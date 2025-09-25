לא תחרותית: 0:10 ו-0:6 בליגת העל לנשים

המחזור השלישי בליגת העל לנשים התקיים הערב (חמישי) וסיפק ארבעה משחקים מלאי שערים, וביניהם שתי תוצאות אסטרונומיות במיוחד: שישייה של הפועל קטמון ירושלים מול רמת השרון ועשירייה אדירה של מ.ס קריית גת על חשבון מכבי אשדוד. גם הפעם ניכר עד כמה הליגה עדיין סובלת מפערי רמות גדולים וחוסר תחרותיות.

במשחק הראשון ניצחה הפועל רעננה את מכבי כישרונות חדרה 0:2, משערים של מאיה חיטמן בפנדל (43) ואלשדאי אחאמפונג (66). חדרה נותרה ללא נקודות אחרי שלושה מחזורים ונמצאת בתחתית הטבלה, בעוד רעננה מטפסת למרכז הדירוג עם ניצחון חשוב.

במקביל, הפועל קטמון ירושלים דרסה 0:6 את מ.כ רמת השרון. סמדר כהן כבשה צמד (15, 60), רחל אנה דאלת (53), קארול קארדוזו (77) ודוריס בואדואה עם צמד מאוחר (86, 90) השלימו ערב חד צדדי. קטמון נשארת בצמרת עם מאזן מושלם, בעוד רמת השרון סופגת הפסד נוסף שמדרדר אותה לחלק התחתון.

שחקניות הפועל קטמון ירושלים חוגגות (שחר גרוס)

האירוע המרכזי של המחזור הגיע מלוד, שם מ.ס קריית גת הביסה 0:10 את מכבי אשדוד. שוערת אשדוד פיישנט אוקקא הורחקה בכרטיס אדום בדקות הראשונות, מה שהוביל לבלגן גדול ופתח את הדרך עבור קריית גת להביס.

נועה ביטון פתחה (16), סנדרה פרנצ’סקה פרירה (42), דניאלה הלנה עם שלושער (45, 76, 76), ערבה שחף עם צמד (49, 67), נועה סלימהוגיץ’ עם צמד (57, 70) ומאיה גנור (85) חתמו תצוגת תכלית. קריית גת נראית כמי שמתכוונת להיאבק על האליפות עם יחס שערים פנומנלי, בעוד אשדוד נראית אבודה במקום האחרון ללא נקודות.

במשחק הנוסף גברה מכבי אס״א תל אביב 1:2 על מכבי חולון. אורין בירו העלתה את חולון ליתרון (45), אבל סימאו סמיה איזנה (49) ונייטיאלי קוסטה קוריאה הפכה בדקה ה-82. אס״א כעת עם ניצחון והפסד וחולון עם ניצחון ותיקו. כך מסתיים מחזור שלישי סוער בליגת העל לנשים, שבו התוצאות הקיצוניות שוב המחישו את הפערים הגדולים בין קבוצות הצמרת לשאר הליגה.