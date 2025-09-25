חד פעמי? סבאיוס הרשים בהזדמנות המחודשת

כמו בחיים, גם בכדורגל ניתנות הזדמנויות שניות, ודני סבאיוס מנצל אותן עד תום. רק לפני שבועות ספורים נדמה היה שרגל אחת שלו כבר מחוץ לריאל מדריד, אולם כעת הוא נלחם על מקומו. אחרי שני משחקים ללא ספיגה, בהם לא שותף, סבאיוס קיבל לפתע הזדמנות נדירה: תחילה דקות בודדות מול מיורקה בברנבאו, לאחר מכן הופעת בכורה בהרכב באנואטה מול סוסיאדד, הופעה שהושפעה מאוד מההרחקה של דין האוסן, ובמשחק האחרון הופעת בכורה אמיתית בהרכב, מול לבאנטה.

בעל בית או אשליה?

למרות היכולת הטובה, ברור שסבאיוס עדיין רחוק מלהיות שחקן הרכב קבוע. מול לבאנטה הוא בלט עם סטטיסטיקה כמעט מושלמת, אבל במדריד יודעים שהשאלה הגדולה היא האם מדובר בקפיצה אמיתית או רק הזדמנות זמנית ברוטציה של צ’אבי אלונסו, שהוכיח כבר כי ימשיך לחלק דקות לכולם.

הדרבי שמתקרב ושאלת המערך

כעת מצפה לריאל מדריד מבחן קשה במיוחד, הדרבי מול אתלטיקו במטרופוליטנו. אלונסו הפתיע לאחרונה כששיחק עם שלושה בלמים ושני מגנים, מערך המזכיר את התקופה שלו בגרמניה, אך ייתכן שיחזור ל-4-3-3 קלאסי. בקישור צפויים לפתוח אורליאן טשואמני כעוגן, לצד ארדה גולר ופדריקו ואלוורדה, אם כי גם ג’וד בלינגהאם, שכבר שותף מול לבאנטה, מועמד להיכנס להרכב.

דני סבאיוס (IMAGO)

המספרים של סבאיוס מול לבאנטה היו מרשימים בהחלט: 82 דקות, 89/90 מסירות (99% דיוק), 2 מסירות מפתח, בעיטה אחת לשער, 9/11 מאבקים מוצלחים (81.8%), 5 חילוצים. עבור סבאיוס, השבוע הקרוב עשוי להיות נקודת מפנה: הדרבי מול אתלטיקו, ואחריו משחק חוץ באלמטי מול קייראט בליגת האלופות. בריאל מדריד יודעים שהסיכוי שלו לפתוח בדרבי קלוש, אבל ברור כי הוא נאבק כדי לבסס לעצמו מקום ברוטציה.

ואם לא די בקושי, כעת מצטרפים מחדש לסגל גם ג’וד בלינגהאם וגם אדוארדו קמאבינגה. המשמעות ברורה: סבאיוס שהיה עד כה הקשר הרביעי ברוטציה, עלול למצוא את עצמו מדרדר למקום החמישי ואולי אפילו השישי. אחרי שכבר נראה היה שהוא יוצא לדרך חדשה, התחרות האדירה בקישור של ריאל מדריד עלולה להחזיר אותו לנקודת ההתחלה.