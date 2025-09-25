יום חמישי, 25.09.2025 שעה 14:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"נהואל? רפאלוב נכשל בגדול, הרכש לא טוב"

הפרשן איציק אהרונוביץ' ביקר ב"שיחת היום": "איפה שרפאלוב דורך, לא צומח דשא מבחינת הבאת השחקנים". על פלורס: "לא נותנים לו לעבוד, מתערבים לו"

|
ליאור רפאלוב ודייגו פלורס (שחר גרוס)
ליאור רפאלוב ודייגו פלורס (שחר גרוס)

מכבי חיפה עדיין לא הגיעה לעונת 2025/26. הירוקים אמנם הביסו 0:4 את מכבי בני ריינה ו-1:5 את מ.ס אשדוד, אבל בדרבי הם איכזבו עם 1:1 מול הפועל חיפה. הפרשן איציק אהרונוביץ' דיבר היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” ודיבר על פתיחת העונה המאכזבת בצד הירוק של הכרמל ובעיקר על מתיאס נהואל ודייגו פלורס.

מה אתה חושב על נהואל?
”אמרתי לפני חצי שנה כבר שזה הפלופ הכי גדול שהגיע לפה בשנים האחרונות, מזכיר לי את הזרים שהגיעו בתקופה הלא טובה של מכבי חיפה שזה היה צחוק מהעבודה. רפאלוב נכשל פה בגדול, איפה שהוא דורך, לא צומח דשא מבחינת הבאת השחקנים, הביאו לפה ישראלים לא טובים, זרים לא טובים. אמרתי תמיד שיש רביעיית הגנה טובה ושוער טוב ואת גוני נאור והטקטיקה של פלורס טובה. עכשיו אין גם טקטיקה ואין גוני נאור. לא נותנים לפלורס לעבוד”.

מי לא נותן לו לעבוד?
”מתערבים לו. לא אגיד שמות. מה היה רע פה עם גוני נאור? בגלל שהיה לחץ מהתקשורת שהוא לא צריך לשחק? מכבי חיפה לא קיבלה גול אחד איתו. בדרבי היריבה עשתה מעברים ומכבי חיפה הפכה שוב להיות מופקרת. כשעלי מוחמד משחק הוא מאבד כדור וסופגים את ה-1:1. במכבי חיפה אין איכות. ברגע שאין איכות, רק דרך טקטיקה ומשמעת אישית וקבוצתית אפשר להגיע לדברים. יש למכבי חיפה מזל שגם ריינה וגם אשדוד לא שיחקו נגדה טקטי, דבר שלא קרה אף פעם”.

נהואל (עמרי שטיין)נהואל (עמרי שטיין)

למה אתה לא מצטרף לצוות המקצועי של מכבי חיפה?
”אני בן 71.5, מה שמעניין אותי זה רק המשפחה שלי והנכדים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */