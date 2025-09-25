דנה סנדר: צעד מביש של כניעה לפוליטיזציה זולה

לאחר שקבוצת הנשים של גרניקה בכדורסל הצהירה כי לא תעלה לשחק מול אליצור רמלה, יו״ר מנהלת ליגת אתנה ווינר, דנה סנדר, פרסמה את תגובתה להחלטה המקוממת.

דווקא מהנהגת העיר גרניקה שהפכה לסמל זוועות המלחמה ונטבחו בה למעלה מ-1,600 אזרחים ראוי ונכון יותר להביע סולידריות עם מדינת ישראל עליה נכפתה מלחמה ונטבחו בה אזרחים חפים מפשע על ידי מרצחי החמאס”, אמרה דנה סנדר.

“ההצהרה הינה צעד מביש של כניעה לפוליטיזציה זולה וחסרת אחריות. מי שבוחר להחרים קבוצה ישראלית פוגע לא רק בשחקניות שלנו, אלא גם במהות הבסיסית של הספורט – שמירה על תחרותיות הוגנת, חיבור בין אנשים והפגנת ערכים אוניברסליים”, הוסיפה.

סנדר אף טענה: “ההחלטה הזו היא צביעות לשמה, ניסיון לנצל את המגרש למאבקים פוליטיים שאין להם מקום בעולם הספורט. אנו מצפים מארגוני הספורט האירופיים והבין-לאומיים לגנות ולהוקיע צעדים מסוג זה, כדי לשמור על טוהר המשחק ועל ערכי הספורט בכל העולם. החלטה זו היא מהלך מבזה שאינו הולם את רוח הספורט העולמי ואנו דורשים להעניש בחומרה כל קבוצה שתעשה דין לעצמה״.