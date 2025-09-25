"דור פרץ נמצא ברשימות של קבוצות ביוון"

דור פרץ הוא ללא ספק אחד השחקנים הישראלים הבולטים בכדורגל שלנו, ולאחר ההופעות הנהדרות של הקשר/חלוץ של מכבי ת”א בזירה האירופית ובנבחרת ישראל, גם ההתעניינות מעבר לים עדיין קיימת עבור השחקן בן ה-30.

פחות מ-24 שעות לאחר ה-0:0 של מכבי תל אביב מול פאוק סלוניקי במסגרת המחזור הראשון של הליגה האירופית, ביוון מדווחים כי פרץ “מושך עניין מצד מספר קבוצות במדינה”, כאשר שמותיהן של הקבוצות טרם הוזכרו.

מה שכן הוזכר בכתבה היה שמותיהן של הקבוצות שהתעניינו בפרץ בעבר, ביניהן פנאתינייקוס וא.א.ק אתונה, שהייתה הראשונה על פי אותו דיווח להתעניין בשחקן מכבי ת”א, זאת בהמלצתו של אקס הקבוצה ושחקן בית”ר ירושלים לשעבר, ליוואי גארסיה.