יום חמישי, 25.09.2025 שעה 21:44
ספורט אחר  >> אופניים

ישראל פרמייר טק השלימה בניית מרכז אופניים

הקבוצה שבבעלות סילבן אדמס חנכה את "בית החלומות" ברואנדה, שכבר הפך להצלחה מסחררת באפריקה: ״תיקון העולם שלנו נוחל הצלחה כבירה. מחויבים להמשיך"

|
קבוצת ישראל פרמייר טק (נועה ארנון)
קבוצת ישראל פרמייר טק (נועה ארנון)

לעיני קהל נרגש של מאות צעירים ובני נוער מרואנדה, ראשי איגוד האופניים העולמי ובכירים בממשלת רואנדה ושגרירת ישראל – השיקה קבוצת ״ישראל פרמייר טק״ את מרכז האופניים שהפך לסיפור הצלחה ביבשת כולה - עם השלמת בניית המבנה ״בית החלומות״ שיהפוך עתה לביתם של אלפי הצעירים שכבר נוהרים לרכוב ולהתאמן במתקנים הרכיבה שנבנו עבורם.

המבנה, כמו המרכז כולו, נבנה מתרומותיהם של בעלי הקבוצה סילבן אדמס, רון בר און ועוד שורה של פילנתרופים מתומכי הקבוצה. הוא ישמש כאקדמיה לרוכבים, כמקום בו יקבלו (ללא תמורה) אופניים שישמשו אותם באימוניהם, ויכלול בית מלאכה לטיפול באופניים, חדרי הלבשה ומקלחות, חדר אימונים מקורה וקפיטריה, ויהווה למעשה ללב הפועם של המרכז כולו. מדובר בהשלמתו של השלב האחרון בפרויקט סיוע חסר תקדים שיזמה הקבוצה במדינה האפריקנית לפני 4 שנים וכלל הקמת קבוצת הנשים הראשונה במדינה, קיום מחנות אימונים ובנייה של מתקני אופניים מהטובים בעולם – ״פאמפ טרק״ – וכן מסלול מרוצים ואימונים – שלא היה כמותו באפריקה.

הקבוצה החליטה להקים את השלב השלישי במרכז האופניים שנושא את השם ״מגרש החלומות״ – בעקבות ההצלחה המסחררת לה זכה. מאז שמתקני האופניים הושקו לפני שנתיים – נהרו למרכז ילדים ובני נוער מכפרי הסביבה בחבל בוגאסרה כדי לרכוב ולהתאמן עם אופניים והדרכות שניתנו להם בחינם.

נדב רייסברג (ישראל פרמייר טק)נדב רייסברג (ישראל פרמייר טק)

סרג׳ גאסור, ניצול הטבח ברואנדה שהקים מתנ״ס עבור צאצאי הניצולים והרוצחים כאחד והיה מי שהעניק לקבוצה את המגרש לבניית מרכז האופניים אמר בטקס: “מה שקרה לנגד עינינו הוא המהפך עליו חלמנו כאשר אלפי ילדים נוהרים לרכוב ולהתפתח כרוכבים וכבני אנוש. בזכות המרכז אנחנו יכולים להעניק עבודה לנשים הרוכבות שלנו כמדריכות ומנהלות. ועכשיו – הקמתם להם את הבית לו הם ראויים: ‘בית החלומות’. לעד נהיה בעלי חוב לקבוצה על מה שחוללה כאן”.

גאסור, שסבתו נרצחה כאשר סוככה עליו בגיל 8 במהלך הטבח לפני 31 שנה, חשף לראשונה סיפור מדהים: “אלו שטבחו בנו נהגו לסיים את ההרג כל יום ב-17:00 ופנו לאכול ולשתות בשדה סמוך עד למחרת בבוקר, אז חידשו את מסעם הנורא. המנוחה שלהם הייתה בדיוק כאן, בשדה שבו הקמנו את ‘מגרש החלומות’, שהפך עכשיו לאתר של תקווה”.

ההצלחה הגדולה לא נעלמה מעיני איגוד האופניים העולמי שהכריז על “מגרש החלומות” “כמרכז לווייני רשמי”, אימץ אותו לפעילות רחבה ובין השאר כבר קיים בו שלושה מחנות אימונים לרוכבים ומאמנים מכל רחבי היבשת כולל ממדינות מוסלמיות. טקס חנוכת השלמת המרכז התקיים אמש (רביעי) בעיצומה של אליפות העולם ההיסטורית באופניים ברואנדה – הפעם הראשונה אי פעם שאפריקה מארחת את האליפות היוקרתית מכולם כעדות להתפתחות הגדולה של ספורט האופניים ביבשת. באליפות נוטלים חלק רוכבים ישראלים ובראשם רוכבי “ישראל פרמייר טק” נדב רייסברג ואמרי פיינגזיכט.

אמרי פיינגזיכט (נועה ארנון)אמרי פיינגזיכט (נועה ארנון)

הבעלים של קבוצת “ישראל פרמייר טק”, סילבן אדמס, שהגיע במיוחד לטקס השקת “בית החלומות”, אמר בנאומו שההצלחה רק מחזקת את מחויבות הקבוצה להמשיך ולהשקיע לקדם את דור הרוכבים הצעיר כפי שהקבוצה עושה גם בישראל. “2000 בני נוער רוכבים כאן במרכז כל חודש ועכשיו – בעקבות הקמת הבית עבורם, יגיעו עוד אלפים רבים. זהו ‘תיקון עולם’ שלנו. נמשיך לפתח את המרכז הזה”.

שרת הספורט של רואנדה, נלי מוקאזאירה, הודתה לקבוצה הישראלית בהתרגשות: “השקעתם בעתיד הילדים שלנו ואנחנו כבר רואים את התוצאות”. מושל בוגאסרה, ריצ׳ארד מוטאבאזי, שהיה אחד השותפים המרכזיים של הקבוצה בקידום הפרויקט: “המרכז הזה הפך למגדלור של תקווה ומצוינות שיהפוך את הילדים הללו לא רק לווינרים על המסלול אלא בחיים עצמם”.

שׁאול חציר, איש עסקים ישראלי ופילנתרופ שהיה שותף של הקבוצה בבניית המרכז: “הגשמנו חלומות כאן. יש ברואנדה הערכה עצומה לפרויקט, ואנחנו כאן כדי להישאר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */