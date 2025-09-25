יום חמישי, 25.09.2025 שעה 22:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
108-76חטאפה6
94-75אלצ'ה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
64-45אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

ראפיניה, רשפורד וטורס בהרכב ברצלונה לאוביידו

הברזילאי, האנגלי והספרדי יובילו את ההתקפה במשחק ב-22:30 נגד העולה החדשה (חי בערוץ ONE). לבנדובסקי על הספסל, פדרי, קסאדו ואולמו בקישור

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

בעוד שהמחזור השישי של הליגה הספרדית כמעט מאחורינו, האלופה ברצלונה תתארח הערב (חמישי, 22:30) באסטוריאס לאחר כ-25 שנים ותפגוש את העולה החדשה, ריאל אוביידו, במשחק שינעל את המחזור.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, מארק קסאדו, פדרי, דני אולמו, ראפיניה, מרקוס רשפורד ופראן טורס. 

פליק וחניכיו מגיעים אל ההתמודדות מהמקום השני בטבלת לה ליגה, עם מאזן של ארבעה ניצחונות ותיקו מול ראיו שמציב אותה כעת במרחק של חמש נקודות מהמוליכה, ריאל מדריד ששיחקה משחק אחד יותר. הקטלונים רוצים להמשיך בכושר הטוב מהמשחקים האחרונים, בהם ניצחו 0:6 את ולנסיה, 1:2 באנגליה מול ניוקאסל בליגת האלופות ו-0:3 על חטאפה בחוץ.

מנגד, העולה החדשה באה למשחק עם רצון להפתיע, כשהיא מתחת לקו האדום וצברה שלוש נקודות בלבד עד כה. שער הזכות היחיד שלה היה בניצחון הביתי 0:1 על ריאל סוסיאדד, אותו כבש לינדר דנדונקר, הבלגי שמשחק בעמדת הקשר האחורי.

ברצלונה פגשה את אוביידו בחוץ בפעם האחרונה לפני כרבע מאה, כשרוב השחקנים בסגל של האנזי פליק אפילו לא נולדו. כעת, האלופה רוצה לאסוף שלוש נקודות יקרות ולהתבסס בצמרת לפני הדרבי הגדול של מדריד שעשוי להביא לשינויים בפסגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */