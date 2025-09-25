יום חמישי, 25.09.2025 שעה 18:49
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
108-76חטאפה6
94-75אלצ'ה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
64-45אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

פאטי ואסקס שוברת שתיקה לגבי הרומן עם ימאל

משפיענית הרשת בפודקאסט: "אי אפשר להכחיש את הבלתי ניתן להכחשה". וגם: הביקורת על התנהלותו של הכוכב והאזהרה לגבי ניקי ניקול ("היא משתמשת בו")

לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאחר חודשים של שמועות, תמונות מביכות וחצאי אמיתות, פאטי ואסקס, יוצרות התוכן הגליסיאנית, החליטה לספר את הצד שלה בפרשה שסחפה את תקשורת הספורט והבידור בספרד. בפודקאסט הפופולרי "En todas las salsas" חשפה ואסקס לראשונה את כל הפרטים על הקשר שלה עם כוכב ברצלונה הצעיר, לאמין ימאל, ועל מה שהיא חושבת על מערכת היחסים הנוכחית שלו עם הזמרת הארגנטינאית ניקי ניקול.

“לא יכולתי להכחיש את הבלתי ניתן להכחשה”

כך פתחה ואסקס את דבריה על הקשר עם ימאל, שהחל הרבה לפני שצולמו יחד על אופנוע ים מול חופי איטליה. לדבריה, זו הייתה הפעם הראשונה שנפגשו פנים מול פנים, אך השניים כבר שמרו על קשר במשך שמונה חודשים לפני כן. “זה לא קרה בלילה אחד”, הבהירה.

המשפיענית אף חשפה שהכירה את ימאל לראשונה עוד ב-2018, אז קיבלה ממנו הודעה כשהיה ילד בן 11 בלבד: “אני מניחה שהוא היה המעריץ שלי. אני חושבת שעבורו הייתי משהו לסמן ברשימת ה’טו דו ליסט’ שלו”. עם זאת, לטענתה ימאל מעולם לא הודה בכך, “האגו שלו לא היה מאפשר לו”.

לאמין ימאל ופאטי ואסקס (אינסטגרם)לאמין ימאל ופאטי ואסקס (אינסטגרם)

פרטי החופשה והפגישה באיטליה

ואסקס סיפרה כי הנסיעה לאיטליה נשמרה דיסקרטית במיוחד, ורק הסוכן של ימאל היה נוכח שם. היא גם ציינה שבאותם ימים לא היה בסביבה אף אחד אחר, בניגוד לשמועות, “לא הייתה שם עוד מישהי, רק הנציג שלו”.

יחד עם זאת, היא חשפה פרט נוסף: “הגעתי יום אחד מאוחר יותר ממה שתכננתי ולא פגשתי את הבחורה שהייתה איתו שעות קודם לכן”. אותה צעירה, שלדבריה לא ניתן לחשוף את שמה כי “כולם ידעו במי מדובר”, אף פנתה אליה לאחר החופשה כדי לאשר שאכן בילתה עם ימאל לפני שהגיעה.

“לאמין לא מקבל ייעוץ טוב”

מעבר לסיפור האישי, ואסקס לא חסכה ביקורת על ניהולו של ימאל. “הוא לא מקבל ייעוץ טוב”, אמרה בפודקאסט, כשהיא מכוונת כלפי סוכנו. לטענתה, אותו סוכן מסדר עבורו פגישות עם נשים כחלק מלוח הזמנים שלו, מה שמעורר תהיות לגבי ההתנהלות סביב הכישרון בן ה-18.

ימאל ופאטי ואסקס (צילום מסך)ימאל ופאטי ואסקס (צילום מסך)

האזהרה לגבי ניקי ניקול

לסיום, בחרה ואסקס להתייחס לזוגיות המתוקשרת של ימאל עם ניקי ניקול, שהחלה לאחר שהקשר ביניהם עלה לכותרות. “אני חושבת שהוא ממש מאוהב בה, והיא לא. היא משתמשת בו”, טענה נחרצות.

