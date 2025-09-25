ראפיניה, רשפורד וטורס בהרכב ברצלונה לאוביידו

בעוד שהמחזור השישי של הליגה הספרדית כמעט מאחורינו, האלופה ברצלונה תתארח הערב (חמישי, 22:30) באסטוריאס לאחר כ-25 שנים ותפגוש את העולה החדשה, ריאל אוביידו, במשחק שינעל את המחזור.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, מארק קסאדו, פדרי, דני אולמו, ראפיניה, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

פליק וחניכיו מגיעים אל ההתמודדות מהמקום השני בטבלת לה ליגה, עם מאזן של ארבעה ניצחונות ותיקו מול ראיו שמציב אותה כעת במרחק של חמש נקודות מהמוליכה, ריאל מדריד ששיחקה משחק אחד יותר. הקטלונים רוצים להמשיך בכושר הטוב מהמשחקים האחרונים, בהם ניצחו 0:6 את ולנסיה, 1:2 באנגליה מול ניוקאסל בליגת האלופות ו-0:3 על חטאפה בחוץ.

מנגד, העולה החדשה באה למשחק עם רצון להפתיע, כשהיא מתחת לקו האדום וצברה שלוש נקודות בלבד עד כה. שער הזכות היחיד שלה היה בניצחון הביתי 0:1 על ריאל סוסיאדד, אותו כבש לינדר דנדונקר, הבלגי שמשחק בעמדת הקשר האחורי.

ברצלונה פגשה את אוביידו בחוץ בפעם האחרונה לפני כרבע מאה, כשרוב השחקנים בסגל של האנזי פליק אפילו לא נולדו. כעת, האלופה רוצה לאסוף שלוש נקודות יקרות ולהתבסס בצמרת לפני הדרבי הגדול של מדריד שעשוי להביא לשינויים בפסגה.