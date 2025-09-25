יום שישי, 26.09.2025 שעה 00:56
כדורגל ישראלי  >> הליגה הלאומית לנשים

שחקניות חולון מחו על אי שחרורן: רק רוצות לשחק

עוד אירוע חריג בליגת הנשים: אחרי האיחוד עם פ"ת, השחקניות שלא משוחררות מחולון הגיעו למשחק הקבוצה מול מכבי אס"א ת"א ואף פרצו לדשא: "לא כלא"

|
השחקניות שלא שוחררו מחולון הגיעו למחות (פרטי)
השחקניות שלא שוחררו מחולון הגיעו למחות (פרטי)

בכל שבוע אנחנו עדים לעוד ‘שיא’ בליגת הנשים – פעם קבוצה עולה עם 8 שחקניות, פעם מתברר שזויף רישום של שחקניות שכבר פרשו מכדורגל ואמש (חמישי) התרחש עוד אירוע יוצא דופן כאשר עשרות שחקניות שלא משוחררות מחולון הגיעו להפגין במהלך משחקה של מכבי חולון מול מכבי אס”א ת”א שניצחה 1:2 בסיום.

כאמור, האירוע החריג התרחש במהלך המשחק בבת ים, כשהשחקניות שלא משוחררות מהקבוצה מחולון הגיעו מלוות בהורים ומחו על כך כנגד המועדון וכנגד הבעלים תמיר חופי וזאת כזכור לאחר האיחוד של חולון עם הפועל פ”ת (שאינה קיימת יותר).

בנוסף, חלקן אף פרצו לכר הדשא וגרמו להפסקת ההתמודדות ל-12 דקות עד אשר חודש המשחק ובסיומו כאמור הייתה זו הקבוצה מתל אביב שניצחה בסיום, במשחק שכנראה ייזכר פחות בשל התוצאה. השחקניות הפגינו והניפו שלטים דוגמת “כדורגל לא שווה כלא”, ו”רק רוצות לשחק”.

