב”ש נותנת לנו פייט וזה משהו שהיינו צריכים בכל הקשור להכנה שלנו. הצלחנו להיות דומיננטיים בהתקפה, אבל בהגנה אני רוצה לומר מילה טובה לאיתי שגב וגיא פלטין, הם נתנו אקסטרה מהספסל וזה משהו הכרחי, וגם בהתקפה הם היו שם. אני רוצה לומר מילה טובה גם לקהל שהגיע, שהיה שמח, שעודד, משחק אחר משחק נמשיך. אנחנו בתהליך, יש לנו עשרה שחקנים חדשים, אי אפשר להגיע לכימיה הנכונה כמו הקבוצות האחרות בגלל שהקבוצות האחרות שנים ביחד. ניתחתי קבוצות אחרות, ואין להן שינויים כמו שלנו, וזה אתגר, אבל נלך אימון אחר אימון, משחק אחר משחק, ומצב אחר מצב. אין לנו הרבה זמן להתכונן, וזהו”.

המאמן נשאל על האיומים ברקע להדיח ישראליות ממפעלים בספורט: “זה לא ממש ממקומי לענות על זה, אני מבין את השאלה ואני מכבד אותה, אני חושב שאנשים שמחליטים לאסור על אתלטיים וקבוצות לבצע ספורט, אז אין לזה קשר לאלימות, אין לזה קשר לשום סוג של אלימות, אנחנו כאן כדי לייצג את הספורט, ואנחנו נשארים מאוחדים. זה לא בידיים שלי, ולא של אף אחד, אני מקווה שתהיה הבנה ובגרות מאלו שמקבלים את ההחלטות. אני מקווה שזה לא יקרה לנו, למכבי, לירושלים, לקבוצות נשים, לכולם, מקווה שכולם ישחקו. שוב, אני לא פוליטיקאי, אני רק מאמן כדורסל ואני נהנה לעבוד עם החבר’ה הללו, כמו שאתם רואים כולם כאן, אנחנו מבינים את מה אנחנו מייצגים, למה אנחנו כאן, את הקהל, את המסורת, את האתגר שיש. זכינו ביורוקאפ, עלינו ליורוליג, ואנחנו רוצים להישאר ביורוליג, וכדי לעשות זאת אנחנו צריכים להביא תוצאות, זה מה שאנחנו יכולים לעשות מהצד שלנו”.

איתי שגב וגיא פלטין (רדאד ג'בארה)

כשנשאל האם קבוצתו מוכנה לדבר האמיתי לא היסס ואמר: “לא, אנחנו לא שם בוודאות, כי יש נסיבות, אם להיות כן, זו ההכנה הכי גרועה שהייתה לי, לא כי השחקנים לא נתנו מאמץ, להפך, המאמץ והריכוז שלהם עצומים, אבל יש 5 שחקנים בישראל, מיציץ’ בסרביה, קבוקלו בברזיל, חוסר מזל עם ים מדר והתוספתן, וגם שההכנה חולקה לשניים, ו-6 זרים לא יכולים להתלבש למשחק, זה לא עוזר לקבוצה להשיג כימיה. גם לא היינו יכולים ללכת לטורנירים, לשחק משחקים קשים מול יריבות אחרות, לבחון אותנו מול אחרות, ואני מקווה שלא נשלם את המחיר. אין קסמים, אי אפשר פשוט לומר למיציץ’ לשחק איתו ושיהיו טובים ביחד, או למדר שישחק איתו ותסתדרו, צריך זמן, צריך משחקים, צריך אימונים, ואין לנו, כי זה המצב. כשקיבלנו את התאריכים של גביע ווינר, אמרנו לעצמנו מה יקרה אם ישראל תלך על מדליות ביורובאסקט, מה יקרה עם מיציץ’ יילך על מדליה, אז נחמיץ שישה שחקנים? אין לי תגובה, הידיים שלי למעלה. יש פה כאלה שאכפת להם מהליגה, ומפיתוח הליגה, ואני מכיר אותם באופן אישי ויודע את המאמצים שלהם, אני מקווה שבעתיד יקרו דברים טובים כדי שישראליות שמייצגות את המדינה יוכלו להתקדם, שמאמנים יוכלו לאמן באמת, לא לעשות חישובים”.

