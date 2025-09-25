יום חמישי, 25.09.2025 שעה 19:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
108-76חטאפה6
94-75אלצ'ה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
64-45אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

"פליק? לא זוכר, לא אכפת לי ולא מעניין אותי"

מאמן ספרד לואיס דה לה פואנטה התייחס לטענות של מאמן ברצלונה על כך שהזהיר את הנבחרת לגבי שיתוף הכוכב והאפשרות שייפצע: "אני לא זוכר מה הוא אמר"

|
ימאל ודה לה פואנטה (IMAGO)
ימאל ודה לה פואנטה (IMAGO)

מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, אמר היום (חמישי) כי הוא לא מרגיש לחוץ מהעובדה שלה רוחה נחשבת פייבוריטית לזכייה במונדיאל, אלא רואה בכך "אחריות לעורר השראה במדינה". דה לה פואנטה אמר את הדברים לעיתונאים לאחר שקיבל אות הוקרה בלוגרוניו מההתאחדות לכדורגל במדינה, שקראה על שמו אולם במטה שלה והציבה שם לוח קישוטי עם תמונות שונות שלו.

המאמן הזכיר כי "עדיין צריך להעפיל למונדיאל 2026", וכשנשאל אם הוא מרגיש לחץ, היה נחרץ: "אף אחד לא יכול לשים עליי יותר לחץ ממה שאני שם על עצמי. אני מאוד תובעני כלפי עצמי בעבודת היומיום שלי".

לדבריו, ההתייחסויות לנבחרת הן "כחלק טבעי מהעניין", והוא מאמין כי "האחריות האמיתית" ומה שנדרש מהנבחרת זה "להעניק השראה למדינה, לקהל אוהדים, ולגרום להם להזדהות עם רעיון". "אני חושב שהשגנו זאת; זה מקור לגאווה, ואנחנו הולכים ליהנות מזה," הוסיף.

לואיס דה לה פואנטה ולאמין ימאל (IMAGO)לואיס דה לה פואנטה ולאמין ימאל (IMAGO)

עם זאת, הדגיש המאמן כי "תמיד מדברים על לנצח, אבל לנצח זה קשה מאוד. צריך לומר לצעירים שזה לא רק עניין של לנצח או להפסיד, כי תמיד מנצחים כשמנסים ונותנים את הכל". דה לה פואנטה חייך כשנשאל על דבריו של מאמן ברצלונה, האנזי פליק, לגבי שיתופו של לאמין ימאל בסגל הנבחרת האחרון, כאשר בברצלונה כזכור טענו שהזהירו את הנבחרת שהנער עלול להיפצע, אך שם לא הקשיבו והועלו טענות לחוסר תקשורת בין הצדדים. "היום, במדינה שלי, ברגע הזה, אני לא זוכר מה פליק אמר, זה לא מעניין אותי וגם לא אכפת לי", סיכם.

הוא הוסיף כי הוא רוצה "לשאת כבוד לשם הכדורגל הספרדי, למולדת שלי, ולעשות זאת ביושר, יושרה, עבודה קשה, התמדה, מסירות ותשוקה", ערכים שלדבריו ירש והוא מנסה להטמיע בעבודתו כדי שמהדהדים בקרב הדור הצעיר.

כשהאירוע עמד להסתיים, ראול רואיס חשף לוח גדול עם שלוש תמונות בולטות של דה לה פואנטה: אחת מתקופתו כמאמן הנבחרת האולימפית, אחת מחגיגות הזכייה באליפות אירופה, ואחת נוספת, בשחור-לבן, כשהוא לובש את מדי קבוצתו הראשונה, הארו.

ברגע זה הודה המאמן כי הוא "מוצף מאוד" והזכיר שהתמונה מהארו צולמה בשנת 1976, כשערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת כנער. שנה לאחר מכן חתם באתלטיק בילבאו ופתח קריירה שנמשכה ארבעה עשורים בכדורגל המקצועני, תחילה כשחקן ולאחר מכן כמאמן. "מה שאני זוכר יותר מכל מהתמונה הזו הוא שהגעתי לשם כמתלמד עצמי, כי עד שהצטרפתי להארו שיחקתי רק ברחוב. היה לי מזל גדול, ולפעמים אני חושב שזה משהו שחסר לילדים של היום", סיכם דה לה פואנטה.

