יום חמישי, 25.09.2025 שעה 17:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

לוי נפרד: בטוח שדרכינו לא הסתיימו וניפגש בעתיד

קפטן הפועל פ"ת שעזב: "לא פשוט, זה לא עוד מעבר קבוצה. הפציעה מאחוריי, יוצא לדרך עם תחושה שהטוב עוד לפניי". קוסטה בסגל לטבריה: "המשחק הכי קשה"

|
רם לוי (שחר גרוס)
רם לוי (שחר גרוס)

כשהיא מעודדת מהניצחון העצום על מכבי בני ריינה בשבוע שעבר, הפועל פתח תקווה תארח בשבת את עירוני טבריה במטרה להמשיך במומנטום, כשבמועדון יודעים ששלוש נקודות בשבת משמעותם בריחה מהתחתית ובעיקר אפשרות אולי לחשוב קצת למעלה יותר.

המאמן עומר פרץ עדיין מתלבט אם לבצע שינויים בהרכב לאור היכולת הטובה, כאשר מי שבוודאות יערוך הופעת בכורה בסגל, הוא החלוץ ההונגרי מארק קוסטה, שלאט לאט נכנס לעניינים ובשבת צפוי להשתלב. "טבריה מגיעה כחיה פצועה, זה המשחק הכי קשה שיש", אמרו במועדון.

מי שעזב את המועדון השבוע רשמית, הוא הקפטן לשעבר ומי שהפך לאחד הסמלים הגדולים בשנים האחרונות, רם לוי. האחרון, ערך שיקום זכר לפציעה שחווה באמצע העונה שעברה, כאשר לבסוף למרות שיחות כאלה ואחרות, ההחלטה הייתה שלא ימשיך.

רם לוי (שחר גרוס)רם לוי (שחר גרוס)

השבוע, לוי נפרד רשמית, לא לפני ששלח הבוקר הודעה מרגשת לשחקנים בקבוצת הוואטסאפ המשותפת, כשעוד קודם לכן הגיע להיפרד מהשחקנים. בפ"ת ציינו, כי בקרוב ייערך לו טקס פרידה מכובד.

הבוקר, הוא נפרד בשיחה עם ONE: "הפועל פתח תקווה בשבילי היא הרבה מעבר למועדון, זה הבית שבו גדלתי והמקום שעיצב אותי כשחקן וכבן אדם. כקפטן, תמיד הרגשתי שאני מייצג לא רק את עצמי אלא את הערכים, ההיסטוריה והמורשת של המועדון ואת כל מי שחלק ממנו", אמר.

"הקהל של הפועל הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה הזאת. הדחיפה, האמונה והאהבה שקיבלתי לאורך השנים היו תמיד מקור כוח עבורי, והפכו כל משחק לחוויה מיוחדת שאין לה תחליף. העזיבה לא הייתה פשוטה בשבילי, זה לא עוד מעבר מקבוצה. זו פרידה ממקום שאתה מחובר אליו בלב ומעבר לכך. אני בטוח שדרכינו לא הסתיימו וניפגש שוב בעתיד".

אוהדי הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)אוהדי הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)

על התקופה האחרונה: "בחודש ינואר במהלך משחק מול הפועל עכו  עברתי פציעה מאתגרת. זה רגע קשה בקריירה של כל שחקן, אבל בחרתי להסתכל על זה כאתגר, כהזדמנות לצמוח ולהתחזק גם מנטלית וגם פיזית. היום, בעזרת שיקום ארוך וקפדני אני שמח להגיד שהפציעה מאחוריי ואני מוכן לאתגר הבא ולדברים החדשים שיגיעו. אני יוצא לדרך מחוזק, עם המון מוטיבציה ועם התחושה שהטוב ביותר עוד לפניי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */