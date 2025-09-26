יום ראשון, 28.09.2025 שעה 08:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

אכזבה בחולון מההדחה, אופטימיות לגבי הפצועים

החבורה של דני פרנקו יצאה מההפסד להפועל העמק בתחושה שיותר מדי שחקנים לא הופיעו למשחק. במועדון מעריכים שחסן מרטין ישוב בזמן לאלופות פיב"א

|
דני פרנקו (רדאד ג'בארה)
דני פרנקו (רדאד ג'בארה)

דרכה של הפועל חולון בגביע ווינר הסתיימה אתמול (חמישי), לאחר שקבוצתו של דני פרנקו הפסידה להפועל העמק בשלב רבע הגמר. חולוניה החלה את דרכה בשלב הבתים, כאשר שובצה בבית ג', ממנו העפילה מהמקום הראשון לאחר ניצחונות על הפועל גליל עליון ואליצור נתניה.

ראשות הבית זימנה לה מפגש מול החבורה של שרון אברהמי, ולאחר 45 דקות של כדורסל, נותרו הסגולים-צהובים עם המחמאות על האופי, אך גם עם לא מעט אכזבה.

התחושות היו כי יותר מדי שחקנים לא הופיעו למשחק, תוצאה ישירה של המצב הקיים. רק שלושה שחקנים קלעו בספרות כפולות, כשג'ורדן מקריי היה נקודת האור הבולטת עם 28 נקודות והוכיח כי הוא הכלי ההתקפי המרכזי של הקבוצה.

גג'ורדן מקריי בטירוף (רועי כפיר)

למרות שחולון לא הייתה רחוקה מיריבתה, הפועל העמק שלטה במשחק והחזיקה במומנטום ברוב הדקות. קבוצתו של פרנקו סיימה את ההתמודדות עם יחס אסיסטים-איבודים שלילי ואחוזי קליעה ל-2 נמוכים משל היריבה.

למרות זאת, חולון הצליחה להישאר צמודה ואף לכפות הארכה, אך מצבה הכולל רחוק מלהיות אופטימלי. הקבוצה עברה קיץ לא פשוט, עם החתמת שמונה זרים, אך שוב ושוב חוותה חוסר מזל.

דני פרנקו (אורן בן חקון)דני פרנקו (אורן בן חקון)

ליאור קררה הגיע פצוע. הזרים חסן מרטין, ג'ורדן בון ודריק וולטון ג'וניור נפצעו, ואתמול הצטרף לרשימה גם אקסבייר מאנפורד, שנקע את רגלו במהלך המשחק. במועדון מעריכים כי הפציעה אינה חמורה, אך ההתמודדות עם סגל חסר אילצה התאמות, ובחולון היו מרוצים בעיקר מהאופי שהפגינו השחקנים ברבע השלישי.

הבשורה המעודדת מכיוון השחקנים הפצועים, שהם צפויים לשוב בהדרגה לאימונים כבר היום, ובמועדון מקווים שחסן מרטין יהיה כשיר למחזור הפתיחה של ליגת האלופות של פיב"א. חולון תפתח את דרכה במפעל ב־8.10, כשתארח את בורסאספור הטורקית, ובשבוע שלאחר מכן תפגוש את חובנטוד בדאלונה.

