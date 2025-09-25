אצטדיון אשדוד בדרך לקבל את אישור אופ”א

ישראל מציבה רף חדש בתחום מתקני הספורט: אצטדיון טדי בירושלים הפך לאחרונה לאצטדיון השלישי בארץ (סמי עופר, בלומפילד) שקיבל את הסמכתה הרשמית של אופ”א לקטגוריה 4 לאצטדיונים, הדרגה הגבוהה ביותר המאפשרת אירוח משחקים בין-לאומיים רשמיים בליגת האלופות, הליגה האירופית והקונפרנס ליג. במקביל, משרד האדריכלים גולדשמידט-ארדיטי-בן נעים, ממשיך להישג הבא, עם תכנונו של אצטדיון אשדוד הכולל כ-20,000 מושבים, אשר צפוי גם הוא לעמוד באותם הסטנדרטים של אופ”א ולהצטרף לרשימת האצטדיונים המובילים באירופה.

במהלך השנתיים האחרונות עבר אצטדיון טדי שיפוץ מקיף, שתוכנן ונוהל על ידי משרד גולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכלים, מהמובילים בישראל בתכנון מתקני ספורט רחבי היקף. העבודות כללו חידוש מקיף של מתחמי השחקנים, המאמנים והשופטים, לצד שדרוג מתחמי האירוח, הוספת תאי צפייה פרטיים, ושדרוג מערכת התאורה והסאונד כך שיעמדו בתקני השידור המתקדמים ביותר. טדי, האצטדיון, הגדול בישראל עם כ-31,700 מושבים, הותאם לסטנדרטים המחמירים ביותר של אופ”א תוך דגש על בטיחות, נגישות ותשתיות טכנולוגיות חכמות.

אצטדיון אשדוד (גולדשמיט-ארדיטי-בן נעים)

בשבוע שעבר התקיימה פגישה עם נציגי אופ”א, בה משרד האדריכלים "גולדשמידט-ארדיטי-בן נעים" הציג את תוכניות האצטדיון בפני נציגי אופ”א, ההתאחדות לכדורגל בישראל ועיריית אשדוד. עם השלמת הבנייה ואישורו רשמי, יהפוך האצטדיון לאחד משני האצטדיונים המתקדמים בישראל, צעד נוסף בחיזוק תשתיות הספורט הלאומיות ובהצבת ישראל על מפת המתקנים האירופית.

לדברי האדריכל-שותף יוסי בן נעים ממשרד "גולדשמידט-ארדיטי-בן נעים": "עבודתנו באצטדיון טדי יצרה אבן דרך חשובה הממקמת את ישראל בליגה של מתקני הספורט המתקדמים באירופה. ההשקעה בטדי היא לא רק נדל"ן, היא השקעה בתרבות, בחוויית האוהדים ובתדמית הבינלאומית של המדינה. באשדוד אנחנו מיישמים את הידע והניסיון שצברנו בתכנונם של 7 אצטדיונים, עם אצטדיון חדש שימשוך אליו אירועים ותחרויות ברמה הגבוהה ביותר, ויתרום לפיתוח העיר והאזור".