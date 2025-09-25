יום חמישי, 25.09.2025 שעה 23:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

1:5 אדיר למכבי פ"ת על בית"ר י-ם בנערים א'

המלאבסים התפוצצו על הירושלמים עם תצוגת תכלית. תמיר בר כיכב עם צמד, גם בן זוארץ, ארז דידי ויהונתן שטינברג כבשו, אורי כהן רק צימק לאורחת מנגד

|
בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)
בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)

תצוגת תכלית. מכבי פ”ת הביסה הערב (חמישי) 1:5 את בית”ר ירושלים במסגרת המחזור החמישי בליגת נערים א’ על. המלאבסים הגיעו למשחק ממש כמו הירושלמים, עם 7 נקודות מתוך 12 אפשריות, ובתום ההתמודדות, לעייני הקהל הרחב בתוכו ישב גם אריק בנאדו מאמן נבחרת הנערים ואבי לוזון, בעלי מכבי פתח תקווה, הכחולים שלטו מהדקה הראשונה בדרך למקום השני בטבלה. 

השער הראשון במשחק הגיע בדקה ה-17, כאשר יהונתן שטינברג מסר כדור יפה לאיתי כרם שבלט במיוחד בחצי הראשון. המגן הצעיר הגביה את הכדור לצד השני ומצא את תמיר בר, שהעלה את המקומיים ליתרון עם בעיטת וולה יפה. 

המשחק המשיך להיות לוהט כשהתקפה רדפה התקפה משני צידי המגרש, אך מכבי פ"ת הכפילה את היתרון בדקה ה-36. מהלך שהחל שוב בצד השמאלי, איתי כרם מצא הפעם את יהונתן שטינברג בתוך הרחבה,  האחרון מסר לבן זוארץ שהכניע את השוער והכפיל את היתרון.

בן זוארץ בועט (חגי מיכאלי)בן זוארץ בועט (חגי מיכאלי)
בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)
בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)
בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)בן זוארץ חוגג (חגי מיכאלי)

ארבע דקות חלפו ואיתי כרם, המצטיין במדי מכבי פ"ת, השתלט על הכדור יפה במרכז המגרש, והעביר את הכדור קדימה, כשבתוך הרחבה גיא מזרחי מסר לתמיר בר שהשלים צמד והעלה את הקבוצה המארחת ל-0:3 רגע לפני הירידה למחצית.

גיא מזרחי בועט (חגי מיכאלי)גיא מזרחי בועט (חגי מיכאלי)
תמיר בר בועט (חגי מיכאלי)תמיר בר בועט (חגי מיכאלי)
תמיר בר בועט (חגי מיכאלי)תמיר בר בועט (חגי מיכאלי)
תמיר בר חוגג (חגי מיכאלי)תמיר בר חוגג (חגי מיכאלי)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)

שניות עברו עד שהתוצאה השתנתה, הפעם במהלך יוצא דופן של ארז דידי. שחקן האגף הצעיר, קיבל את הכדור בקו מחצית המגרש ופרץ בריצה, חלף על פני ארבעה שחקנים וסיים את הכדור ברשת. 

בדקה ה-45 איתי כרם, מהמצטיינים בכחול, קיבל כרטיס צהוב שני ואדום אחרי עברה במרכז המגרש והותיר את חבריו בעשרה שחקנים לחצי השני. עם היתרון המספרי, בית"ר ירושלים העלתה את הקצב ותפסה שליטה על קצב המשחק, אך מכבי פ"ת שהייתה איכותית יותר על המגרש כבשה את החמישי.

בדקה ה-56 נהוראי חיון קיבל את הכדור באגף הימני, שחרר בעיטה יפה אל עבר השער, הכדור נפל לרגליו של יהונתן שטינברג שכבש את החמישי וחתם את המשחק. בדקה ה-60 מהלך יפה של הקפטן הירושלמי אורי כהן, הסתיים בבעיטה עוצמתית שצמצמה את התוצאה ל-5:1.

שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני נערים אשחקני נערים א' של בית"ר ירושלים מאוכזבים (חגי מיכאלי)
יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ. בא לראות את הבן מקרוב (חגי מיכאלי)יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ. בא לראות את הבן מקרוב (חגי מיכאלי)
ירדן שועה ואור זוארץ (חגי מיכאלי)ירדן שועה ואור זוארץ (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
