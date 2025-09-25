יום חמישי, 25.09.2025 שעה 17:06
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
164-146פיינורד1
1310-196פ.ס.וו. איינדהובן2
126-126אייאקס3
129-146אלקמאר4
129-126כרונינגן5
109-106פורטונה סיטארד6
912-196ניימיכן7
95-116אוטרכט8
99-116גו אהד איגלס9
916-86ספרטה רוטרדם10
78-96טוונטה אנסחדה11
79-66זוולה12
710-66נאק ברדה13
613-56אקסלסיור רוטרדם14
510-86הירנביין15
411-76וולנדם16
411-56טלסטאר17
018-36הראקלס אלמלו18

"שיחק את עצמו להרכב": גלוך צפוי לפתוח ב-11

בהולנד מדווחים שההופעה החיובית של הישראלי מול פ.ס.וו, בנוסף לפציעות בהתקפת אייאקס, יובילו לכך שיקבל את המקום בהרכב במשחק הקרוב כחלוץ מדומה

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

התקשורת ההולנדית מהללת את אוסקר גלוך לאחר ההופעה המרשימה שלו במשחק מול פ.ס.וו איינדהובן, ובאתר המקומי ‘soccernews’ נכתב כי הקשר הישראלי "שיחק את עצמו להרכב" לקראת המפגש הקרוב של אייאקס מול ברדה.

גלוך, שנכנס כמחליף ושמר על נקודה יקרה עם שער דרמטי לקראת הסיום, הפך לנושא המרכזי בהכנות של המאמן ג’ון הייטינחה. באתר נכתב עליו כי: "גלוך עלה מהספסל כמחליף פנטסטי. הביצוע שלו העלה את הדרישה לשלב את הקשר בן ה-21 ב-11 הפותחים".

הפציעות בהתקפה, של קספר דולברג שנפצע כבר בחדר ההלבשה ושל ואוט ווחהורסט שעדיין לא כשיר בצורה מלאה, צפויות להוביל לכך שגלוך יקבל את חולצת ההרכב כחלוץ תשע מדומה, כך טוענים בהולנד. בכך, ישלים שלישיית התקפה יחד עם סטיבן ברחהאוס שחוזר מפציעה ומיקה גודץ הצעיר.

בסיום הסיקור העלו ב-soccernews סקר לאוהדים: "האם גלוך שייך להרכב הפותח של אייאקס?", והתוצאה הייתה חד משמעית: 90% מהמצביעים השיבו שכן.

אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */