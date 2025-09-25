תורג'מן הוצג: סביבה שעוזרת להתפתח לאירופה

דור תורג'מן הוצג הערב (חמישי) רשמית כשחקנה החדש של ניו אינגלנד, וקיים מסיבת עיתונאים בה סיפר על הימים האחרונים: “הדרך לפה הייתה ארוכה, אבל בסוף הגעתי. חיכיתי לזה זמן רב, מבחינתי זו הגשמת חלום ואני מאושר להיות כאן.”

החלוץ נשאל האם שוחח עם שחקנים ישראלים נוספים מה-MLS ועם חברו לקבוצה עילאי פיינגולד בפרט. “דיברתי עם עידן טוקלומטי ותאי בריבו על הליגה, והם סיפרו לי שזו מסגרת מצוינת שנמצאת כל הזמן בתהליך צמיחה. עם עילאי שוחחתי על הקבוצה והאנשים כאן, והוא אמר לי שזה מקום מיוחד שכדאי לי להגיע אליו”, סיפר.

בהתייחסות להגעתו כבר כעת, לפני סיום העונה, אמר: “היה לי חשוב להגיע לפני שהעונה תסתיים, כדי להתרגל לליגה, למועדון ולסיים את השנה עם אנרגיות חיוביות. אני מתרגש לקראת הופעת הבכורה שלי, מקווה שננצח ושגם אצליח לכבוש”.

קבלת הפנים ואימון ראשון לדור תורג'מן

כשנשאל למה בחר דווקא ב-MLS, השיב תורג'מן: “זה היה הצעד הנכון מבחינתי, גם בגלל איכות הליגה וגם בזכות המועדון. זו סביבה שמקדמת שחקנים ועוזרת להם להתפתח לקראת אירופה”.

מאמן הקבוצה הזמני, פבלו מוריירה, הוסיף מחמאות: “מה שציפינו לראות ממנו כשעקבנו אחריו, זה מה שאנחנו מקבלים כעת, חלוץ מהיר, לא מספר 9 קלאסי, אבל שחקן מגוון שמתאים לכדורגל המודרני. הוא יודע לשחק לבד בהתקפה וגם בשיתוף עם חלוץ נוסף. אנחנו שמחים מאוד על הצטרפותו ומלאי ציפייה למה שיביא בעתיד”.