על הכוכב הגדול שלו בפרט אמר: “מיציץ’ הוא מקצוען ברמה גבוהה מאוד, יש לו כאבים בקרסול שהוא הביא מהנבחרת, אבל הוא לא הרגיש את זה כאן, זה היה מבחן טוב. ויטלם היה עליו כל הזמן, לחץ על כל הפרקט, וזה מבחן טוב, שמישהו לחץ עליו ממש ונתן לו חיים קשים, דאג שישמור על הכדור, זה מבחן טוב והוא היה מצוין עם זה. הוא רואה את הפרקט נהדר, הוא שיתף פעולה טוב מאוד עם מוטלי, בר טימור, כולם, הוא מקצוען ברמה גבוהה ואכפת לו הרבה. הוא צריך זמן, כמו שכל הקבוצה צריכה, ואין לנו זמן. אנחנו צריכים למצוא זמן, מחפשים לפתוח דלת שתביא לנו זמן”.

וסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)

לגבי מצבו של ים מדר היווני נתן עדכון: “דיברתי עם מדר, הוא דיבר איתי בשיחת וידאו. מדר הוא איש שמח מאוד, וזה חשוב מאוד, חשוב להיות שמח ולחיות את החיים שלך, ואני מאמין שהאופטימיות הזו שיש למדר בחיים תתגבר על כל יום נוסף כזה או אחר שצריך, נחכה לרופא, הוא בסדר, לדעתי הוא יצא היום. נקווה שהוא יחזור חזק, אני יודע שהוא יחזור חזק ועם רצון לעזור”.

אחרי הופעת הבכורה שלו, מיציץ’ דיבר גם הוא ושיתף: “היה חשוב לנצח, אפשר לומר שיש לנו קבוצה די חדשה עם הרבה שחקנים חדשים, אבל אין זמן לתירוצים, צריך למצוא את הדרך להתרגל למצב, למשאלות של המאמן, והיה הכי חשוב לנצח, מחר יום חדש, המשחק הזה נגמר, ברכות לבאר שבע דימונה על המשחק. אני מאוד שמח שהייתי יכול לשחק במשחק, ושניצחנו, אז זה טעם טוב יותר. הקהל היה נהדר, יש להם המון תשוקה, הם נתנו לנו את האקסטרה דחיפה כשהיינו צריכים, אבל זה רק המשחק הראשון ואני מקווה שנוכל לעשות אותם מאושרים תוך כדי העונה”.

וסיליה מיציץ׳ (רדאד ג'בארה)

במהלך הרבע האחרון הייתה אזעקה בעקבות שיגור מתימן, והסרבי נשאל לגבי האירוע והאם מרגיש בטוח כאן: “אני מרגיש מאוד בטוח כאן, אני חושב שכולנו מתמודדים עם המצב הזה עם המון מקצוענות, אנחנו צריכים להיות מוכנים להישאר כקבוצה אחת. כולנו יודעים לאיזה מצב הגענו, ומה יכול להיות, ואני לא חושב שיש לנו בעיה לעמוד מול האתגר הזה. אני חושב שכל הזרים מאושרים, אני באופן אישי שמח מאוד. להיות כן, אין מה לומר למעט לעבוד קשה ולהשתמש בכל יום כהזדמנות להיות טוב יותר. הייתי בכל סיטואציה, שיחקתי 40 דקות, 30 דקות וגם קצת, כולנו מקצועניים, צריכים לצפות לכל דקה על הפרקט וכל דקה באימון. בכל קבוצה יש את הצרות הללו, אין לאף אחת מצב מושלם. אני חושב שזה יהיה קל לפתור את זה עם מאמץ נוסף, רצון נוסף, יום אחר יום”.

על המטרות העונה: “מוקדם מידי לומר כלום, בכנות. אני חושב שיש כאן המון כישרון, וכמו שאמרתי זו קבוצה חדשה בסך הכל, אני לא חושב שנצטרך המון זמן, אבל עם הגישה שלנו והרצון שלנו נמצא את הדרך מהר יותר להבין את כולם, להבין את החולשות, חוזקות, ומשם נוכל לראות. בלייקני? אני עוקב אחריו קצת בעונה שעברה, מאמן שלי מפעם אמר לי משפט חשוב: ‘כשאתה קלעי, זה התפקיד שלך’, אז הוא צריך לעשות זאת כל הזמן. אני מאמין שהוא ימצא את הדרך מול כל הגנה למצוא דרך לעשות את זה תמיד, יש לו פוטנציאל אדיר, אתלט על, אני מקווה שהוא ישתפר בכל עונה ובכל עונה, ויש לי רק מחמאות על בלייקני”.