בק"ש מתוסכלים: לימבומבה לא בסגל לאשדוד

בעירוני ק"ש מתחילים להיות מתוסכלים מסאגת חזרתו של הקשר אנתוני לימבומבה, מי שהיה אמור להיות השחקן המרכזי של הקבוצה בעונת המשחקים הקרובה, אך עד כה לא מצליח להשפיע. בקבוצה קיוו מאוד שהבלגי יחזור לסגל לקראת המשחק מול מ.ס אשדוד בשבת, אך למרות המנוחה לה זכה, גם בשני האימונים האחרונים של הקבוצה מאז החזרה מהחג, הוא לא נטל חלק ולא צפוי להיות בסגל.

זה לא סוד שבמועדון מהצפון בנו מאוד על השחקן ועשו הכול כדי להביאו, כאשר למרות שבמועדון מודעים שהוא אכן פצוע באזור העקב, יש חוסר שביעות רצון מהעובדה שלא ניתן להשתמש בו.

בילאל שאהין, שמחלים מקרע קטן בשריר התאומים, החל הבוקר (חמישי) את האימון, אך נטש אותו באמצע וגם הוא נמצא בספק גדול להתמודדות, כשאם לא יהיה כשיר, הראל גולדנברג צפוי להמשיך ולפתוח בעמדת המגן השמאלי אצל שי ברדה.

בילאל שאהין (שחר גרוס)

בנושא אחר, למרות ההצהרה של יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון בתחילת העונה כי הוא מאמין שהמועדון יוכל לחזור לארח באצטדיון הביתי בתחילת שנת 2026, עדיין אין התקדמות. כרגע, מהנדסים בכירים הגיעו לאצטדיון על מנת לאמוד את הנזק בו, כאשר רק לאחר מכן ניתן יהיה להעריך את אופן הטיפול.

טרם הוחלט אם לערוך שיפוץ כללי או הריסה, אך בכל אופן, נראה שהפתרון לא נמצא באופק וקיים ספק גדול לגבי סיכויי הקבוצה לחזור ולארח באצטדיון בעונת המשחקים הנוכחית.