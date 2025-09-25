יום חמישי, 25.09.2025 שעה 22:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
5111-4823פלמנגו1
5017-3924קרוזיירו2
4918-3622פלמייראס3
4223-4123מיראסול4
4018-3524בוטאפוגו5
3728-3123באהיה6
3524-2724סאו פאולו7
3129-2622פלומיננזה8
3135-2924ברגנטינו9
2929-2424קורינתיאנס10
2930-2424גרמיו11
2823-2223סיארה12
2735-3624ואסקו דה גמה13
2736-2823אינטרנסיונל14
2632-2223סאנטוס15
2526-2122אתלטיקו מיניירו16
2235-1924ויטוריה17
2145-1923ג'ובנטוד18
1838-2323פורטלזה19
1434-1622ספורט רסיפה20

רונאלדו נגד אנצ'לוטי: ניימאר חייב לחזור לנבחרת

כוכב העבר הביע את התנגדותו לכך שהמאמן לא זימן את הקיצוני, מלך שערי הסלסאו בכל הזמנים, למשחקי מוקדמות המונדיאל האחרונים: "אין עוד שחקן כמוהו"

ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

רונאלדו, שזכה פעמיים עם נבחרת ברזיל בגביע העולם, התייחס להיעדרותו של ניימאר מהסגל הנוכחי. לדבריו, בנבחרת "אין עוד שחקן כמו ניימאר", ולכן חזרתו חיונית לקראת מונדיאל 2026.

ניימאר, שחזר בינואר לשחק במדי סנטוס ונבחר בקביעות למשחקי הקבוצה, לא זומן על ידי המאמן האיטלקי קרלו אנצ'לוטי למפגשי המוקדמות האחרונים, למרות היותו הכובש הבולט של ברזיל בכל הזמנים (79 שערים ב־128 הופעות).

למרות הפציעות התכופות, רונאלדו הדגיש כי גם בגיל 33 ניימאר הוא עדיין "שחקן מכריע עבור הסלסאו". באירוע בסאו פאולו, בו נכח גם ניימאר עצמו, אמר רונאלדו: "אין לנו עוד שחקן כמו ניימאר, ואנחנו מקווים שהוא יהיה בכשירות מלאה לקראת המונדיאל".

רונאלדו הברזילאי (רויטרס)רונאלדו הברזילאי (רויטרס)

ניימאר לא לבש את המדים של נבחרתו מאז אוקטובר 2023, אז ספג פציעה קשה בברך במשחק נגד אורוגוואי. אנצ'לוטי הסביר כי היעדרותו ממשחקי המוקדמות בתחילת ספטמבר נבעה מהצורך שיגיע "במצב גופני טוב כדי לעזור לנבחרת להציג את הטוב ביותר במונדיאל".

ברזיל כבר הבטיחה את מקומה במונדיאל בצפון אמריקה לאחר שסיימה במקום החמישי בבית הדרום אמריקאי. מאמן סנטוס הוסיף בצער: "איבדנו את המנהיג שלנו, את הסמל שלנו, את נושא הדגל שלנו", כשהתייחס להשפעת הפציעה של ניימאר על המועדון.

