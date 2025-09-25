רונאלדו נגד אנצ'לוטי: ניימאר חייב לחזור לנבחרת

רונאלדו, שזכה פעמיים עם נבחרת ברזיל בגביע העולם, התייחס להיעדרותו של ניימאר מהסגל הנוכחי. לדבריו, בנבחרת "אין עוד שחקן כמו ניימאר", ולכן חזרתו חיונית לקראת מונדיאל 2026.

ניימאר, שחזר בינואר לשחק במדי סנטוס ונבחר בקביעות למשחקי הקבוצה, לא זומן על ידי המאמן האיטלקי קרלו אנצ'לוטי למפגשי המוקדמות האחרונים, למרות היותו הכובש הבולט של ברזיל בכל הזמנים (79 שערים ב־128 הופעות).

למרות הפציעות התכופות, רונאלדו הדגיש כי גם בגיל 33 ניימאר הוא עדיין "שחקן מכריע עבור הסלסאו". באירוע בסאו פאולו, בו נכח גם ניימאר עצמו, אמר רונאלדו: "אין לנו עוד שחקן כמו ניימאר, ואנחנו מקווים שהוא יהיה בכשירות מלאה לקראת המונדיאל".

רונאלדו הברזילאי (רויטרס)

ניימאר לא לבש את המדים של נבחרתו מאז אוקטובר 2023, אז ספג פציעה קשה בברך במשחק נגד אורוגוואי. אנצ'לוטי הסביר כי היעדרותו ממשחקי המוקדמות בתחילת ספטמבר נבעה מהצורך שיגיע "במצב גופני טוב כדי לעזור לנבחרת להציג את הטוב ביותר במונדיאל".

ברזיל כבר הבטיחה את מקומה במונדיאל בצפון אמריקה לאחר שסיימה במקום החמישי בבית הדרום אמריקאי. מאמן סנטוס הוסיף בצער: "איבדנו את המנהיג שלנו, את הסמל שלנו, את נושא הדגל שלנו", כשהתייחס להשפעת הפציעה של ניימאר על המועדון.