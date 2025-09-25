בנות אשדוד גברו על ב"ש בטורניר פתיחת העונה

ליגת אתנה Winner, ליגת העל של הנשים בכדורסל, פתחה את העונה אתמול (חמישי) בטורניר פתיחה חגיגי, במסגרתו נערכו ארבעה משחקים. ניצחונות למכבי בנות אשדוד, מכבי רמת גן, מכבי חיפה והפועל ראשון לציון.

מכבי בנות אשדוד - באר שבע-דימונה 68:78

בבית א', האלופה ומחזיקת הגביע מכבי בנות אשדוד, אירחה את העולה החדשה הפועל באר שבע-דימונה. בסיום הרבע הראשון הובילו המארחות מאשדוד 25:27, כשברבע השני פרצו קדימה עד לתוצאת מחצית של 38:47. גם הרבע השלישי הסתיים בתוצאה 53:60 לטובת המארחות מאשדוד. בסיום ניצחה אשדוד 68:78.

קלעו לאשדוד: קסניה מלשקה 22 נקודות, דור סער 14, סטאשה קרי 13 ומאיה זילברשלג 11.

קלעו לבאר שבע-דימונה: אווינה ווסטברוק 17 נקודות, ג'יילה ג'ונסון 16, ניקה באריץ' 12 וגלי קונטס 9.

טורניר ליגת אתנה נשים (לירון מולדובן באדיבות מנהלת ליגת העל)

הפועל פתח תקווה - מכבי רמת גן 83:69

בנות הפועל פתח תקווה הפסידו בבית למכבי רמת גן בתוצאה 83:69. המארחות שלטו לכל אורך הדרך וירדו למחצית בפער של 7 נקודות (36:29). הן המשיכו במומנטום גם במחצית השנייה, עד לניצחון המובהק.

קלעו לרמת גן: אימארי תומאס 19 נקודות (8 ריבאונדים), אליס חתוקאי 15 (6 חטיפות), גילי אייזנר 13 (7 אסיסטים), שיר תירוש 11 וקסניה קוזמינה 8 נקודות.

קלעו לפתח תקווה: ספארקל טיילור 24 נקודות (6 ריבאונדים), ג'זמין פולארד 20 (5 ריבאונדים) ובואינה קובסוביץ' 15 (6 ריבאונדים).

מכבי חיפה - מכבי כרמיאל-בית הכרם 61:73

בבית ב', מכבי הפניקס חיפה אירחה את מכבי כרמיאל בית הכרם. הרבע הראשון היה צמוד והסתיים בתוצאה 15:17 לטובת חיפה, אבל עם סיום המחצית הראשונה הובילו האורחות מכרמיאל 32:33. ברבע השלישי הגדילו שחקניות כרמיאל את יתרונן כשהתוצאה עמדה על 46:53. ברבע האחרון חוללו שחקניות מכבי חיפה מהפך עד לניצחון 61:73.

קלעו לחיפה: שיאני סלרס, בטי מונונגה ועמליה רמבישזווסקה 19 נקודות כ"א, נור כיוף 11, נעמה הלוי 3, וטיה פרסלי 2.

קלעו לכרמיאל: שירן גוזלן 21 נקודות, בריה הולמס 18, גייד ווגה 7, ניצן עמאר 7, אופיר לביא 6 ויעל טויטו 2.

הפועל ראשון לציון - אליצור רמלה 79:83

בתום מותחן שנותר שקול עד הרגע האחרון, הפועל ראשון לציון גברה באולם הביתי על אליצור רמלה 79:83. בשורות המארחת, הגארדית קריסטיין וויליאמס הייתה בשיאה וסיימה את הערב עם 26 נקודות.

עוד קלעו לראשון לציון: דייזי יאנג (8 ריבאונדים) 18 נקודות, עדן ציפל (9 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 16, אנסטסיה בולדירבה (13 ריבאונדים) 16, ג׳וליה ניוואצנה 3 ורותם שטיקלרו ורוני אלבז 2 כ״א.

קלעו לרמלה: צ׳לסי נלסון 18 נקודות (8 ריבאונדים, 4 אסיסטים), מאי רווח (11 אסיסטים) ומיקיה הריגן (6 ריבאונדים) 15 כ״א, עדן רוטברג (8 אסיסטים) ושרדין גרין 9 כ״א, ליאור גרזון 8 ומיקה ביתן 3.

טורניר ליגת אתנה נשים (לירון מולדובן באדיבות מנהלת ליגת העל)

