שחקניות חולון מחו על אי שחרורן: רק רוצות לשחק

בכל שבוע אנחנו עדים לעוד ‘שיא’ בליגת הנשים – פעם קבוצה עולה עם 8 שחקניות, פעם מתברר שזויף רישום של שחקניות שכבר פרשו מכדורגל ואמש (חמישי) התרחש עוד אירוע יוצא דופן כאשר עשרות שחקניות שלא משוחררות מחולון הגיעו להפגין במהלך משחקה של מכבי חולון מול מכבי אס”א ת”א שניצחה 1:2 בסיום.

כאמור, האירוע החריג התרחש במהלך המשחק בבת ים, כשהשחקניות שלא משוחררות מהקבוצה מחולון הגיעו מלוות בהורים ומחו על כך כנגד המועדון וכנגד הבעלים תמיר חופי וזאת כזכור לאחר האיחוד של חולון עם הפועל פ”ת (שאינה קיימת יותר).

בנוסף, חלקן אף פרצו לכר הדשא וגרמו להפסקת ההתמודדות ל-12 דקות עד אשר חודש המשחק ובסיומו כאמור הייתה זו הקבוצה מתל אביב שניצחה בסיום, במשחק שכנראה ייזכר פחות בשל התוצאה. השחקניות הפגינו והניפו שלטים דוגמת “כדורגל לא שווה כלא”, ו”רק רוצות לשחק”.