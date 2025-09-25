יום חמישי, 25.09.2025 שעה 17:08
בכדורגל הישראלי לא מכירים כינוס של אופ"א

בצל הפרסום ב'טיימס' והדיווחים השונים, גורמים בכדורגל הישראלי לא מכירים הליך לפיו אמורים להדיח את המדינה מאופ"א. וגם: התגובה של השר מיקי זוהר

|
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

בצל הפרסום ב’טיימס’ על האפשרות שישראל תודח ממפעלי אופ”א, הן בקבוצות והן ברמה הבין-לאומית, בכדורגל הישראלי לא מכירים כינוס של אופ”א שאמורה להדיח את ישראל בשבוע הבא.

כזכור, בשבוע שעבר היו פרסומים שונים בארץ שהנהלת אופ”א תתכנס ביום שלישי האחרון ותדיח את הכדורגל הישראלי באירופה ויש לזה רוב, אך כאן ב-ONE שוחחו עם בכיר באופ”א שאמר שהוא לא מכיר כזה דבר.

ב’טיימס’ עדיין פרסמו שבאופ”א ידונו בהדחת ישראל, אולם לפי גורמים בכירים לא מכירים כזה דבר והליך כזה. באנגליה ציינו כי על רקע קריאות פאנל יועצים של האו״ם להשעות את ישראל מהכדורגל בעקבות ממצאי ועדת החקירה בעזה, רוב בהנהלת אופ״א תומך במהלך, והכרעה צפויה בשבוע הבא, בדומה להשעיית רוסיה לאחר הפלישה לאוקראינה. במקביל, ב"סקיי ניוז" ציינו כי משרד החוץ האמריקאי מתנגד נחרצות לצעד כזה ונחלץ לעזרת ישראל מול פיפ״א ואופ״א.

כמו כן, פורסם כי ממשל דונלד טראמפ מתערב כדי למנוע מאופ”א והגופים הבין-לאומיים להשעות את הקבוצות והנבחרת הישראלית בעקבות המלחמה בעזה. מומחי ייעוץ של האו״ם קראו לאחרונה לבחון צעדי ענישה, אך בארצות הברית, באמצעות משרד החוץ וסנאטור מרקו רוביו, הבהירו כי יפעלו בנחישות לעצור כל ניסיון להחרים את ישראל, כשהמסר הרשמי היה: "נפעל באופן מלא כדי לעצור כל ניסיון להרחיק את נבחרת ישראל מהמונדיאל, זה הקו האדום שלנו".

דונלד טראמפ (IMAGO)דונלד טראמפ (IMAGO)

נציין כי אף אחד לא מכיר התערבות של דונלד טראמפ בנושא מול פיפ”א, מה גם שהסיכויים של ישראל להגיע למונדיאל קלושים ממילא. 

משר התרבות והספורט מיקי זוהר נמסר: “אני פועל בשבועות האחרונים מאחורי הקלעים באינטנסיביות יחד עם ראש הממשלה נתניהו ויו״ר התאחדות לכדורגל בישראל שינו זוארץ מול הגורמים המקצועיים בעולם הספורט לבלימת המהלך להדחת ישראל מאופ״א. הצעד הנכון כעת לפעול באחריות מול גורמי המקצוע ולא לצאת בהצהרות, וכך פועלים כל הגורמים המעורבים במאמצים. בהמשך נתייחס לדברים”.

