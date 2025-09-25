בדקה ה-92: 1:1 דרמטי לאלצ'ה עם אוססונה

המחזור השישי בליגה הספרדית המשיך אתמול (חמישי) כשאוססונה אירחה את אלצ’ה הקטנה באל סדאר, וסיימה איתה בתיקו 1:1 דרמטי. ויקטור מוניוז העלה את המארחת ליתרון בדקה העשירית, אך אדריאה פדרסה השווה בדקה ה-92.

הקבוצה מפמפלונה הגיעה למשחק בפורמה לא טובה, אחרי שהפסידה בשבת האחרונה 2:1 לוויאריאל, כשמנור סולומון בישל. מנגד, העולה החדשה דווקא הגיעה אחרי ניצחון מול קבוצה חדשה אחרת, אוביידו, ביום ראשון. המשחק היום כאמור היה שוויוני, כשמוניוז סובב לחיבורים מרחוק בדקה העשירית, אך שער שוויון של פדרוסה מטעות של ההגנה עמוק בתוספת הזמן קבע חלוקת נקודות. אדר סראביה, מאמן האורחת, הורחק בדקה ה-70.

אחרי שספגה את שער השוויון הכואב היום, החבורה של אלסיו ליסצ’י מתכוננת למשחק חוץ קשה במיוחד במחזור הבא, כשתצא לסביליה למפגש נגד ריאל בטיס. אלצ’ה המעודדת לעומתה, תחזור הביתה כשתארח את סלטה ויגו, שפתחה את הליגה בצורה לא טובה בכלל עם חמש נקודות מ-18 אפשריות.