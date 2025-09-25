יום חמישי, 25.09.2025 שעה 15:58
הדרמה של וויין רוני: בלי אשתי כבר הייתי מת

שחקן העבר של מנצ’סטר יונייטד התוודה בפודקאסט של ריו פרדיננד כי שתה אלכוהול בצורה מופרזת עוד כששיחק באופן פעיל: "היא שמרה אותי על המסלול"

וויין רוני (IMAGO)
וויין רוני (IMAGO)

הלחץ האדיר, בשילוב עם גיל צעיר וחוסר ניסיון בחיים, גובים מחיר כבד משחקני כדורגל, שלעתים קרובות אינם בשלים מספיק או חסרי ניסיון כדי להתמודד עם אורח החיים הקפדני הנדרש ממקצוענים. עולם הספורט והכדורגל מלא בדוגמאות לכך, שחקנים שסטו מהדרך, חירבו את הקריירה שלהם בשל התמכרויות.

שנים אחרי פרישתו וכעבור קדנציה לא מוצלחת במיוחד באימון, וויין רוני פתח את ליבו בפודקאסט של ריו פרדיננד, חברו לשעבר למנצ’סטר יונייטד, והודה כי במשך שנים רבות פנה לאלכוהול כדי למלא חלל קיומי.

שחקן העבר של אברטון ויונייטד הודה כי סבל מבעיות "עצומות" עם אלכוהול ולעיתים קרובות שתה "יומיים ברציפות". "אם לא הייתה אשתי קולין, הייתי מת. עשיתי הרבה טעויות בעבר, כולן מתועדות, אבל היום אני אדם שונה. היא שמרה אותי על המסלול הנכון", אמר מלך השערים ההיסטורי של מנצ’סטר יונייטד עם 253 שערים.

וויין רוני (רויטרס)וויין רוני (רויטרס)

"הייתה תקופה שבה רק רציתי לצאת, לבלות וליהנות עם החברים. זה הגיע למצב שיצא מכלל שליטה, ונאבקתי בהתמכרות שלי לאלכוהול. לא סיפרתי לאף אחד. לא רציתי להעביר את הנטל הזה הלאה לאנשים אחרים", הוסיף חלוץ נבחרת אנגליה לשעבר.

רוני, על אף בעיית השתייה, מעולם לא סבל מירידה בביצועים. החלוץ לשעבר סיפר כי היו לו לילות שיכורים רבים בדרכים, אך הדבר לא מנע ממנו להגיע לאימון למחרת. הוא השתמש בטיפות עיניים, לעס מסטיק והתיז על עצמו אפטרשייב כדי להסוות את ריח האלכוהול.

"קרה ששתיתי יומיים רצופים, הגעתי לאימון ביום שלמחרת, ובסוף השבוע כבשתי שני שערים במשחק. אחרי המשחק שוב יצאתי לבלות עם חברים. אשתי עזרה לי לשלוט בהתמכרות שלי. היא החזירה אותי למסלול כי הייתי זקוק לכך", אמר שחקן העבר של השדים האדומים.

