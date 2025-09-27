"השור ידרוס אותנו": אתלטיקו מודאגת מההגנה

אתלטיקו מדריד תגיע לדרבי מול ריאל היום (שבת, 17:15, שידור ישיר בערוץ ONE) אחרי ניצחון 2:3 דרמטי על ראיו וייקאנו, אבל איש במועדון לא יכול להרשות לעצמו להיות אופטימי. נכון שלקבוצה יש יהלום כמו חוליאן אלברס והתקפה שמתפקדת פחות או יותר, אבל החלק האחורי רחוק מלשכנע.

הקולצ'ונרוס הצטיינו במשחק ההגנתי לכל אורך עידן דייגו סימאונה, שמאמן את הקבוצה כבר 14 שנה. מאז ומתמיד היה קשה לכבוש מולם ומשחק ההגנה שלהם הפך לשם דבר. העונה הדברים לא נראים כך. הבעיה בהגנה הורגשה עוד הרבה לפני הדרבי הקטן האחרון, בו הקבוצה הייתה מסתבכת אם הייתה מאבדת נקודות והשיגה בסופו של דבר את התוצאה שלא העלימה את הליקויים.

העיתונאים יכולים להלל את אלברס כמה שהם רוצים, השדרים יכולים לצרוח ש'לה אראניה' (העכביש) עקץ שלוש פעמים, הכותרות יכולות לבשר ש"אתלטיקו נשארה בחיים ועדיין נאבקת על האליפות", וגם סימאונה יכול להתמוגג מרוח הלחימה הבלתי מתפשרת, אבל כולם יודעים את האמת. אם הקבוצה רוצה לדגדג את הגדולות היא חייבת לחזור להיות יציבה בהגנה ולא לספוג בצורה כזו.

הדרבי של מדריד מתקרב..

שני ניצחונות בלבד, 3 תיקו והפסד אחד (2:1 לאספניול במחזור הפתיחה) רשמה אתלטיקו עד כה בשישה מחזורים בליגה הספרדית, בהם ספגה כבר שבעה שערים. את המאזן הלא מרשים הזה היא השיגה למרות שהוליכה בכל המשחקים, אבל תמיד איבדה את היתרון. בנוסף הפסידו השחקנים של סימאונה 3:2 לליברפול בליגת האלופות, כך שהניצחון 0:2 על ויאריאל היה עד כה המשחק היחיד בו לא ספגו שער.

"החוזק התאדה, זו ההתחלה הכי גרועה בעידן סמיאונה"

אוהדי אתלטיקו כבר התרגלו לתסריט שחוזר על עצמו העונה: השחקנים פותחים היטב, לוחצים, תוקפים ועולים ליתרון. אבל דווקא אז, כאשר הם צריכים לדעת לנצל את היתרון ולהכריע את המשחק - הם נופלים. הקצב יורד, ההגנה מאבדת יציבות וסופגת.

זה קרה לא רק בניצחון על ראיו וייקאנו, אלא בעיקר במשחקים שקדמו לאותו מפגש: נגד מיורקה (1:1), אספניול (הפסד 2:1), אלאבס (1:1) ואלצ'ה (1:1). מול מיורקה הם ספגו כאשר ודאט מוריצ'י נותר לבדו ברחבה וכבש בנגיחה באין מפריע תוך שניצל חור שלא מתאים לקבוצה ברמה הזו.

דייגו סימאונה ושחקני אתלטיקו מדריד באנפילד (IMAGO)

"החוזק שתמיד אפיין את ההגנה של אתלטיקו התאדה", נכתב באתר 'אל דבאטה'. "הם סופגים יותר מדי בגלל חוסר ריכוז וסיימו את החלק הראשון של העונה בהרגשה רעה מאוד". ב'אל מונדו דפורטיבו' נכתב: "אתלטיקו ללא איתנות הגנתית. זו ההתחלה הגרועה ביותר בעידן דייגו סימאונה וזה חריג שהקבוצה סופגת ככה".

ב'לה ראסון' לא נרגעו גם אחרי הניצחון על ראיו וייקאנו וכתבו: "לאתלטיקו מדריד חסרה תוכנית משחק. זה נראה כאילו השחקנים מונעים במגרש על פי דחפים, בדיוק כמו המאמן שלהם על הספסל". גם הבלם רובין לה נורמן הודה: "אנחנו צריכים להשתפר ולבדוק איפה טעינו. הם לא הגיעו לשער שלנו יותר מפעמיים ובכל זאת כבשו שני שערים, ספגנו גם מבעיטה מ-30 מטר (השער הראשון של ראיו וייקאנו) ונתחיל ללחוץ גבוה יותר".

ואכן, אתלטיקו תגיע לדרבי כשהיא מדורגת במקום השמיני ומרוחקת 9 נקודות מריאל המדורגת ראשונה. למעשה, מאז שסימאונה מונה הקבוצה מעולם לא הייתה רחוקה כל כך מהפסגה בשלב זה של העונה. "אנחנו צריכים לדעת להחזיק את המשחקים וצריך לשפר את ההגנה", הודה סימאונה אחרי התיקו עם מיורקה. "אנחנו צריכים להיות יעילים יותר, גם ברחבה של היריב וגם ברחבה שלנו".

