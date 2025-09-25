יום חמישי, 01.01.2026 שעה 01:52
בנות הרצליה זכתה בגביע הליגה בכדוריד

הקבוצה מהשרון הצליחה לזכות בתואר הראשון לעונה החדשה אחרי שניצחה 26:36 את מכבי הארזים רמת גן בגמר. מחר המחזור השני בליגת העל בגברים ימשיך

בנות הרצליה והגביע (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)
בנות הרצליה והגביע (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

התואר הראשון של העונה בכדוריד הנשים, הוא של בנות הרצליה. סגנית האלופה ומחזיקת גביע המדינה זכתה אמש (חמישי) בגביע הליגה ע"ש רונית שטייגר, לאחר ניצחון מרשים על האלופה מכבי הארזים ר"ג - 26:36, במשחק הגמר שנערך בהרצליה.

בין האלופה לסגניתה ומחזיקת הגביע - עברו הקיץ ארבע שחקניות מרכזיות: השוערת הברזילאית ברונה קאמבוים יחד עם מאי יולזרי עשו את המעבר מר"ג להרצליה, ומהצד ההפוך - עמית איזק ושרון אקלר - מה שהוסיף פיקנטריה למשחק, ולהמשך העונה (ליגת אתנה לנשים תצא לדרך ביום ראשון, כאשר הלילה נערך משחק מוקדם בין קריית אונו לאשדוד). יו"ר איגוד הכדוריד עידן מזרחי, יחד עם רמי שטייגר, העניקו את הגביע לקפטנית הרצליה, דניאלה דרגוייביץ'.

כריסטינה שלפוק סקריפק הובילה את מבקיעות הרצליה עם 13 שערים. שיר וקרט הוסיפה 11. שירה ג׳רבי 4, מאי יולזרי 3, לירן זגורי 2 ושיר מחמלי 1. ברונה קאמבוים סיפקה משחק טוב בשער עם 14 עצירות, ומאור ציפור הוסיפה עוד אחת. כבשו להארזים ר״ג: שיר גבזה ואניה סטורוז׳וק 6 כ״א, קרן טפליצקי 4, שרון אקלר ודניאל דה לירה סוסה 3 כ״א, אניה לזינסקי 2 יארה קרמנצ׳וסקי ועמית איזק 1 כ״א. מרינה שאלימובה סיימה עם 6 עצירות.

הנפת הגביע של הרצליה (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)הנפת הגביע של הרצליה (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

אצל הגברים, ליגת ווינר תשוב מחר (שישי) עם המחזור השני - כאשר המשחק המרכזי יפגיש בין מכבי ראשל"צ למחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד. שתיים שפיתחו לאורך השנים יריבות מרשימה, כולל מפגשים מהנים במעמדי השיא. הן מגיעות למשחק אחרי ניצחונות במחזור הפתיחה. בעוד מכבי ראשל"צ לא נתקלה בקשיים מיוחדים בקריית אונו, אשדוד ניצחה ב'שיניים' את עירוני רחובות 28:29, כאשר העולה החדשה לא הייתה רחוקה מלרשום הפתעה. מי שאגב יחמיץ את המשחק, ואת המשך העונה של הצהובים - הוא המקשר ניבו לוי, אקס אשדוד, שסיים את דרכו בקבוצה מבית מכבי.

יתר המשחקים יחלו ב-15:00: חולון תארח את מכבי ת"א. עירוני רחובות תארח את א.ס רמת השרון. האלופה הפועל ראשל"צ, זו שחתומה על הניצחון עם הסקור הגבוה ביותר ובהפרש הגבוה ביותר במחזור פתיחה (30:48 בבאר שבע) - תפגוש את הפועל קריית אונו. בני הרצליה, שתקיים את משחקה הראשון בליגה - תארח את באר שבע.

איתי סויסה מול עמרי קושמרו במפגש קודם בין הפועל אשדוד למכבי ראשון לציון (משה דהן)איתי סויסה מול עמרי קושמרו במפגש קודם בין הפועל אשדוד למכבי ראשון לציון (משה דהן)
