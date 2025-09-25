יום חמישי, 25.09.2025 שעה 21:09
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
מכת היעדרויות בעירוני נס ציונה

הכתומים מהשפלה יתייצבו הערב ב-19:00 למשחק גביע ווינר מול מכבי רמת גן ללא סמית', שייעדר כחודש, לי וגם שפרד החולה. קליין נחת. וורן מצטרף

דמיון לי (IMAGO)
דמיון לי (IMAGO)

עירוני נס ציונה סובלת ממכת פציעות. הקבוצה תשחק הערב (19:00, זיסמן) ללא  קייסי שפרד החולה, דמיון לי שסובל מרגישות ברגלו והוחלט שלא לשתפו במשחק הערב וטייריק סמית', שצפוי להיעדר כחודש לאחר שבבדיקה שעבר התגלה קרע בשריר ההמסטרינג. 

טי ג'יי קליין, שגם הוא עדיין לא חלק מסגל הקבוצה הערב, נחת היום בישראל, עם משפחתו  ויצטרף מחר לאימוני הקבוצה. מי שכן ייקח חלק במשחק הערב הוא הסנטר סטורם וורן,  שהצטרף לאימוני הקבוצה לקראת פתיחת הליגה. 

וורן (36, 2.01) שיחק לאחרונה בישראל בשנת 2023, כאשר הצטרף להפועל ירושלים ושיחק לפני כן בעיקר בליגה הלאומית באליצור אשקלון, הפועל רמת גן, חבל מודיעין, הפועל עפולה, הפועל באר שבע והוד השרון