"חייבים לשפר את ההגנה". דייגו סימאונה ושחקני אתלטיקו מדריד (IMAGO)

אחד מבעלי המניות מיגל אנחל חיל מארין הגיב: "זה מאכזב. לסיים בין שלוש הראשונות זה דבר מחייב מבחינתנו. אנחנו מרוחקים בפער גדול מהמקום הרביעי, אבל לא מוותרים על שום דבר. אנחנו צריכים להיות יותר תובעניים. אני בוטח ב-200 אחוז בדייגו סימאונה, הוא לא איבד שום דבר מהשאיפות התחרותיות שלו. 12 שנים ברציפות עלינו לשלב הבתים בליגת האלופות ורק חמש קבוצות עשו דבר כזה, זה קשה מאוד". עצם העובדה שבכיר במועדון צריך לתת גיבוי למאמן אומרת דרשני, שכן מעמדו של הארגנטינאי תמיד היה איתן והוא נחשב לקונצנזוס.

ביקורת על אובלק: "מצפים שישלוט יותר ברחבה"

אף אחד באתלטיקו לא רצה לפתוח כך את העונה, בטח לא יאן אובלק שנכנס להיסטוריה כשהגיע ל-500 הופעות ואמר: "אנחנו במועדון גדול שבו צריך לזכות בתארים. שחקני הרכש צריכים לדעת את זה". השוער הסלובני סובל מירידה בכושרו וספג ביקורת משדר הרדיו מנולו לאמה, אשר טען לחוסר מנהיגות מצידו והאשים אותו בספיגות בהפסד לליברפול: "כל כדור מהאגף זה גול. כל קרן זה גול ואם השוער שלך ממשיך לשחק אתה מצפה משוער מנוסה כמוהו לשלוט יותר ברחבה".

אובלק עצמו לקח את האחריות עליו אחרי התיקו נגד אלצ'ה: "ברור שזה לא מה שרצינו ומה שציפינו. זה רע, זה מכעיס ולא עשינו מספיק כדי להשיג יותר. לצערנו הכדורגל אכזרי. אני אשם ומרגיש רע עם זה. הייתי צריך להיות ממוקם טוב יותר, אבל לא הייתי במקום הנכון".



יאן אובלק (רויטרס)

סימאונה לא נתן מנוחה לאף אחד מהשחקנים לקראת הדרבי מול ריאל והעלה מול ראיו וייקאנו את ההרכב החזק ביותר שלו, מכיוון שהוא ידע היטב שאסור לו לאבד נקודות נוספות. יחד עם זאת, הוא הפיק לקחים וביצע שינויים, אבל טרם הצליח לגבש חלק אחורי יציב.

נהואל מולינה שסובל מירידה בכושרו הוצב אמנם כמגן ימני, אבל המאמן עשה זאת במטרה לתת למרקוס יורנטה לשחק בעמדה קדמית יותר באגף ימין ולנצל שם את הכושר הטוב בו הוא נמצא. אוהדים רבים תהו מדוע מולינה פתח בכלל ומדוע המגן הימני של הנבחרת הצעירה של ספרד מארק פוביל לא מקבל הזדמנות (עלה לשחק כמחליף רק 11 דקות מהסיום).

הסלובקי דוד האנצ'קו, שהגיע הקיץ מפיינורד תמורת 34 מיליון אירו ולא שכנע בעמדת המגן השמאלי (היה אשם בספיגה מול מיורקה), נראה טוב יותר כבלם לצידו של רובין לה נורמן. כמגן שמאלי שיחק חאבי גלאן, שכמעט עזב לנוטינגהאם פורסט ביום האחרון של חלון ההעברות ולא היה עד כה בתוכניות של המאמן לאחר צירופו של האיטלקי מתאו רוג'רי.

שחקני אתלטיקו מדריד (La Liga)

בקיצור, עם חוסר יציבות שכזה קשה לראות את אתלטיקו גורמת לריאל מדריד לאבד נקודות ראשונות העונה וגם סימאונה הודה: "לא היינו צריכים לאבד את הסדר, כי כשאין סדר קשה מאוד לנצח משחקים".

האוהדים לא אהבו את החגיגה של הצוות המקצועי והשחקנים בתום הניצחון על ראיו וייקאנו: "אנחנו ממשיכים לא לעשות שום דבר, תמיד יש מי שמציל לנו את התחת בכל משחק והכי גרוע זה ש-90 אחוז מהשחקנים לא מבינים באיזו עמדה הם משחקים", כתבו טוקבקיסטים. "בכל זה אשם רק איש אחד. הצוות חגג בסיום כאילו זה גמר ליגת האלופות אפילו שניצלנו בזכות גאון אחד ולא בזכות תכנית המשחק. הם היו צריכים לרוץ להתחבא בחדר ההלבשה ולא לחגוג ככה. למרבה הצער, כמו שזה נראה - השור שיגיע במשחק הבא הולך לדרוס אותנו".