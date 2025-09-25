יום חמישי, 25.09.2025 שעה 17:52
מקדונלד'ס ישראל תיתן חסות לליגת העל לנוער

איגוד הכדורסל הודיע על ההסכם החדש לשלוש שנים עם החברה, כאשר שם הליגה ישונה ל"ליגת מקדונלד'ס לנוער". פרישמן: "החיבור בין המותג לליגה מתבקש"

חתימת ההסכם של ליגת העל לנוער עם מקדונלד'ס (אלן שיבר)
חתימת ההסכם של ליגת העל לנוער עם מקדונלד'ס (אלן שיבר)

ליגת העל בכדורסל לנוער תיפתח בעוד כחודש, והיום (חמישי) נחתם הסכם חסות חדש ומשמעותי לליגה בין איגוד הכדורסל לרשת מקדונלד’ס ישראל אשר תשמש כנותנת החסות הראשית של ליגת העל לנוער. במסגרת ההסכם תקרא הליגה “ליגת מקדונלד’ס לנוער”, ולוגו הליגה, אשר יופיע על המדים של כלל הקבוצות, ישתנה וישולב בו לוגו מקדונלד’ס. ההסכם, שנחתם לתקופה בת שלוש שנים, מביא לידי ביטוי את האמון בשחקני הכדורסל הצעירים.

קורין קטנר, סמנכ”ל שיווק מקדונלד’ס ישראל, אמר: “אנו גאים לתת חסות לליגת העל לנוער של איגוד הכדורסל. מקדונלד’ס הוא אחד המותגים המובילים והאהובים על הנוער בישראל ואנו רואים בכך חיבור טבעי ומתבקש. ספורטאי הליגה והנבחרת מסבים גאווה עצומה וזוהי זכות גדולה מבחינתנו לקחת חלק בהצלחתם. בשמי ובשם הרשת אני רוצה לאחל הצלחה גדולה באימונים ובמשחקים”.

עמוס פרישמן, יו”ר איגוד הכדורסל, הוסיף: “כבוד גדול לאיגוד הכדורסל שחברה בסדר גודל של מקדונלד’ס מצטרפת אלינו, ואנחנו מברכים אותה על כך. החיבור בין המותג מקדונלד’ס לליגת העל לנוער הוא מתבקש, ואין לי ספק שכולם ירוויחו מכך. הבעת האמון של מקדונלד’ס בשחקן הישראלי הצעיר מעוררת כבוד ומרגשת. בשנים האחרונות אנחנו עדים להצלחות רבות של נבחרות ישראל הצעירות, כשהשחקנים צומחים ומתפתחים בליגת העל לנוער המהווה עבורם פלטפורמה נהדרת. יחד עם חברת מקדונלד’ס נמשיך להצעיד את ליגת העל לנוער לפסגות חדשות, תוך קידום הכדורסל הישראלי על הפרקט ומחוצה לו”.   

רון סקיטל, מנכ”ל איגוד הכדורסל: “אני שמח וגאה שאנחנו ממשיכים את התנופה מהקיץ האחרון, ומברך על הצטרפות מקדונלד’ס. ליגת העל לנוער משמשת במה עבור שחקנים צעירים, ובשנים האחרונות זה התעצם. אני בטוח שהמגמה הזאת תתחזק עם הצטרפות מקדונלד’ס. שיהיה לכולנו בהצלחה”.

