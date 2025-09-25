לוי נפרד: בטוח שדרכינו לא הסתיימו וניפגש בעתיד

כשהיא מעודדת מהניצחון העצום על מכבי בני ריינה בשבוע שעבר, הפועל פתח תקווה תארח בשבת את עירוני טבריה במטרה להמשיך במומנטום, כשבמועדון יודעים ששלוש נקודות בשבת משמעותם בריחה מהתחתית ובעיקר אפשרות אולי לחשוב קצת למעלה יותר.

המאמן עומר פרץ עדיין מתלבט אם לבצע שינויים בהרכב לאור היכולת הטובה, כאשר מי שבוודאות יערוך הופעת בכורה בסגל, הוא החלוץ ההונגרי מארק קוסטה, שלאט לאט נכנס לעניינים ובשבת צפוי להשתלב. "טבריה מגיעה כחיה פצועה, זה המשחק הכי קשה שיש", אמרו במועדון.

מי שעזב את המועדון השבוע רשמית, הוא הקפטן לשעבר ומי שהפך לאחד הסמלים הגדולים בשנים האחרונות, רם לוי. האחרון, ערך שיקום זכר לפציעה שחווה באמצע העונה שעברה, כאשר לבסוף למרות שיחות כאלה ואחרות, ההחלטה הייתה שלא ימשיך.

רם לוי (שחר גרוס)

השבוע, לוי נפרד רשמית, לא לפני ששלח הבוקר הודעה מרגשת לשחקנים בקבוצת הוואטסאפ המשותפת, כשעוד קודם לכן הגיע להיפרד מהשחקנים. בפ"ת ציינו, כי בקרוב ייערך לו טקס פרידה מכובד.

הבוקר, הוא נפרד בשיחה עם ONE: "הפועל פתח תקווה בשבילי היא הרבה מעבר למועדון, זה הבית שבו גדלתי והמקום שעיצב אותי כשחקן וכבן אדם. כקפטן, תמיד הרגשתי שאני מייצג לא רק את עצמי אלא את הערכים, ההיסטוריה והמורשת של המועדון ואת כל מי שחלק ממנו", אמר.

"הקהל של הפועל הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה הזאת. הדחיפה, האמונה והאהבה שקיבלתי לאורך השנים היו תמיד מקור כוח עבורי, והפכו כל משחק לחוויה מיוחדת שאין לה תחליף. העזיבה לא הייתה פשוטה בשבילי, זה לא עוד מעבר מקבוצה. זו פרידה ממקום שאתה מחובר אליו בלב ומעבר לכך. אני בטוח שדרכינו לא הסתיימו וניפגש שוב בעתיד".

אוהדי הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)

על התקופה האחרונה: "בחודש ינואר במהלך משחק מול הפועל עכו עברתי פציעה מאתגרת. זה רגע קשה בקריירה של כל שחקן, אבל בחרתי להסתכל על זה כאתגר, כהזדמנות לצמוח ולהתחזק גם מנטלית וגם פיזית. היום, בעזרת שיקום ארוך וקפדני אני שמח להגיד שהפציעה מאחוריי ואני מוכן לאתגר הבא ולדברים החדשים שיגיעו. אני יוצא לדרך מחוזק, עם המון מוטיבציה ועם התחושה שהטוב ביותר עוד לפניי".